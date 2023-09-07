"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма - 07.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230907/1049231348.html
"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма
"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма - 07.09.2023 Украина.ру
"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма
Одной из заявленных целей СВО на Украине является денацификация, что многие на Западе и Украине в упор не воспринимают, отрицая саму возможность существования украинского фашизма
2023-09-07T12:55
2023-09-07T13:49
эксклюзив
германия
украина
нацизм
украинский неонацизм
сво
денацификация
запад
сми
пропаганда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_bc9e5c5549bbecc7549b4e7f4a2e41fb.jpg.webp
Антироссийская пропаганда в крупных СМИ, как и ранее антисоветская пропаганда, смогли убедить значительную часть аудитории в том, что украинские националисты и неонацисты якобы борются за независимость и свободу.Нацистские символы и атрибуты у ВСУ систематически замазывают, ссылаясь на этническое происхождение Зеленского как на некий предохранитель от нацизма. Украинских нацистов и националистов зачастую ассоциируют со всем украинским народом, подавая борьбу с ними как проявление геноцида, а не борьбу с последователями определенной идеологии. Постепенно западные политики и СМИ становятся увереннее, переставая стесняться комплексов, внушенных поражением во Второй мировой войне, мечтая о реванше и позволяя себе человеконенавистнические высказывания, за которые ранее лишились бы должности.В украинских нацистах они нередко видят героев, которые смогут отомстить за поражение их дедов. Все эти тенденции давно тревожат западных, в частности немецких противников нацизма, которые видят, как из Украины он постепенно расползается по другим странам. Как писала на днях немецкая журналистка Сьюзанн Витт-Шталь, прошлые табу в этом отношении постоянно нарушаются и происходит нормализация ранее запретного.В связи с этим редакции немецкого издания Junge Welt и музыкального журнала «Мелодии и ритмы» анонсируют проведение в Берлине 29 октября конференции «Бандеровский комплекс. Украинский фашизм — история, функции, связи». Штефан Хут, главный редактор Junge Welt, называет главные цели мероприятия: «Политические корни культа лидера украинских фашистов и пособника Гитлера Степана Бандеры должны быть разоблачены, а опасному забвению истории в нашей стране должны быть противопоставлены факты».Организаторы были бы рады видеть российских и украинских экспертов по истории, идеологии бандеровщины, которую считают крайне опасной для всего мира. Единственный минус состоит в том, что рабочие языки конференции — только немецкий и английский. Конференция будет транслироваться онлайн на двух языках. «Мы хотим предложить как можно более широкой международной аудитории возможность проследить историческую линию преемственности идеологии фашизма и его украинских пособников вплоть до наших дней», — поясняет Себастьян Карленс, глава немецкого издательства «8 мая».Немецкие журналисты в анонсе конференции отмечают, что члены нацистской НСДАП в свое время были не только крестными отцами Организации украинских националистов*, которая в 1934 году перенесла свою штаб-квартиру в Берлин. Но они также обучили их использовать террор и его психологическое воздействие, как средство «порабощения масс», как следует из писем тогдашнего лидера ОУН* Евгения Коновальца.«Украинские фашисты, служившие впоследствии в дивизии СС "Галичина"*, батальоне вермахта "Нахтигаль"* и УПА* — вооруженном формировании бандеровского крыла ОУН*, были обучены приспешниками Гиммлера и Гейдриха военной стратегии, диверсиям и методам пыток. Затем в годы холодной войны отряды ОУН* боролись против Советского Союза в качестве ударных отрядов США — зачастую плечом к плечу с немецкими нацистами, получившими новые должности в спецслужбах Западной Германии», — пишет Витт-Шталь. Немецкая журналистка также напоминает, что ОУН* возглавляла «Антикоммунистический интернационал» (Антибольшевистский блок народов), активно готовивший окончательное столкновение двух блоков. «Третья мировая война будет, потому что она неизбежна», — говорил в 1950 г. заместитель Бандеры Ярослав Стецько. И его пророчество может сбыться в условиях эскалации конфликта на Украине, в который втягиваются страны Запада. У современных украинских нацистов в этом есть определенная заслуга, так как с 2019 года они всячески запугивали Зеленского расправой в случае мирных переговоров с РФ. И Германия как второй по значимости спонсор ВСУ, фактически модернизирующий и обучающий украинских нацистов по стандартам НАТО, может вновь сыграть ключевую роль в реализации бандеровской мечты, предостерегает Витт-Шталь.Однако в Германии многие, включая немецких «левых», отметают эту угрозу, называя ее «кремлевской пропагандой». Как отмечает организатор конференции Штефан Хут, в Германии в умах на этот счет царит полнейшая неразбериха, вплоть до того, что некоторые антифашисты пытаются вступить в нацистские батальоны ВСУ. Штефан Хут также считает, что сейчас необходимо снять идеологическую завесу с якобы «борьбы за свободу украинцев», а также раскрыть политические связи между либералами, проповедующими «западные ценности», и откровенными фашистами, готовыми идти на самые крайние меры.Один из участников конференции, американский публицист Мосс Робсон уже около пяти лет занимается исследованием ОУН-УПА*. На конференции он планирует рассказать об исторических и политических корнях бандеровщины с акцентом на ее связи с гитлеровской Германией и роли в холокосте. Доклад Робсона называется «Орел, трезубец, свастика». Цель — «развенчать мощные мифы, которые были раскручены бандеровцами после того, как стало ясно, что Германия проиграет Вторую мировую войну и что им понадобятся союзники на Западе для борьбы с Советским Союзом», говорит Робсон. В этом же контексте он также хочет раскрыть до сих пор неизвестные корни, которые ОУН* пустила в США еще в период 1930-х.Расс Беллант, который уже несколько десятилетий занимается исследованиями о фашизме в США, выступит с лекцией «Бандеровцы как инструмент США и НАТО в холодной войне». Автор из Детройта долгое время исследовал «Всемирную антикоммунистическую лигу», а также связи между Республиканской партией США и бывшими руководителями СС и нацистами из Восточной Европы, которым ЦРУ и ФБР помогли бежать в США. В свое время ему удалось взять интервью у ряда видных украинских нацистов в США и Канаде, включая вдову Ярослава Стецько, когда те поддерживали избирательную кампанию Джорджа Буша — старшего.Вторая часть конференции будет посвящена роли украинских фашистов в нынешнем украинском конфликте. Мосс Робсон подробно расскажет о широко распространенных связях ОУН* в западном мире с особым акцентом на США, как и об опасных союзах, которые заключили с ними американские высокопоставленные политики, аналитические центры и военные. Он также прольет свет на «бандеризацию» украинского общества, которая полным ходом идет с 2014 г. и не в последнюю очередь является препятствием для достижения взаимопонимания с Россией как основы стабильного мира.Юрген Ллойд, член правления Фонда Маркса-Энгельса на конференции желает акцентировать внимание на украинском фашизме, как средстве «бескомпромиссного принуждения» для реализации максимальных интересов западного монополистического капитала в ходе конфликта на Украине.Конференция «Бандеровский комплекс» пройдет 29 октября 2023 года в зале Мюнценберг в здании берлинского издательства по адресу Franz-Mehring-Platz 1 в Берлине-Фридрихсхайне. Более подробная информация об основных докладчиках, запланированных лекциях и программе будет доступна с середины сентября на сайте Bandera Komplex.* Организации запрещены в РФ.
https://ukraina.ru/20230905/1049188847.html
https://ukraina.ru/20230830/1049036739.html
https://ukraina.ru/20230809/1048576904.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103303/62/1033036276_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_86f5237f4b40e6d04189c196ca03d938.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, германия, украина, нацизм, украинский неонацизм, сво, денацификация, запад, сми, пропаганда, бандеровцы
Эксклюзив, Германия, Украина, нацизм, украинский неонацизм, СВО, денацификация, Запад, СМИ, пропаганда, бандеровцы

"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма

12:55 07.09.2023 (обновлено: 13:49 07.09.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов в Киеве
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Марш националистов в Киеве. Архивное фото
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одной из заявленных целей СВО на Украине является денацификация, что многие на Западе и Украине в упор не воспринимают, отрицая саму возможность существования украинского фашизма
Антироссийская пропаганда в крупных СМИ, как и ранее антисоветская пропаганда, смогли убедить значительную часть аудитории в том, что украинские националисты и неонацисты якобы борются за независимость и свободу.
Нацистские символы и атрибуты у ВСУ систематически замазывают, ссылаясь на этническое происхождение Зеленского как на некий предохранитель от нацизма.
Украинских нацистов и националистов зачастую ассоциируют со всем украинским народом, подавая борьбу с ними как проявление геноцида, а не борьбу с последователями определенной идеологии.
Постепенно западные политики и СМИ становятся увереннее, переставая стесняться комплексов, внушенных поражением во Второй мировой войне, мечтая о реванше и позволяя себе человеконенавистнические высказывания, за которые ранее лишились бы должности.
В украинских нацистах они нередко видят героев, которые смогут отомстить за поражение их дедов. Все эти тенденции давно тревожат западных, в частности немецких противников нацизма, которые видят, как из Украины он постепенно расползается по другим странам.
Президент РФ В. Путин провел заседание Российского оргкомитета Победа - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 17:36
Путин о Зеленском: Этнический еврей во главе Украины пытается прикрыть нацизмПрезидент России выступил на заседании организационного комитета "Победа"
Как писала на днях немецкая журналистка Сьюзанн Витт-Шталь, прошлые табу в этом отношении постоянно нарушаются и происходит нормализация ранее запретного.
В связи с этим редакции немецкого издания Junge Welt и музыкального журнала «Мелодии и ритмы» анонсируют проведение в Берлине 29 октября конференции «Бандеровский комплекс. Украинский фашизм — история, функции, связи».
Штефан Хут, главный редактор Junge Welt, называет главные цели мероприятия: «Политические корни культа лидера украинских фашистов и пособника Гитлера Степана Бандеры должны быть разоблачены, а опасному забвению истории в нашей стране должны быть противопоставлены факты».
Организаторы были бы рады видеть российских и украинских экспертов по истории, идеологии бандеровщины, которую считают крайне опасной для всего мира. Единственный минус состоит в том, что рабочие языки конференции — только немецкий и английский. Конференция будет транслироваться онлайн на двух языках.
«Мы хотим предложить как можно более широкой международной аудитории возможность проследить историческую линию преемственности идеологии фашизма и его украинских пособников вплоть до наших дней», — поясняет Себастьян Карленс, глава немецкого издательства «8 мая».
Немецкие журналисты в анонсе конференции отмечают, что члены нацистской НСДАП в свое время были не только крестными отцами Организации украинских националистов*, которая в 1934 году перенесла свою штаб-квартиру в Берлин. Но они также обучили их использовать террор и его психологическое воздействие, как средство «порабощения масс», как следует из писем тогдашнего лидера ОУН* Евгения Коновальца.
«Украинские фашисты, служившие впоследствии в дивизии СС "Галичина"*, батальоне вермахта "Нахтигаль"* и УПА* — вооруженном формировании бандеровского крыла ОУН*, были обучены приспешниками Гиммлера и Гейдриха военной стратегии, диверсиям и методам пыток.
Затем в годы холодной войны отряды ОУН* боролись против Советского Союза в качестве ударных отрядов США — зачастую плечом к плечу с немецкими нацистами, получившими новые должности в спецслужбах Западной Германии», — пишет Витт-Шталь.
Украинская блогер Маша Кондратенко поет детям песню в ТЦ в Киеве
30 августа, 14:24
"Приготовить пакет для трупа": в Киеве певица превратила детский праздник в вертеп нацизмаОтутюженные прессом дерусификации юные украинцы радостно спели песню о русском "Ваньке-встаньке", которому нужно приготовить себе пакет. Политолог Иван Скориков назвал это проявлением дикости и нацизма
Немецкая журналистка также напоминает, что ОУН* возглавляла «Антикоммунистический интернационал» (Антибольшевистский блок народов), активно готовивший окончательное столкновение двух блоков.
«Третья мировая война будет, потому что она неизбежна», — говорил в 1950 г. заместитель Бандеры Ярослав Стецько.
И его пророчество может сбыться в условиях эскалации конфликта на Украине, в который втягиваются страны Запада.
У современных украинских нацистов в этом есть определенная заслуга, так как с 2019 года они всячески запугивали Зеленского расправой в случае мирных переговоров с РФ. И Германия как второй по значимости спонсор ВСУ, фактически модернизирующий и обучающий украинских нацистов по стандартам НАТО, может вновь сыграть ключевую роль в реализации бандеровской мечты, предостерегает Витт-Шталь.
Однако в Германии многие, включая немецких «левых», отметают эту угрозу, называя ее «кремлевской пропагандой». Как отмечает организатор конференции Штефан Хут, в Германии в умах на этот счет царит полнейшая неразбериха, вплоть до того, что некоторые антифашисты пытаются вступить в нацистские батальоны ВСУ.
Штефан Хут также считает, что сейчас необходимо снять идеологическую завесу с якобы «борьбы за свободу украинцев», а также раскрыть политические связи между либералами, проповедующими «западные ценности», и откровенными фашистами, готовыми идти на самые крайние меры.
Один из участников конференции, американский публицист Мосс Робсон уже около пяти лет занимается исследованием ОУН-УПА*. На конференции он планирует рассказать об исторических и политических корнях бандеровщины с акцентом на ее связи с гитлеровской Германией и роли в холокосте.
Доклад Робсона называется «Орел, трезубец, свастика». Цель — «развенчать мощные мифы, которые были раскручены бандеровцами после того, как стало ясно, что Германия проиграет Вторую мировую войну и что им понадобятся союзники на Западе для борьбы с Советским Союзом», говорит Робсон.
В этом же контексте он также хочет раскрыть до сих пор неизвестные корни, которые ОУН* пустила в США еще в период 1930-х.
Расс Беллант, который уже несколько десятилетий занимается исследованиями о фашизме в США, выступит с лекцией «Бандеровцы как инструмент США и НАТО в холодной войне».
Автор из Детройта долгое время исследовал «Всемирную антикоммунистическую лигу», а также связи между Республиканской партией США и бывшими руководителями СС и нацистами из Восточной Европы, которым ЦРУ и ФБР помогли бежать в США.
В свое время ему удалось взять интервью у ряда видных украинских нацистов в США и Канаде, включая вдову Ярослава Стецько, когда те поддерживали избирательную кампанию Джорджа Буша — старшего.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2023
9 августа, 09:59
Старый колониализм и нацизм. Куда Украина затягивает ЕвропуНа днях секретарь СНБО Алексей Данилов не смог сдержать в себе расистские взгляды и обвинил народы Азии в бесчеловечности. В частности, назвал русских "азиатами", отличительным признаком которых, по его мнению, является отсутствие человечности.
Вторая часть конференции будет посвящена роли украинских фашистов в нынешнем украинском конфликте. Мосс Робсон подробно расскажет о широко распространенных связях ОУН* в западном мире с особым акцентом на США, как и об опасных союзах, которые заключили с ними американские высокопоставленные политики, аналитические центры и военные.
Он также прольет свет на «бандеризацию» украинского общества, которая полным ходом идет с 2014 г. и не в последнюю очередь является препятствием для достижения взаимопонимания с Россией как основы стабильного мира.
Юрген Ллойд, член правления Фонда Маркса-Энгельса на конференции желает акцентировать внимание на украинском фашизме, как средстве «бескомпромиссного принуждения» для реализации максимальных интересов западного монополистического капитала в ходе конфликта на Украине.
Конференция «Бандеровский комплекс» пройдет 29 октября 2023 года в зале Мюнценберг в здании берлинского издательства по адресу Franz-Mehring-Platz 1 в Берлине-Фридрихсхайне. Более подробная информация об основных докладчиках, запланированных лекциях и программе будет доступна с середины сентября на сайте Bandera Komplex.
* Организации запрещены в РФ.
 
ЭксклюзивГерманияУкраинанацизмукраинский неонацизмСВОденацификацияЗападСМИпропагандабандеровцы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:51У НАТО нет информации о преднамеренном нападении России на Румынии – Столтенберг об обломках дрона
13:33ФСБ задержала контрабандистов, поставлявших российские запчасти для ВСУ
13:32"Тушат пожар керосином": США вливают в Украину деньги ради борьбы с коррупцией - FoxNews
13:31Константин Блохин: кто он
13:22"Вся ответственность на США": Песков прокомментировал поставки снарядов с обедненным ураном Украине
13:18Близость к НАТО, день разведки, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 сентября
13:02Дело не в обороне России. Военный эксперт из Китая о том, почему "контнаступ" ВСУ полностью провалился
12:55"Бандеровский комплекс". В Германии готовят конференцию о росте влияния украинского нацизма
12:42"Сообщим в НАТО и устроим протест у посольства РФ": в Румынии рассказали о реакции на обломки дрона
12:41Депутат Гончаренко подтвердил запрет Киева на поездки чиновников в Польшу из-за зернового конфликта
12:39Сакральные жертвы для Блинкена или некачественные британские ракеты. Что произошло в Константиновке
12:28Военный эксперт из Китая рассказал, что стало главным сюрпризом для его страны в битве между ВС РФ и ВСУ
12:07Обломок украинского дрона разбил витраж на вокзале в Брянске
12:06Стало известно число украинских беженцев, мечтающих остаться в Польше насовсем
11:52Кулеба сводил Блинкена в McDonald`s и рассказал, как справляться с похмельем
11:39Министр образования Украины сделал заявление о русском языке в школах
11:18Литва за полгода заработала почти 600 млн евро на Украине - Минэкономики
11:11Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс
11:00Блинкен впервые заявил о передаче Украине замороженных активов россиян
10:57Депортация на фронт или военный налог? Дудчак об украинских беженцах. Видео
Лента новостейМолния