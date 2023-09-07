Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
Абаканский суд Хакасии приговорил главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева к 5,5 годам колонии общего режима по делу о фейках. Об этом 7 сентября сообщила региональная прокуратура
Известно, что Афанасьев публиковал на сайте "Нового фокуса" и в своих соцсетях "под видом достоверных сообщений" ложную информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Хакасии в военной операции на Украине.
"В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др.", - говорится в публикации прокуратуры.
Задержали Афанасьева в апреле 2022 года,, тогда ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ""Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".
В своем последнем слове на суде Афанасьев заявил, что единственным мотивом его публикаций было стремление "заступиться словом" за рядовых бойцов, привлечь внимание к проблемам ОМОНа Хакасии, а также "болячкам на теле общества".
Итог - 5, 5 лет тюремного заключения и запрет заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью сроком в 2,5 года.
Адвокат осужденного Елена Илюшенко сообщила, что собирается обжаловать решение суда, так как "приговор чересчур суровый".
В декабре прошлого года ООО "Эксперт-Медиа", это учредитель "Нового фокуса", которым руководил Афанасьев, получило штраф в 450 тысяч рублей по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
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