https://ukraina.ru/20230907/1049231348.html

"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма

"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма - 07.09.2023 Украина.ру

"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма

Одной из заявленных целей СВО на Украине является денацификация, что многие на Западе и Украине в упор не воспринимают, отрицая саму возможность существования украинского фашизма

2023-09-07T12:55

2023-09-07T12:55

2023-09-07T13:49

эксклюзив

германия

украина

нацизм

украинский неонацизм

сво

денацификация

запад

сми

пропаганда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_bc9e5c5549bbecc7549b4e7f4a2e41fb.jpg.webp

Антироссийская пропаганда в крупных СМИ, как и ранее антисоветская пропаганда, смогли убедить значительную часть аудитории в том, что украинские националисты и неонацисты якобы борются за независимость и свободу.Нацистские символы и атрибуты у ВСУ систематически замазывают, ссылаясь на этническое происхождение Зеленского как на некий предохранитель от нацизма. Украинских нацистов и националистов зачастую ассоциируют со всем украинским народом, подавая борьбу с ними как проявление геноцида, а не борьбу с последователями определенной идеологии. Постепенно западные политики и СМИ становятся увереннее, переставая стесняться комплексов, внушенных поражением во Второй мировой войне, мечтая о реванше и позволяя себе человеконенавистнические высказывания, за которые ранее лишились бы должности.В украинских нацистах они нередко видят героев, которые смогут отомстить за поражение их дедов. Все эти тенденции давно тревожат западных, в частности немецких противников нацизма, которые видят, как из Украины он постепенно расползается по другим странам. Как писала на днях немецкая журналистка Сьюзанн Витт-Шталь, прошлые табу в этом отношении постоянно нарушаются и происходит нормализация ранее запретного.В связи с этим редакции немецкого издания Junge Welt и музыкального журнала «Мелодии и ритмы» анонсируют проведение в Берлине 29 октября конференции «Бандеровский комплекс. Украинский фашизм — история, функции, связи». Штефан Хут, главный редактор Junge Welt, называет главные цели мероприятия: «Политические корни культа лидера украинских фашистов и пособника Гитлера Степана Бандеры должны быть разоблачены, а опасному забвению истории в нашей стране должны быть противопоставлены факты».Организаторы были бы рады видеть российских и украинских экспертов по истории, идеологии бандеровщины, которую считают крайне опасной для всего мира. Единственный минус состоит в том, что рабочие языки конференции — только немецкий и английский. Конференция будет транслироваться онлайн на двух языках. «Мы хотим предложить как можно более широкой международной аудитории возможность проследить историческую линию преемственности идеологии фашизма и его украинских пособников вплоть до наших дней», — поясняет Себастьян Карленс, глава немецкого издательства «8 мая».Немецкие журналисты в анонсе конференции отмечают, что члены нацистской НСДАП в свое время были не только крестными отцами Организации украинских националистов*, которая в 1934 году перенесла свою штаб-квартиру в Берлин. Но они также обучили их использовать террор и его психологическое воздействие, как средство «порабощения масс», как следует из писем тогдашнего лидера ОУН* Евгения Коновальца.«Украинские фашисты, служившие впоследствии в дивизии СС "Галичина"*, батальоне вермахта "Нахтигаль"* и УПА* — вооруженном формировании бандеровского крыла ОУН*, были обучены приспешниками Гиммлера и Гейдриха военной стратегии, диверсиям и методам пыток. Затем в годы холодной войны отряды ОУН* боролись против Советского Союза в качестве ударных отрядов США — зачастую плечом к плечу с немецкими нацистами, получившими новые должности в спецслужбах Западной Германии», — пишет Витт-Шталь. Немецкая журналистка также напоминает, что ОУН* возглавляла «Антикоммунистический интернационал» (Антибольшевистский блок народов), активно готовивший окончательное столкновение двух блоков. «Третья мировая война будет, потому что она неизбежна», — говорил в 1950 г. заместитель Бандеры Ярослав Стецько. И его пророчество может сбыться в условиях эскалации конфликта на Украине, в который втягиваются страны Запада. У современных украинских нацистов в этом есть определенная заслуга, так как с 2019 года они всячески запугивали Зеленского расправой в случае мирных переговоров с РФ. И Германия как второй по значимости спонсор ВСУ, фактически модернизирующий и обучающий украинских нацистов по стандартам НАТО, может вновь сыграть ключевую роль в реализации бандеровской мечты, предостерегает Витт-Шталь.Однако в Германии многие, включая немецких «левых», отметают эту угрозу, называя ее «кремлевской пропагандой». Как отмечает организатор конференции Штефан Хут, в Германии в умах на этот счет царит полнейшая неразбериха, вплоть до того, что некоторые антифашисты пытаются вступить в нацистские батальоны ВСУ. Штефан Хут также считает, что сейчас необходимо снять идеологическую завесу с якобы «борьбы за свободу украинцев», а также раскрыть политические связи между либералами, проповедующими «западные ценности», и откровенными фашистами, готовыми идти на самые крайние меры.Один из участников конференции, американский публицист Мосс Робсон уже около пяти лет занимается исследованием ОУН-УПА*. На конференции он планирует рассказать об исторических и политических корнях бандеровщины с акцентом на ее связи с гитлеровской Германией и роли в холокосте. Доклад Робсона называется «Орел, трезубец, свастика». Цель — «развенчать мощные мифы, которые были раскручены бандеровцами после того, как стало ясно, что Германия проиграет Вторую мировую войну и что им понадобятся союзники на Западе для борьбы с Советским Союзом», говорит Робсон. В этом же контексте он также хочет раскрыть до сих пор неизвестные корни, которые ОУН* пустила в США еще в период 1930-х.Расс Беллант, который уже несколько десятилетий занимается исследованиями о фашизме в США, выступит с лекцией «Бандеровцы как инструмент США и НАТО в холодной войне». Автор из Детройта долгое время исследовал «Всемирную антикоммунистическую лигу», а также связи между Республиканской партией США и бывшими руководителями СС и нацистами из Восточной Европы, которым ЦРУ и ФБР помогли бежать в США. В свое время ему удалось взять интервью у ряда видных украинских нацистов в США и Канаде, включая вдову Ярослава Стецько, когда те поддерживали избирательную кампанию Джорджа Буша — старшего.Вторая часть конференции будет посвящена роли украинских фашистов в нынешнем украинском конфликте. Мосс Робсон подробно расскажет о широко распространенных связях ОУН* в западном мире с особым акцентом на США, как и об опасных союзах, которые заключили с ними американские высокопоставленные политики, аналитические центры и военные. Он также прольет свет на «бандеризацию» украинского общества, которая полным ходом идет с 2014 г. и не в последнюю очередь является препятствием для достижения взаимопонимания с Россией как основы стабильного мира.Юрген Ллойд, член правления Фонда Маркса-Энгельса на конференции желает акцентировать внимание на украинском фашизме, как средстве «бескомпромиссного принуждения» для реализации максимальных интересов западного монополистического капитала в ходе конфликта на Украине.Конференция «Бандеровский комплекс» пройдет 29 октября 2023 года в зале Мюнценберг в здании берлинского издательства по адресу Franz-Mehring-Platz 1 в Берлине-Фридрихсхайне. Более подробная информация об основных докладчиках, запланированных лекциях и программе будет доступна с середины сентября на сайте Bandera Komplex.* Организации запрещены в РФ.

https://ukraina.ru/20230905/1049188847.html

https://ukraina.ru/20230830/1049036739.html

https://ukraina.ru/20230809/1048576904.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, германия, украина, нацизм, украинский неонацизм, сво, денацификация, запад, сми, пропаганда, бандеровцы