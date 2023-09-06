https://ukraina.ru/20230906/1049196134.html

Армия России оставила Работино

Армия России оставила Работино - 06.09.2023 Украина.ру

Армия России оставила Работино

Руины населённого пункта занимают ВСУ

2023-09-06T09:35

2023-09-06T09:35

2023-09-06T09:35

новости

запорожское направление

оборона

сво

евгений балицкий

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Длящиеся второй месяц активные боевые действия в Работино привели к промежуточному результату: российская армия покидает то, что осталось от населённого пункта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По мнению Балицкого, российские военные отошли на лучшие для обороны возвышенности. Такой манёвр позволяет сократить свои потери и эффективнее наносить урон противнику в живой силе и технике.Маневренная оборона российской армии стала неприятной неожиданностью для опекающих ВСУ генералов НАТО. Спланированное ими "весеннее контрнаступление" привело к огромным потерям военнослужащих и свезённой со всего мира техники, оружия и боеприпасов.

https://ukraina.ru/20230905/1049165953.html

https://ukraina.ru/20230607/1047004208.html

запорожское направление

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новости, запорожское направление, оборона, сво, евгений балицкий