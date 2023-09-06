https://ukraina.ru/20230906/1049194012.html

Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября

Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру

Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября

Украина.ру, 06.09.2023

2023-09-06T09:00

2023-09-06T09:00

2023-09-06T09:03

украина

хроники

эксклюзив

спецоперация

беспилотник

пво

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взрывы

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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. На Украине фиксировали взрывы и пожары, Минобороны сообщило и о других успехах ВС РФ. Кандидат в президенты США раскритиковал ЗеленскогоРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Информацию подтвердило Министерство обороны России.Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - перечислило представительство в телеграм-канале.Всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка.Взрывы и пожары, успехи ВС РФУкраинские СМИ в среду писали о взрывах в Киеве.Кроме того, несколько взрывов произошло в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт. Также мощные взрывы слышали в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.Также "Зеркало недели" сообщило о сильном пожаре. вспыхнувшем в Одесской области.На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Сигнал начал звучать в регионах с 05.00 утра.Ранее воздушная тревога была объявлена с 04.42 в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Министерство обороны России информировало и о других успехах российских военных. Так, бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников украинских силовиков на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак."Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", - добавили в Минобороны.В вою очередь начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук рассказал, что российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ.Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР). В результате удара украинская сторона потеряла 30 человек.Также Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В середине августа о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества сообщил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.Командиры "Азова" (Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега) были взяты в плен российской стороной в мае 2022 года после боев на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.Однако азовцы не выехали тогда на Украину, они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий "под личные гарантии" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но 8 июля они вернулись в свою страну. Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.Обман ЗеленскогоСША оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег. Таким мнением поделился кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х.Рамасвами раскритиковал Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов.Он также подверг сомнению заявления властей и медиа в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются."Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жестко детализируются и аудируются"... это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", - заверил он.Рамасвами добавил, что позиция властей о том, что все отправляемые Украине деньги и военное снаряжение пристально отслеживаются, является "глубоко нечестной".Американский политик также указал на то, что Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине."Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - напомнил он.Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера."Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.В США нередко критикуют украинского лидера. Так, на днях конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин выступила с резкой критикой политики США на Украине. Она заявила, что американское разведывательное сообщество лжет о российской угрозе Европе, а Вашингтон терпит поражение в прокси-конфликте с Россией.Она назвала Зеленского не демократом, а диктатором, который подавляет свободу слова и СМИ в своей стране. Политик также заметила, что Украина не является членом НАТО и не заслуживает военной помощи от США.* Запрещенная в России террористическая организация.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, хроники, эксклюзив, спецоперация, беспилотник, пво, атаки, всу, взрывы, пожар, "азов", владимир зеленский, сша