https://ukraina.ru/20230907/1049228720.html

Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью

Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью - 07.09.2023 Украина.ру

Столтенберг надеется, что переговоры по членству Швеции в НАТО возобновятся осенью

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг надеется на прогресс по членству Швеции в Альянсе уже этой осенью. Об этом сообщили журналисты РИА Новости

2023-09-07T10:51

2023-09-07T10:51

2023-09-07T10:51

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента.На фоне российской специальной военной операции на Украине Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вступление в НАТО. Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса 4 апреля 2023 года, а Швеция до сих пор не получила ратификации Турции и Венгрии.

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новости, швеция, нато, йенс столтенберг, финляндия, зарубежье