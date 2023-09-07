Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на прогресс по членству Швеции в Альянсе уже этой осенью. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.
"Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее", - заявил Столтенберг.
На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.