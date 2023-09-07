Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью - 07.09.2023 Украина.ру
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Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью
Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью - 07.09.2023 Украина.ру
Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на прогресс по членству Швеции в Альянсе уже этой осенью. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
2023-09-07T10:51
2023-09-07T10:51
новости
швеция
нато
йенс столтенберг
финляндия
зарубежье
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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новости, швеция, нато, йенс столтенберг, финляндия, зарубежье
Новости, Швеция, НАТО, Йенс Столтенберг, Финляндия, Зарубежье

Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью

10:51 07.09.2023
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на прогресс по членству Швеции в Альянсе уже этой осенью. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.
"Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее", - заявил Столтенберг.
На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
21 июля, 13:40
"Вытеснить нас из Арктики". Гурулёв рассказал, для чего США втягивают Швецию в НАТО Принятие Швеции в НАТО — это готовность США к вооруженным действиям, к вытеснению России из арктической зоны, заявил депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в своём телеграм-канале 21 июля
 
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