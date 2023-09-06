Армия России оставила Работино - 06.09.2023 Украина.ру
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Армия России оставила Работино
Армия России оставила Работино - 06.09.2023 Украина.ру
Армия России оставила Работино
Руины населённого пункта занимают ВСУ
2023-09-06T09:35
2023-09-06T09:35
новости
запорожское направление
оборона
сво
евгений балицкий
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Длящиеся второй месяц активные боевые действия в Работино привели к промежуточному результату: российская армия покидает то, что осталось от населённого пункта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По мнению Балицкого, российские военные отошли на лучшие для обороны возвышенности. Такой манёвр позволяет сократить свои потери и эффективнее наносить урон противнику в живой силе и технике.Маневренная оборона российской армии стала неприятной неожиданностью для опекающих ВСУ генералов НАТО. Спланированное ими "весеннее контрнаступление" привело к огромным потерям военнослужащих и свезённой со всего мира техники, оружия и боеприпасов.
https://ukraina.ru/20230905/1049165953.html
https://ukraina.ru/20230607/1047004208.html
запорожское направление
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452
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запорожское направление, оборона, сво, евгений балицкий
Новости, Запорожское направление, Оборона, СВО, Евгений Балицкий

Армия России оставила Работино

09:35 06.09.2023
 
© AP / Andrew MarienkoВСУ военнослужащий украинский оружие взрывчатка разрушение руины
ВСУ военнослужащий украинский оружие взрывчатка разрушение руины - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP / Andrew Marienko
Читать в
Руины населённого пункта занимают ВСУ
Длящиеся второй месяц активные боевые действия в Работино привели к промежуточному результату: российская армия покидает то, что осталось от населённого пункта. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
По мнению Балицкого, российские военные отошли на лучшие для обороны возвышенности. Такой манёвр позволяет сократить свои потери и эффективнее наносить урон противнику в живой силе и технике.
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
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Маневренная оборона российской армии стала неприятной неожиданностью для опекающих ВСУ генералов НАТО. Спланированное ими "весеннее контрнаступление" привело к огромным потерям военнослужащих и свезённой со всего мира техники, оружия и боеприпасов.
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