"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации - 06.09.2023 Украина.ру
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"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации
"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации - 06.09.2023 Украина.ру
"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации
Образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации. Такое мнение озвучил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, комментируя категории граждан, которые теперь подлежат призыву. Соответствующий пост он разместил в соцсетях вечером 5 сентября
2023-09-06T12:51
2023-09-06T12:51
новости
новости украины
образование
оксен лисовой
мобилизация
призыв
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Он констатировал, что в настоящее время украинцы попросту используют вузы страны для того, чтобы получить отсрочку. Так, пояснил он, в 2022 году в высшие учебные заведения поступило на 33 тысячи мужчин призывного возраста больше, чем в 2021-м.Эту "несправедливость", отметил Лисовой, решит новый законопроект в котором говорится, что отсрочка больше не будет распространяться на студентов старше 30 лет.Однако украиноязычные пользователи сети совершенно не разделили взглядов чиновника, предложив ему начать мобилизацию с себя, своих детей и других родственников."Может то стоит начать с министерств??? Вас там таких очень много сидящих, которые прикрываются своей работой, а могут служить и защищать. Как вообще язык повернулся такое сказать???", "Так никто закон не нарушил, а установить возрастную границу в 30 лет - это дискриминация по возрасту. Но в нашей стране возможно все", "Никто не отрицает, что мужчины поступают на обучение для отсрочки. Но никакого закона они не нарушают. А Вы, господин министр, нарушаете Конституцию Украины поддержкой и продвижением таких правок. Не нужно ломать через колено Конституцию! ","Что же касается честности и достоинства, то ни один нормативно-правовой акт не содержит нормы, позволяющей отказаться от научной степени в связи с плагиатом", "Вы такая же фикция, как ваша диссертация", "А где в этих законах указано, что отсрочка предоставляется, если отец депутат? Где сыновья Данилова?", "А когда детей начнете забирать? После такого решения 16/17-летних ребят родители пачками будут вывозить за границу. Через 2 года некому будет поступать и развивать науку. Полная дикриминация!" - отреагировали люди на пост Лисового.Оксен Лисовой родился в 1972 году в Бурятии, где его отец отбывал наказание за антисоветскую деятельность. Учился украинский министр в Одессе и Киеве, по образованию художник-керамист и библиотекарь.После института работал учителем, тренером по фехтованию, менеджером "Укртелекома", а также открывал магазины, киоски и автозаправки. С 2010 года является руководителем Малой академии наук Украины, эту должность Лисовой не покинул даже отправившись на фронт в качестве добровольца десантно-штурмовых войск ВСУ.В марте 2023 года был назначен на должность министра образования Украины, и сразу угодил в скандал за плагиат. В 2012 году Лисовой защитил диссертацию на тему "Социокультурная самоидентификация личности", а в 2023-м выяснилось, что в своей работе он заимствовал чужие тесты целыми абзацами, включая выводы.
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новости, новости украины, образование, оксен лисовой, мобилизация, призыв
Новости, Новости Украины, Образование, Оксен Лисовой, мобилизация, призыв

"Вы такая же фикция, как ваша диссертация": министр образования Украины попал в скандал из-за мобилизации

12:51 06.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен ЛісовийОксен Лисовой
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Оксен Лісовий
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Образование не должно быть лазейкой для отсрочки от мобилизации. Такое мнение озвучил глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой, комментируя категории граждан, которые теперь подлежат призыву. Соответствующий пост он разместил в соцсетях вечером 5 сентября
Он констатировал, что в настоящее время украинцы попросту используют вузы страны для того, чтобы получить отсрочку. Так, пояснил он, в 2022 году в высшие учебные заведения поступило на 33 тысячи мужчин призывного возраста больше, чем в 2021-м.
Эту "несправедливость", отметил Лисовой, решит новый законопроект в котором говорится, что отсрочка больше не будет распространяться на студентов старше 30 лет.
"Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие смогут и дальше его реализовывать. При этом Конституция гласит, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для реализации одного права и избегать другого - нечестно и недостойно", - написал Лисовой.
Однако украиноязычные пользователи сети совершенно не разделили взглядов чиновника, предложив ему начать мобилизацию с себя, своих детей и других родственников.
"Может то стоит начать с министерств??? Вас там таких очень много сидящих, которые прикрываются своей работой, а могут служить и защищать. Как вообще язык повернулся такое сказать???", "Так никто закон не нарушил, а установить возрастную границу в 30 лет - это дискриминация по возрасту. Но в нашей стране возможно все", "Никто не отрицает, что мужчины поступают на обучение для отсрочки. Но никакого закона они не нарушают. А Вы, господин министр, нарушаете Конституцию Украины поддержкой и продвижением таких правок. Не нужно ломать через колено Конституцию! ",
"Что же касается честности и достоинства, то ни один нормативно-правовой акт не содержит нормы, позволяющей отказаться от научной степени в связи с плагиатом", "Вы такая же фикция, как ваша диссертация", "А где в этих законах указано, что отсрочка предоставляется, если отец депутат? Где сыновья Данилова?", "А когда детей начнете забирать? После такого решения 16/17-летних ребят родители пачками будут вывозить за границу. Через 2 года некому будет поступать и развивать науку. Полная дикриминация!" - отреагировали люди на пост Лисового.
Оксен Лисовой родился в 1972 году в Бурятии, где его отец отбывал наказание за антисоветскую деятельность. Учился украинский министр в Одессе и Киеве, по образованию художник-керамист и библиотекарь.
После института работал учителем, тренером по фехтованию, менеджером "Укртелекома", а также открывал магазины, киоски и автозаправки. С 2010 года является руководителем Малой академии наук Украины, эту должность Лисовой не покинул даже отправившись на фронт в качестве добровольца десантно-штурмовых войск ВСУ.
В марте 2023 года был назначен на должность министра образования Украины, и сразу угодил в скандал за плагиат. В 2012 году Лисовой защитил диссертацию на тему "Социокультурная самоидентификация личности", а в 2023-м выяснилось, что в своей работе он заимствовал чужие тесты целыми абзацами, включая выводы.
Оксен Лисовой - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
21 марта, 17:26
Списывал целыми абзацами: новый министр образования Украины попал в скандалНе успел доброволец десантно-штурмовых войск ВСУ Оксен Лисовой вступить в должность министра образования Украины, как его обвинили в плагиате. Речь о диссертации Лисового, защищенной им в 2012 году на тему "Социокультурная самоидентификация личности". О скандале, связанном с новым украинским министром, 21 марта написала "Страна.ua"
 
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