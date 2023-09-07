https://ukraina.ru/20230907/1049226976.html

Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября

Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября - 07.09.2023 Украина.ру

Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября

Украинские беспилотники сбили в Ростове-на-Дону, Брянске и Раменском. США поставят снаряды с обеднённым ураном Украине. Западные журналисты признали ответственность Украины за трагедию в Константиновке

2023-09-07T10:07

2023-09-07T10:07

2023-09-07T10:07

эксклюзив

хроники

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О прозвучавшем в Ростове-на-Дону взрыве СМИ сообщили около 3 часов ночи."Взрыв на Пушкинской улице в Ростове-на-Дону. В двух кварталах от штаба ЮВО. На месте работают опер службы", - сообщил в 03:39 телеграм-канал Mash, опубликовав видео с места событий.Спустя две минуты этот же канал опубликовал видео с другого ракурса."Момент взрыва недалеко от штаба ЮВО в Ростове-на-Дону. По словам очевидцев, с улицы были слышны крики людей о том, что там горят газовые баллоны", - указывалось в подписи к видео.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке беспилотника."Около 03:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат. Последствия на земле уточняются", - написал он в своём телеграм-канале в 03:55.Через четверть часа он уточнил, что дронов было два."По уточнённой информации, средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй - в центре, в районе ул.Пушкинская, 42. В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия", - отметил Голубев.Практически одновременно появились новости об очередной попытке беспилотников атаковать Москву."Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы", - сообщил в 04:02 в своём телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.Минобороны России уточнило, что все атаки состоялись около 3 часов ночи."7 сентября около 03:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку тремя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских БПЛА, из них два над территорией Ростовской области и один над Раменским районом Московской области", - указывалось в телеграм-канале министерства обороны.Но на этом атаки не прекратились. Утром стало известно об атаке на Брянск."Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ совершить террористическую атаку с помощью БПЛА. Силами Министерства обороны РФ уничтожен беспилотный летательный аппарат над Брянским районом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы", - написал в своём телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз в 05:41.Позже Богомоза сообщил о ещё одной атаке."Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Брянском сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших нет. В результате падения обломков летательного аппарата частично повреждено остекление здания железнодорожного вокзала Брянск I, привокзальная площадь и несколько автомобилей. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - указал он в 07:08.Спустя четверть часа с небольшим он сообщил о ещё одном сбитом на подлётах к Брянску украинском беспилотнике.Бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв в себя в телеграм-каналу выложил видео из атакованных беспилотниками городов."Киев в очередной раз кучно атаковал регионы России дронами. В Ростове-на-Дону один упал и взорвался в центре города у штаба ЮВО (ул. Пушкинская, 42) — выбиты окна в нескольких зданиях, разбиты автомобили, легко ранен один человек. Ещё один дрон упал на западных окраинах города. В Подмосковье дрон упал в Раменском, неподалеку от аэропорта Жуковский: взрывной волной тоже выбило окна в ближайших жилых домах. В Брянске дрон побил стекла в здании ж/д вокзала Брянск I, на привокзальной площади побито несколько автомобилей. Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Брянску. Пока Киев патается напугать россиян, ВС РФ наносят удары, чувствительные для логистики ВСУ. Четвёртую ночь подряд наши бьют по инфраструктуре Дунайских портов, в этот раз взрывы были в Килии, Рени и Измаиле, подробностей пока нет, но глава Одесской ОВА повреждения в портах подтвердил. Громко сегодня было и в тылах фронта. Зарево и взрывы были слышны в Бериславе, ракеты полетели по военным объектам", - отметил он.Российский волонтёр и связист Андрей Морозов в одной из частей своего обзора, посвящённого тактике и стратегии ВСУ указал, что атаки украинских беспилотников являются лишь одним из многих пунктов замысла украинского командования по растягиванию российских резервов."За лето мы увидели в действии все способы провоцирования противником растягивания по разным направлениям наших резервов. Везде, где один его солдат может сковать три, пять, десять наших, он попробовал это сделать. И не только с чисто пехотными резервами, но и с артиллерией, ПВО и другими средствами. <...> Активные атаки дронами-камикадзе дальнего радиуса действия территории РФ. Прекрасное средство оттянуть отнюдь не бесконечное ПВО с основных направлений имеющих важное текущее военное значение в сторону направлений важных с политической стороны", - указал он.Кроме атак беспилотников для растягивания средств Украина использует вылазки диверсионных групп, обстрелы Донецка, попытки высадить десант в Крым и создание плацдармов на Днепре.Снаряды с ураномСША передадут Украине снаряды с обеднённым ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил вечером 6 сентября в своём пресс-релизе Пентагон.В очередной пакет помощи Украине вошли 120 мм снаряды с сердечником из обеднённого урана.Кроме того, США поставял Украине оборудование для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, а также 81-миллиметровые миномёты и выстрелы к ним, противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше 3 млн патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы тактической связи, взрывчатку для преодоления препятствий, запчасти к ранее переданной технике и материалы для её обслуживания.Официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что снаряды с обеднённым ураном "не представляют радиационной угрозы", но позволят ВСУ "быть более эффективными на поле боя".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Кирби "враньем или глупостью""Что это: враньё или глупость? Про токсичность обеднённого урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно, в том числе в рамках отдельной статьи", - написала Захарова в своём телеграм-канале.Она напомнила, что в местах, где применялись боеприпасы с обеднённым ураном, фиксируется рост онкозаболеваний, а проверили это на себе солдаты НАТО - итальянские военные во время агрессии НАТО против Югославии. Захарова добавила, что годы спустя итальянский парламент выпустил доклад с исследованиями."Из 7500 подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Причём умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак лёгких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия", - указала Захарова.Она особо подчеркнула, что жертвы агрессии НАТО против Югославии — сербы — также сильно пострадали от применения снарядов. Так, по данным Минздрава Сербии, в регионах, которые бомбило НАТО, наблюдается рост таких заболеваний, как онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей.Трагедия в КонстантиновкеЗападные журналисты признали ответственность Украины за удар по Константиновке, в результате которого погибли 17 человек."Судя по тому, куда смотрят люди (услышав оттуда звук) перед ударом и вероятным отражением летящего снаряда на автомобиле, ракета, ударившая по Константиновке пришла с северо-запада. Надеюсь, это можно констатировать не называя имён", - написал в соцети X (бывший Twitter) немецкий журналист Юлиан Рёпке — сторонник Украины и русофоб.Он опубликовал скриншоты с видео удара, а также карту с указанием, откуда летела ракета."Даже западные пропагандисты-русофобы (Юлиан Рёпке) признали, что сегодняшний удар по временно оккупированной Константиновке, нанесли украинцы, убив пару десятков ни в чем не повинных людей. Теперь вопрос, был этот удар нанесён целенаправленно, то есть совершён теракт с целью обвинить Россию, как это сделал Зеленский через 15 минут после удара, либо же дело в криворуком военнослужащим ВСУ. По моему мнению, это безусловно теракт, Украина за полтора года войны не раз доказывала, что терроризм, одно из основных "средств вооружения" нынешнего киевского режима", - прокомментировал публикацию Рёпке автор популярного российского телеграм-канала "Старше Эдды".Ряд наблюдателей также указывали на то, что удар был нанесён во время визита на Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники