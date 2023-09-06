Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
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Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября - 06.09.2023 Украина.ру
Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
Украина.ру, 06.09.2023
2023-09-06T09:00
2023-09-06T09:03
украина
хроники
эксклюзив
спецоперация
беспилотник
пво
атаки
всу
взрывы
пожар
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Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. На Украине фиксировали взрывы и пожары, Минобороны сообщило и о других успехах ВС РФ. Кандидат в президенты США раскритиковал ЗеленскогоРоссийская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Информацию подтвердило Министерство обороны России.Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."На Донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - перечислило представительство в телеграм-канале.Всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса.Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка.За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка.Взрывы и пожары, успехи ВС РФУкраинские СМИ в среду писали о взрывах в Киеве.Кроме того, несколько взрывов произошло в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт. Также мощные взрывы слышали в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.Также "Зеркало недели" сообщило о сильном пожаре. вспыхнувшем в Одесской области.На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Сигнал начал звучать в регионах с 05.00 утра.Ранее воздушная тревога была объявлена с 04.42 в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины.Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Министерство обороны России информировало и о других успехах российских военных. Так, бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников украинских силовиков на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак."Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", - добавили в Минобороны.В вою очередь начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук рассказал, что российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ.Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР). В результате удара украинская сторона потеряла 30 человек.Также Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.В середине августа о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества сообщил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.Командиры "Азова" (Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега) были взяты в плен российской стороной в мае 2022 года после боев на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.Однако азовцы не выехали тогда на Украину, они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий "под личные гарантии" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но 8 июля они вернулись в свою страну. Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.Обман ЗеленскогоСША оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег. Таким мнением поделился кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х.Рамасвами раскритиковал Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов.Он также подверг сомнению заявления властей и медиа в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются."Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жестко детализируются и аудируются"... это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", - заверил он.Рамасвами добавил, что позиция властей о том, что все отправляемые Украине деньги и военное снаряжение пристально отслеживаются, является "глубоко нечестной".Американский политик также указал на то, что Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине."Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - напомнил он.Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера."Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.В США нередко критикуют украинского лидера. Так, на днях конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин выступила с резкой критикой политики США на Украине. Она заявила, что американское разведывательное сообщество лжет о российской угрозе Европе, а Вашингтон терпит поражение в прокси-конфликте с Россией.Она назвала Зеленского не демократом, а диктатором, который подавляет свободу слова и СМИ в своей стране. Политик также заметила, что Украина не является членом НАТО и не заслуживает военной помощи от США.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230905/1049176291.html
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Сергей Зуев
Сергей Зуев
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украина, хроники, эксклюзив, спецоперация, беспилотник, пво, атаки, всу, взрывы, пожар, "азов", владимир зеленский, сша
Украина, Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, беспилотник, ПВО, атаки, ВСУ, взрывы, пожар, "Азов", Владимир Зеленский, США

Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября

09:00 06.09.2023 (обновлено: 09:03 06.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью. На Украине фиксировали взрывы и пожары, Минобороны сообщило и о других успехах ВС РФ. Кандидат в президенты США раскритиковал Зеленского
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла атаку Киева, сбив беспилотник над Навлинским районом в Брянской области. Об этом 6 сентября сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Навлинским районом сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

Информацию подтвердило Министерство обороны России.
Коломойский
Вчера, 13:00
Атаки и провалы ВСУ, успехи РФ, обвинения против Коломойского. Главное на Украине на 13:00 5 сентября
Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"На Донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На Светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - перечислило представительство в телеграм-канале.
Всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса.
Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка.
Взрывы и пожары, успехи ВС РФ
Украинские СМИ в среду писали о взрывах в Киеве.
Кроме того, несколько взрывов произошло в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт.
Также мощные взрывы слышали в городе Килия Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод.
Также "Зеркало недели" сообщило о сильном пожаре. вспыхнувшем в Одесской области.
На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Сигнал начал звучать в регионах с 05.00 утра.
Ранее воздушная тревога была объявлена с 04.42 в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской областях Украины.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с осени прошлого года - после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 09:00
Ночная атака дронов, дело против Умерова, отказ от переговоров. Главное на Украине на утро 5 сентября
Министерство обороны России информировало и о других успехах российских военных. Так, бойцы Центрального военного округа за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотников украинских силовиков на Краснолиманском участке фронта в Донбассе.

"Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса "Тор-М1" Центрального военного округа в ходе боевой работы по прикрытию действия мотострелковых подразделений группировки за последние несколько месяцев уничтожили более 200 беспилотных летательных аппаратов противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции", - сообщил представитель Министерства.

По данным оборонного ведомства, в боевой работе расчет комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные разведывательные и разведывательно-ударные беспилотники противника, предпринимающие попытки атак.
"Точность боевого применения позволяет одним боекомплектом уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку в район пополнения боекомплекта", - добавили в Минобороны.
В вою очередь начальник пресс-центра группировки ВС России "Центр" Александр Савчук рассказал, что российские войска накрыли ударами авиации и огнем артиллерии боевиков бригады спецназначения "Азов"*, а также штурмовиков 67-й бригады ВСУ.

Удар был совершен в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР).
В результате удара украинская сторона потеряла 30 человек.

Также Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа подразделения группировки сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

В середине августа о восстановлении полка "Азов"* и его участии в боях в районе Серебрянского лесничества сообщил представитель Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

Командиры "Азова" (Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега) были взяты в плен российской стороной в мае 2022 года после боев на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.

Однако азовцы не выехали тогда на Украину, они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий "под личные гарантии" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но 8 июля они вернулись в свою страну. Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.
Обман Зеленского
США оказались обмануты Владимиром Зеленским, желающим пожертвовать доверием украинцев ради американских денег. Таким мнением поделился кандидат в президенты США от Республиканской партии и предприниматель Вивек Рамасвами в социальной сети Х.
"Нашу нацию обманывает лидер на Украине, желающий пожертвовать доверием собственной нации как "демократии" с расчетом на обеспечение еще больших денег от налогоплательщиков США", - написал он.
Рамасвами раскритиковал Зеленского за готовность проведения выборов в стране при условии их финансирования со стороны Штатов.
Он также подверг сомнению заявления властей и медиа в США о том, что деньги и оружие для Украины пристально отслеживаются.
"Разумеется, мейнстримные медиа и истеблишмент скажут, что все деньги, которые США отправляют на помощь Украине, "жестко детализируются и аудируются"... это является шуткой еще более смешной, чем та, что Зеленский мог бы написать в своей предыдущей карьере комедианта", - заверил он.
Рамасвами добавил, что позиция властей о том, что все отправляемые Украине деньги и военное снаряжение пристально отслеживаются, является "глубоко нечестной".
Американский политик также указал на то, что Зеленский не является образцом демократического лидера, он запретил оппозицию и консолидировал медиа на Украине.
"Действия Зеленского включают запрет 11 оппозиционных партий и консолидацию всех государственных СМИ в единое целое", - напомнил он.
Рамасвами призвал истеблишмент в США не поддаваться уловке, "принимая ложный нарратив" о том, что Зеленский является образцом демократического лидера.
"Он им не является", - подчеркнул Рамасвами.
В США нередко критикуют украинского лидера. Так, на днях конгрессмен от штата Джорджия Марджори Тейлор-Грин выступила с резкой критикой политики США на Украине. Она заявила, что американское разведывательное сообщество лжет о российской угрозе Европе, а Вашингтон терпит поражение в прокси-конфликте с Россией.
Она назвала Зеленского не демократом, а диктатором, который подавляет свободу слова и СМИ в своей стране. Политик также заметила, что Украина не является членом НАТО и не заслуживает военной помощи от США.
* Запрещенная в России террористическая организация.
знак на границе Польши - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
4 сентября, 13:15
Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентябряПольша будет выдавать Украине сбежавших из страны мужчин, сообщили местные СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
УкраинаХроникиЭксклюзивСпецоперациябеспилотникПВОатакиВСУвзрывыпожар"Азов"Владимир ЗеленскийСША
 
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Заголовок открываемого материала
09:00Сбитый беспилотник, взрывы и пожары, обман Зеленского. Главное на Украине на утро 6 сентября
08:53Украинский БПЛА около полуночи пытался атаковать Брянскую область
08:00Демьян Многогрешный. Опальный гетман на службе в Сибирской Украине
07:06"В 2023 году уже все закончится". Эксперты и военные обсуждают будущее проекта "антироссийская Украина"
06:00Рубрике "история" – 5 лет
05:30Карлос Макагньо: Правда об Украине и наступлении ВСУ все глубже проникает в Аргентину
05:20Александр Камкин: Пока ВСУ косплеят вермахт, Германия превращается в симулякр гитлеровского Рейха
05:04Покой России, зависть Европе, страх османам. В Историческом музее открыли выставку о Новороссии
05:00Алексей Самойлов: Россия выбьет ВСУ из Харькова и Днепропетровска, когда США вовремя развяжут новую войну
21:15Данилов заявил, что без поддержки авиации ВСУ придётся очень сложно
20:40ВСУ обстреляли два детских сада в Донецке — мэр
20:16Эрдоган назвал встречу с Путиным комплексной и продуктивной
19:42Ежедневно Украину пытаются незаконно покинуть 20-30 человек — Погранслужба Украины
19:15Блинкен едет с визитом в Киев — СМИ
19:05Путин напомнил, кто занимался уничтожением мирных жителей на Украине в годы Великой Отечественной войны
18:46Турецкие СМИ обвинили Умерова в связах с Гюленом
18:41Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентября
18:09Захарова: Австралия все больше втягивается в конфликт на Украине
18:00Президент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и Гондурас
17:57Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборы
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