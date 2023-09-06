Армия России оставила Работино
© AP / Andrew MarienkoВСУ военнослужащий украинский оружие взрывчатка разрушение руины
© AP / Andrew Marienko
Руины населённого пункта занимают ВСУ
Длящиеся второй месяц активные боевые действия в Работино привели к промежуточному результату: российская армия покидает то, что осталось от населённого пункта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По мнению Балицкого, российские военные отошли на лучшие для обороны возвышенности. Такой манёвр позволяет сократить свои потери и эффективнее наносить урон противнику в живой силе и технике.
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