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Блинкен впервые заявил о передаче Украине замороженных активов россиян

Блинкен впервые заявил о передаче Украине замороженных активов россиян - 07.09.2023 Украина.ру

Блинкен впервые заявил о передаче Украине замороженных активов россиян

США впервые передают Украине средства, конфискованные у подсанкционных российских бизнесменов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщили журналисты "Европейской правды"

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:00

2023-09-07T11:00

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Блинкен во время визита в Киев провел пресс-конференцию с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.В сообщении уточняется, что 5,4 миллиона долларов конфискованных активов российских бизнесменов будут выделены на "поддержку реинтеграции и реабилитации ветеранов".6 сентября Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине общей суммой на 175 миллионов долларов. Новый пакет помощи включает также снаряды с обедненным ураном.По оценке Центрального банка России, в рамках антироссийских санкций за рубежом заблокированы активы российских частных инвесторов и организаций на общую сумму 5,7 трлн рублей. На активы физических лиц приходится порядка 20% от этой суммы. В настоящее время эти средства находятся на счетах в европейских депозитариях - Euroclear и Сlearstream.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ukraina.ru/20230626/1047560125.html

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