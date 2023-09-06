https://ukraina.ru/20230906/1049203054.html

"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации

"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации - 06.09.2023 Украина.ру

"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации

Образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации. Такое мнение озвучил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, комментируя категории граждан, которые теперь подлежат призыву. Соответствующий пост он разместил в соцсетях вечером 5 сентября

2023-09-06T12:51

2023-09-06T12:51

2023-09-06T12:51

новости

новости украины

образование

оксен лисовой

мобилизация

призыв

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/15/1044591436_0:968:1536:1832_1920x0_80_0_0_e9176d6d0c7fce65304f1bce7d6af585.jpg

Он констатировал, что в настоящее время украинцы попросту используют вузы страны для того, чтобы получить отсрочку. Так, пояснил он, в 2022 году в высшие учебные заведения поступило на 33 тысячи мужчин призывного возраста больше, чем в 2021-м.Эту "несправедливость", отметил Лисовой, решит новый законопроект в котором говорится, что отсрочка больше не будет распространяться на студентов старше 30 лет.Однако украиноязычные пользователи сети совершенно не разделили взглядов чиновника, предложив ему начать мобилизацию с себя, своих детей и других родственников."Может то стоит начать с министерств??? Вас там таких очень много сидящих, которые прикрываются своей работой, а могут служить и защищать. Как вообще язык повернулся такое сказать???", "Так никто закон не нарушил, а установить возрастную границу в 30 лет - это дискриминация по возрасту. Но в нашей стране возможно все", "Никто не отрицает, что мужчины поступают на обучение для отсрочки. Но никакого закона они не нарушают. А Вы, господин министр, нарушаете Конституцию Украины поддержкой и продвижением таких правок. Не нужно ломать через колено Конституцию! ","Что же касается честности и достоинства, то ни один нормативно-правовой акт не содержит нормы, позволяющей отказаться от научной степени в связи с плагиатом", "Вы такая же фикция, как ваша диссертация", "А где в этих законах указано, что отсрочка предоставляется, если отец депутат? Где сыновья Данилова?", "А когда детей начнете забирать? После такого решения 16/17-летних ребят родители пачками будут вывозить за границу. Через 2 года некому будет поступать и развивать науку. Полная дикриминация!" - отреагировали люди на пост Лисового.Оксен Лисовой родился в 1972 году в Бурятии, где его отец отбывал наказание за антисоветскую деятельность. Учился украинский министр в Одессе и Киеве, по образованию художник-керамист и библиотекарь.После института работал учителем, тренером по фехтованию, менеджером "Укртелекома", а также открывал магазины, киоски и автозаправки. С 2010 года является руководителем Малой академии наук Украины, эту должность Лисовой не покинул даже отправившись на фронт в качестве добровольца десантно-штурмовых войск ВСУ.В марте 2023 года был назначен на должность министра образования Украины, и сразу угодил в скандал за плагиат. В 2012 году Лисовой защитил диссертацию на тему "Социокультурная самоидентификация личности", а в 2023-м выяснилось, что в своей работе он заимствовал чужие тесты целыми абзацами, включая выводы.

https://ukraina.ru/20230321/1044601461.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, образование, оксен лисовой, мобилизация, призыв