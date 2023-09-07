Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс - 07.09.2023 Украина.ру
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Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс
Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс - 07.09.2023 Украина.ру
Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс
В ночь на среду, 6 сентября на Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Одной из ключевых тем его визита стало финансирование Киева. Причем оказалось, что речь идет не только о тратах на военные нужды. Об этом стало известно из свежего доклада GLOBSEC
2023-09-07T11:11
2023-09-07T11:17
новости
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деньги
ес
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В частности, в тексте документа говорится, что примерно 20-30% украинских военнослужащих, получивших психологические травмы в ходе боевых действий, "не смогли решить свою психологическую неуравновешенность без посторонней помощи".А по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, уже совсем скоро такая помощь понадобится не только ВСУшникам, но сразу 15-ти миллионам граждан страны потребуется квалифицированная психологическая поддержка. Причем 3-4 миллионам из них понадобятся даже "профильные" лекарства."На фоне значительной финансовой поддержки, предоставленной Украине ее международными партнерами, помощь в здравоохранении, психическом благополучии и лечении военных травм, а также поддержка ветеранской политики поразительно мала. Кажется разумным рассмотреть возможность использования большего количества финансовых инструментов ЕС и НАТО для работы в этом направлении", - говорится в отчете.GLOBSEC - беспартийная неправительственная организация, базирующаяся в Словакии. Одним из его основных мероприятий является ежегодный Братиславский форум глобальной безопасности GLOBSEC, который проводится с 2005 года.
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новости, энтони блинкен, деньги, ес, нато
Новости, Энтони Блинкен, деньги, ЕС, НАТО

Блинкен готов потратить деньги ЕС и НАТО на украинский стресс

11:11 07.09.2023 (обновлено: 11:17 07.09.2023)
 
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 199-й учебный центр ДШВ ВСУ/ Генеральний штаб ЗСУ
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В ночь на среду, 6 сентября на Украину прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен. Одной из ключевых тем его визита стало финансирование Киева. Причем оказалось, что речь идет не только о тратах на военные нужды. Об этом стало известно из свежего доклада GLOBSEC
В частности, в тексте документа говорится, что примерно 20-30% украинских военнослужащих, получивших психологические травмы в ходе боевых действий, "не смогли решить свою психологическую неуравновешенность без посторонней помощи".
А по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, уже совсем скоро такая помощь понадобится не только ВСУшникам, но сразу 15-ти миллионам граждан страны потребуется квалифицированная психологическая поддержка. Причем 3-4 миллионам из них понадобятся даже "профильные" лекарства.
"На фоне значительной финансовой поддержки, предоставленной Украине ее международными партнерами, помощь в здравоохранении, психическом благополучии и лечении военных травм, а также поддержка ветеранской политики поразительно мала. Кажется разумным рассмотреть возможность использования большего количества финансовых инструментов ЕС и НАТО для работы в этом направлении", - говорится в отчете.
GLOBSEC - беспартийная неправительственная организация, базирующаяся в Словакии. Одним из его основных мероприятий является ежегодный Братиславский форум глобальной безопасности GLOBSEC, который проводится с 2005 года.
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