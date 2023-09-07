Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области и Сумах
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Взрывы слышны в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод. Об этом сообщило 7 сентября украинское издание "Зеркало недели"
Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 00:28 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Также взрывы прогремели в Сумах. Там тоже звучал сигнал тревоги.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.