https://ukraina.ru/20230906/1049203795.html

Визит Блинкена в Киев, подготовка к зиме, атаки дронов. Главное на Украине на 13:00 6 сентября

Визит Блинкена в Киев, подготовка к зиме, атаки дронов. Главное на Украине на 13:00 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру

Визит Блинкена в Киев, подготовка к зиме, атаки дронов. Главное на Украине на 13:00 6 сентября

Воздушная тревога объявлена утром во вторник, 6 сентября, в нескольких областях Украины. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T13:15

2023-09-06T13:15

2023-09-06T13:42

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Воздушная тревога объявлена утром во вторник, 6 сентября, в нескольких областях Украины. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях: а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.Ранее сигнал тревоги прозвучал на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. По информации украинских СМИ, в Запорожье прогремел мощный взрыв. Местные власти сообщают о двух пострадавших. Запорожские паблики пишут, что после взрыва выбило стекла в домах в одном из районов города.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года — после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Тем временем ВСУ продолжают обстреливать Донецк. Накануне украинские военные нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Кировском районе города. В результате прямого попадания противолокационной ракеты HARM, запущенной украинскими боевиками, разрушена квартира на улице Туполева в микрорайоне Мирный Кировского района. Оказавшуюся под завалами пожилую женщину достали и эвакуировали в больницу, сообщает Донецкое агентство новостей.По информации Представительства ДНР в СЦКК, в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки в Донецке ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, один человек погиб. В Донецке, Макеевке и Горловке обстрелами повреждены 32 домостроения.Как сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк», в ДНР обесточено 82 трансформаторных подстанции, без электроэнергии остаются 7392 бытовых абонента.В Киев с официальным визитом прибыл глава Государственного департамента США Энтони Блинкен. Утром местные телеграм-каналы публиковали снимки перекрытых улиц в центре города, связывая это с визитом. Как сообщают СМИ со ссылкой на чиновника Госдепа США, ожидается, что США объявит о новой помощи для Украины более чем на миллиард долларов.Как отмечает «Корреспондент.net», о планировании этой поездки ранее ничего не сообщалось из соображений безопасности. По информации издания, при этом в ночь на вторник ВС РФ осуществили воздушную атаку в том числе и на Киев — «силы ПВО сбили восемь ракет и 15 дронов». По данным полиции Киевской области, повреждены некоторые объекты, в частности, складские помещения. Пострадавших нет.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников, а также 12 снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», сообщает в среду РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, были рассмотрены вопросы подготовки энергосистемы Украины к зиме. Об этом сам Зеленский сообщил 6 сентября в телеграм, отметив, что «еще есть над чем работать».Украинские власти продолжают репрессии, вылавливая «неблагонадежных». По информации украинских СМИ, в Одесской области задержали преподавателя-искусствоведа. Госпогранслужба Украины заявляет, что он «навязывал детям пропагандистские нарративы», чтобы «воспитать пророссийское поколение». «Как сообщается, мужчина — ветеран военной разведки, — отмечает "Страна.ua". — Ему приписывают такие высказывания: "Войну с Россией начала Украина…", "Одесса и Донбасс — территории России", "украинские военные обстреливают гражданское население…"».О мобилизации. Министр образования Украины Лисовый поддержал отмену отсрочки от мобилизации для соискателей второго высшего образования (соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду).«Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и дальше смогут его реализовывать. В то же время в Конституции отмечено, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избегания долга — не о честности и не о достоинстве», — написал министр в соцсети.Ранее в Раде был зарегистрировали законопроект об отмене права на отсрочку от мобилизации для студентов, получающих второе и больше высшее образование. Ряд украинских экспертов подвергли критике такое намерение властей.Судя по всему, киевские власти намерены усилить мобилизацию из-за больших потерь, которые несут ВСУ. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, украинская армия за три месяца контрнаступления лишилась «более 66 000 человек и 7600 единиц вооружений».О вооружениях. Министр обороны Британии Грант Шэппс в эфире телеканала Sky News подтвердил уничтожение танка Challenger 2 на Украине. По словам министра, шесть членов экипажа выжили. Он также заявил, что Лондон не планирует отправлять ВСУ замену уничтоженному танку.Как отмечает «Страна.ua», ВСУ впервые потеряли танк Challenger 2, прибывший из Великобритании. «По сообщениям СМИ, российские войска разбили его под селом Работино в Запорожской области. По официальной информации, у украинских военных осталось только 13 таких машин», сообщает издание. Возвращать подбитый танк в Лондон не планируют.

https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

https://ukraina.ru/20230905/1049154175.html

https://ukraina.ru/20230905/1049174972.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, сво, пво, атаки, владимир зеленский, энтони блинкен, всу