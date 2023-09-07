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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах - 07.09.2023 Украина.ру

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах

Взрывы слышны в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Об этом сообщило 7 сентября украинское издание "Зеркало недели"

2023-09-07T07:50

2023-09-07T07:50

2023-09-07T07:50

взрывы

удары

новости

сумы

одесская область

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Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00:28 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.Также взрывы прогремели в Сумах. Там тоже звучал сигнал тревоги.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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взрывы, удары, новости, сумы, одесская область