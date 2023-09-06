https://ukraina.ru/20230906/1049208693.html

"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала Россия

"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала Россия - 06.09.2023 Украина.ру

"Им сказали, что они русские, а не украинцы". Зеленская опасается детей, которых воспитала Россия

Россия займется патриотическим перевоспитанием детей, а Украина не сможет этому помешать, заявила супруга украинского президента Елена Зеленская в интервью ABC News

2023-09-06T15:35

2023-09-06T15:35

2023-09-06T15:35

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елена зеленская

воспитание

обучение

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Журналистка затронула тему того, что Россия якобы насильственно вывезла детей с Украины на свою территорию. На вопрос, какова цель и чего Россия пытается добиться, Зеленская ответила, что это часть плана России. Зеленская заявила, что с детьми, которые вернулись на Украину, было проведено "патриотическое перевоспитание". "Им сказали, что они не украинцы, а русские", - заявила Зеленская.Запад обвиняет Россию в том, что российская сторона якобы принудительно изымает детей из семей и насильно перемещает на свою территорию.Уполномоченной при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что с начала СВО российские регионы приняли более 5 млн жителей Украины и республик Донбасса, в том числе более 730 тысяч детей, все они приехали с родителями, другими родственниками либо законными представителями.Кроме того, из соображений безопасности в конце лета и осенью 2022 года с добровольного согласия родителей дети из Херсонской, Запорожской и Харьковской областей отправились в лагеря Краснодарского края и Крыма.В январе 2023 года более 2 тысяч вернулись к своим семьям, около 400 человек тогда оставались в лагерях (некоторые родители и законные представители не могли оперативно приехать с Украины за детьми и предъявить документы, подтверждающие родство, это затрудняло ситуацию), но к настоящему моменту таких всего 16.

https://ukraina.ru/20230128/1043052041.html

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новости, украина, россия, елена зеленская, воспитание, обучение