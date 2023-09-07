Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии - 07.09.2023 Украина.ру
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Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии - 07.09.2023 Украина.ру
Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
Абаканский суд Хакасии приговорил главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева к 5,5 годам колонии общего режима по делу о фейках. Об этом 7 сентября сообщила региональная прокуратура
2023-09-07T09:49
2023-09-07T09:49
новости
журналист
фейки
росгвардия
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Известно, что Афанасьев публиковал на сайте "Нового фокуса" и в своих соцсетях "под видом достоверных сообщений" ложную информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Хакасии в военной операции на Украине.Задержали Афанасьева в апреле 2022 года,, тогда ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ""Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".В своем последнем слове на суде Афанасьев заявил, что единственным мотивом его публикаций было стремление "заступиться словом" за рядовых бойцов, привлечь внимание к проблемам ОМОНа Хакасии, а также "болячкам на теле общества".Итог - 5, 5 лет тюремного заключения и запрет заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью сроком в 2,5 года.Адвокат осужденного Елена Илюшенко сообщила, что собирается обжаловать решение суда, так как "приговор чересчур суровый".В декабре прошлого года ООО "Эксперт-Медиа", это учредитель "Нового фокуса", которым руководил Афанасьев, получило штраф в 450 тысяч рублей по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
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новости, журналист, фейки, росгвардия
Новости, журналист, фейки, Росгвардия

Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии

09:49 07.09.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРабота радиостанции "Эхо Москвы"
Работа радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Абаканский суд Хакасии приговорил главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева к 5,5 годам колонии общего режима по делу о фейках. Об этом 7 сентября сообщила региональная прокуратура
Известно, что Афанасьев публиковал на сайте "Нового фокуса" и в своих соцсетях "под видом достоверных сообщений" ложную информацию об участии сотрудников ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Хакасии в военной операции на Украине.
"В частности, под видом достоверной информации в публикации излагались сведения о погибших, пропавших без вести, захваченных в плен и получивших ранения сотрудниках, ненадлежащем исполнении служебных обязанностей и др.", - говорится в публикации прокуратуры.
Задержали Афанасьева в апреле 2022 года,, тогда ему было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ""Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России".
В своем последнем слове на суде Афанасьев заявил, что единственным мотивом его публикаций было стремление "заступиться словом" за рядовых бойцов, привлечь внимание к проблемам ОМОНа Хакасии, а также "болячкам на теле общества".
Итог - 5, 5 лет тюремного заключения и запрет заниматься журналистской, редакторской или издательской деятельностью сроком в 2,5 года.
Адвокат осужденного Елена Илюшенко сообщила, что собирается обжаловать решение суда, так как "приговор чересчур суровый".
В декабре прошлого года ООО "Эксперт-Медиа", это учредитель "Нового фокуса", которым руководил Афанасьев, получило штраф в 450 тысяч рублей по статье "Возбуждение ненависти либо вражды".
ФСБ задержала гражданина Украины Романа Сущенко по подозрению в шпионаже
4 августа, 14:13
Предатели. Кто и за что в России получает сроки по статье о госизменеНа днях сотрудники ФСБ задержали жителя Тамбовской области, который планировал уехать воевать за ВСУ. За последнее время ведомство сообщило о десятках подобных дел, заведенных по 275-й статье Уголовного кодекса РФ "Госизмена". В этом материале издание Украина.ру собрало информацию о том, кого и за что обвиняют в России по этой статье
 
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Заголовок открываемого материала
10:07Атаки на Ростов и не только, снаряды с ураном, Константиновка. Главное на Украине на утро 7 сентября
09:49Жрналиста из Хакассии осудили за "фейки" о Росгвардии
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