https://ukraina.ru/20230907/1049236235.html

Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войне

Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войне - 07.09.2023 Украина.ру

Константин Блохин: Раздел Украины по корейскому образцу станет прологом к следующей войне

Для Запада Украина – это стратегический актив со времен Бжезинского, в который вкладывались деньги. Запад сольет Украину только в случае разгрома и капитуляции ВСУ, считает политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российский академии наук Константин Блохин

2023-09-07T14:06

2023-09-07T14:06

2023-09-07T14:06

интервью

украина

война

всу

снаряды

энтони блинкен

нато

киев

харьков

одесса

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Белый дом объявил о первых поставках Украине 120-мм танковых снарядов с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи на сумму более 1 млрд долларов. Власти США заверяют, что рассеянные остатки обедненного урана не представляют радиологической опасности для людей. В МИД России эти слова назвали глупостью и враньем.- Константин Владимирович, почему Вашингтон пошел на нуклеаризацию конфликта на Украине сейчас, ведь еще весной, когда Великобритания предавала эти боеприпасы, США такую возможность для себя исключали?- Весной ситуация была иной. Все находились в ожидании контрнаступа, который должен был смести все русские войска и прорваться к Крыму. А он начал пробуксовывать. Очевидно, что должно было быть что-то, что могло бы не то что реально поменять ситуацию на поле боя, а придать дополнительный стимул Украине. Если F-16 Украина получит через год, то пока дадим снаряды с урановым компонентом.Украина находится в ожидании, что западное оружие поменяет ситуацию на поле боя, но как показывает практика, ни "Хаймарсы", ни "Джавеллины", ни "Пэтриоты", ни "Леопарды" ситуацию не изменили.Запад же этой поддержкой демонстрирует евроатлантическую солидарность с Украиной, но не более. Эти снаряды лишь временно осложнят нам ведение специальной военной операции, это не какой-то game-changer (фактор, меняющий ситуацию - Ред.). Западу на самом деле фиолетово на Украину, когда он поставляет эти боеприпасы. Западу не важно, что будет с украинцами от использования радиоактивных снарядов. Западу важно другое – нанести максимальный ущерб России. Украинцы – это туземцы, которые выполняют для Запада грязную работу. Его цель – нанести нам пресловутое стратегическое поражение.- В этой связи вспоминается недавнее интервью Такера Карлсона, который заявил, что администрация Байдена начнет войну с Россией уже в следующем году.- Это, конечно, алармизм. Если бы США хотели начать конфликт, они бы его уже начали. По сценарию Карлсона ракета должна залететь на территорию Польши, чтобы Вашингтон начал этот конфликт. Но украинские ракеты С-300 уже падали на Польшу. И если бы Запад хотел начать конфликт, то не отправлял бы оружие на Украину, а воевал сам.Но Западу не нужна Третья мировая война с Россией, потому что победивших в этой войне не будет. На США и на Россию приходится 90% всего ядерного потенциала. И Байден, и Столтенберг говорили, что не хотят войны с Россией. Они хотят нанести нам стратегическое поражение с помощью этого локального конфликта на Украине. Создать из Украины второй Афганистан с последующей внутриполитической дестабилизацией в России.Понятно, что Карлсон симпатизирует Трампу и эти заявления следует рассматривать в рамках внутриполитической борьбы в США. Его задача показать, что Байден – это фанатик, но Байден со своими возрастными ограничениями как раз этим процессом не управляет. Решения принимают люди, которые находятся в его окружении: министр обороны, госсекретарь, советник по национальной безопасности, плюс американские элиты, пресловутый Deep State (глубинное государство - Ред.).- А что будет делать Запад, когда ВСУ закончатся, кто заменит Украину?- США будут пытаться консолидировать своих западных союзников в Европе на антироссийской основе, в Азии – на антикитайской основе. Мир фрагментируется, нейтральных и колеблющихся становится все меньше и меньше. Формируется два блока – с одной стороны условный Запад, с другой – пространство большой Евразии, которая консолидируется вокруг Евразии и Китая.Тех, кто заменит украинцев, не будет по одной простой причине. Украина и Восточная Европа – это периферия мировой системы. И защищая Украину, концентрируясь на румынах или поляках, США рискуют проиграть главное – свое мировое господство, потому что военный и политический центр принятия решений смещается с Запада на Восток.Им нужно эскалировать ситуацию с Китаем, втягивать его в широкомасштабный конфликт. Неважно, возникнет ли он с Тайванем, из-за Северной Кореи, главное - втянуть Китай в этот конфликт и ослабить его. Перебалансировка этих интересов, и Байден это понимает, будет реализована следующей администрацией.- Тем временем Блинкен в Киеве заявил, что США передают Украине активы, "конфискованные у российских олигархов", подпавших под санкции. К каким международным юридическим последствиям это приведет?- США сами наносят себе имиджевый ущерб, остальные страны видят это и понимают, что если Запад это сделал с Россией, то сможет это сделать и со всеми, кто станет у него на пути. Поэтому они сами рубят сук, на котором сидят.- Каким вы видите ход специальной военной операции? Следует ли находясь в обороне, перемалывать резервы ВСУ в ожидании прихода к власти антибайденовской коалиции в Вашингтоне?- Даже если Трамп победит, ему нужно будет реализовать курс изменения траектории внешней политики. Не факт, что он его изменит, исходя из прошлого опыта. Сидеть в обороне – давать возможность для перевооружения ВСУ, давать им тайм-аут. Главная цель – демилитаризация и денацификация Украины. Это смена преступного киевского режима на пророссийское правительство.Лучшая гарантия против членства Украины в НАТО – это разветвленная сеть наших военных баз, а никакой не договор о нейтральном статусе Украины. Любой договор – это филькина грамота. Нас обманывали с расширением НАТО, Минскими соглашениями и зерновой сделкой.Если Украина будет поделена по корейскому образцу на две зоны влияния, это станет затишьем перед бурей, это отложенная война. Оставшиеся части Украины возьмут в НАТО и накачают стратегическими вооружениями.Невозможно оставить в руках киевских преступников Киев, Харьков, Одессу с русским населением. Они должны интегрироваться в состав России. Необязательно брать туда Западную Украину. Достаточно осуществлять там мониторинг, а наш воинский контингент на враждебных территориях будет гарантией от вступления Украины в НАТО. Но надо понимать, что никто на Западе сливать Украину просто так не будет. Украина – это стратегический актив, за который они боролись с 90-х годов. Слив Украины возможен только в случае капитуляции ВСУ.

https://ukraina.ru/20230907/1049232275.html

https://ukraina.ru/20230907/1049212310.html

https://ukraina.ru/20230907/1049228968.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, война, всу, снаряды, энтони блинкен, нато, киев, харьков, одесса, f-16