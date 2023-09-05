Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины - 05.09.2023 Украина.ру
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Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины - 05.09.2023 Украина.ру
Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
Жизнь, увы, диктует важную парадигму: в восприятии всего происходящего сегодня на Украине полагаться на мнение одного источника — это кратчайший путь еще больше запутать ситуацию, увести поиски истины на ложный путь, отвлечь внимание общественности от подлинного состояния дел
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украина
сша
россия
сми
сво
мнения
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И особенно велик риск свалиться в тотальное непонимание и откровенную ложь, призванные пустить пыль в глаза и отвлечь внимание на негодный объект, если читаешь западные источники — выводы каких-нибудь центров, комиссий, комитетов, даже отдельных как бы авторитетных (так они о себе чаще всего и говорят) СМИ. Нужно изучать весь спектр западных мнений, тогда есть шанс хоть что-то понять.Не верите? Пожалуйста: только за последние дни New York Times опубликовала статью, критикующую украинцев за то, что те слишком рассредоточили свои войска и потому не смогли одолеть российские войска спецвоенной операции (СВО). Это привело к тому, что под давлением такой точки зрения, подхваченной военными (или выхваченной из их уст), заговорили о смене тактики ВСУ: теперь они не наступают по всему фронту, а сосредоточились на одном направлении и пытаются продолбить линию российской обороны (или хотя бы до нее добраться) на южном направлении под Работино.Параллельно Wall Street Journal призвала ВСУ и Украину к переговорам с Россией, потому что, по мнению журналистов, ловить что-либо в войне с Москвой на современном этапе им не светит — россияне подготовились к обороне лучше, чем украинцы к контрнаступу. И украинцам требуется время, чтобы лучше подготовиться к новому наступлению. А когда — подскажут время и ситуация.Washington Post же одновременно сообщила о конфиденциальном аналитическом документе, подготовленном Управлением директора национальной разведки США, где тоже говорилось об укреплении российской обороны и недостатках украинской. И вывод тот же — России к военным действиям удалось подготовиться лучше, чем «демократии на Днепре».И всех, конечно же, буквально вчера добил журнал Military Watch, который отреагировал на новость о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил (ВКС) России впервые в истории нанес удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По мнению издания, это может как изменить характер применения самолета, так и дать новые преимущества России в СВО. «Интеграция "Кинжала" на Су-34 повлечет значительные последствия на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — резонно утверждает автор журнала. Потому что, по его словам, Су-34 — это самый дальнобойный тактический боевой самолет из всех, состоящих на вооружении армий во всем мире, и по крупности и силе уступает только МиГ-31, менее требователен в плане технического обслуживания, имеет более низкие эксплуатационные расходы, чем МиГ-31. И именно это делает его оптимальным самолетом для размещения ракет «Кинжал», спасения от которых нет не то что на Украине, но и во всем мире.Согласитесь, не очень оптимистичный вывод для ВСУ, идущих в очередной «мясной» штурм где-нибудь на фронтах СВО.И в подобном ключе выходят многие публикации в западных СМИ, анализирующих СВО на Украине. И их оценки и рекомендации уже давно напоминают полет мысли сержанта Петренко из старого советского анекдота, который давал знаменитую команду: «Иди сюда! Стой там!». С одной стороны, все западники настаивают на том, что Украина в СВО должна победить, потому что тогда рухнет вся западная демократия.Однако с другой — они снимают ответственность за поражения Украины с Запада и пытаются толкнуть Украину на переговоры с Россией. Чтобы, как и в случае с пресловутым и уже подзабытом «Минском-2» о мире в Донбассе, обмануть Россию, получить у нее передышку и лучше подготовить ВСУ к новой атаке на российские позиции. Когда? Например, весной будущего года, о чем на Западе уже говорят открыто.То есть в целесообразность происходящего с контрнаступом, в победу Украины теряют веру даже американские эксперты. Но отказываться от войны с Россией они не собираются – слишком высоки ставки: война идет по принципу "или- или". Или Россия освободится сама и поможет всему миру освободиться от монополярного мира и диктата "золотого миллиарда" во главе с США, или Запада таки добьет Россию и исправит то, что он не сделал в 1991 году, когда распался СССР.А французская газета Le Monde, наблюдая за этими американо-украино-европейскими игрищами как бы со стороны, утверждает: критика Запада в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, и непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима". И приводит в пример поведение советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который всячески пытается снять ответственность за украинские провалы с администрации Джо Байдена. "Это их суверенные решения", -- сказал Салливан о провале контрнаступа ВСУ. И как отказался признавать, что американская администрация зашла в тупик в украинском вопросе, так и исключил связь между отсутствием успехов ВСУ в отвоевании хоть сколь-либо значительных территорий с нерасторопными действиями администрации Байдена.И уж совсем как приговор американским провалам на украинском направлении звучит информация The Wall Street Journal о том, что ВПК США не справляется с производством оружия, достаточного для победы Украины в СВО, и вынужден обращаются за ним за рубеж. Боевые действия в Украине и опасения по поводу Китая вынуждают Пентагон и американский ВПК для пополнения сократившихся запасов вооружений искать производственные мощности за пределами США, сообщает газета. Потому что наращивание производства Америке не под силу — у страны не хватает на него ни микросхем, ни станков, ни квалифицированных кадров. И это – следствие того, что США передали Киеву только оружия, боеприпасов и снаряжения на более чем 40 млрд. долл.И вот результат: Пентагон стал настоятельно рекомендовать оборонным подрядчикам смягчать в отношении дружественных стран нормы, контролирующие производство на зарубежных заводах и обмен технологиями. Как пишет The Wall Street Journal, американские производители уже заключили соглашения, в соответствии с которыми польские компании займутся производством ПТРК "Джавелин", а немецкие будут собирать часть узлов для истребителей F-35. А в ближайшие месяцы будет объявлено о целом ряде новых контрактов, направленных на создание мощностей как на территории Европы, так и в других странах.Даже такой американский журнал "The Atlantic", контролируемый демократической партией США, выпустил сверхтенденциозную статью, посвященную конфликту в Украине, и признал, что тучи сгущаются как раз над Киевом, а не над Москвой -- Украина падет первой при изменении общей геополитической картины.Журнал, как обычно, предельно демонизирует Россию, НАТО называет "единственной константой в мировой безопасности с 1949 года" и утверждает, что кто бы ни победил в США на президентских выборах, Украину все равно будут поддерживать и обеспечивать ее победу над Россией. Несмотря даже на то, что победа республиканца Дональда Трампа резко сократит помощь США не только Украине, но и всей Европе. И она, Европа, может без помощи США либо отказаться от поддержки Украины и заново выстраивать с Россией дружественные отношения, либо, как такие "ястребы", как Польша, страны Прибалтики и Скандинавии, остаться лицом к лицу с Москвой и наблюдать, как ЕС и НАТО фактически перестанут существовать. А для США это самый страшный исход."Будем надеяться, что эти сценарии не осуществятся. Избрания пронатовского и проукраинского президента США в 2024 году должно быть достаточно, чтобы привести Украину к военной победе", -- делает, однако, супероптимистичный вывод "The Atlantic". Но потом все равно предупреждает, видимо, на всякий случай, в который тоже верит: Европе следует приготовиться к прекращению потока американской военной помощи для ВСУ и начать предоставлять правительству Зеленского все необходимое только за счет европейских ресурсов.Другими словами, как говорят в Украине, "говорылы- балакалы, силы та й заплакалы" -- ничего не меняется от пустой болтовни прикрытия над подлинными планами. Запад, подгоняемый США, даже не веря в победу, по-любому гонит Украину на войну, ищет, где нанести удар побольнее и хочет окончательно сжечь этот внезапно полученный ресурс в противостоянии с Россией. И хуже всех, конечно же, Украине: если для Запада ее провал – это всего лишь упущенный шанс, каковых у него было много, то для Киева это крах.
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html
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Владимир Скачко
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украина, сша, россия, сми, сво, мнения
Украина, США, Россия, СМИ, СВО, Мнения

Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины

15:17 05.09.2023 (обновлено: 16:25 05.09.2023)
 
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Россия, останови Америку
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Жизнь, увы, диктует важную парадигму: в восприятии всего происходящего сегодня на Украине полагаться на мнение одного источника — это кратчайший путь еще больше запутать ситуацию, увести поиски истины на ложный путь, отвлечь внимание общественности от подлинного состояния дел
И особенно велик риск свалиться в тотальное непонимание и откровенную ложь, призванные пустить пыль в глаза и отвлечь внимание на негодный объект, если читаешь западные источники — выводы каких-нибудь центров, комиссий, комитетов, даже отдельных как бы авторитетных (так они о себе чаще всего и говорят) СМИ. Нужно изучать весь спектр западных мнений, тогда есть шанс хоть что-то понять.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Не верите? Пожалуйста: только за последние дни New York Times опубликовала статью, критикующую украинцев за то, что те слишком рассредоточили свои войска и потому не смогли одолеть российские войска спецвоенной операции (СВО). Это привело к тому, что под давлением такой точки зрения, подхваченной военными (или выхваченной из их уст), заговорили о смене тактики ВСУ: теперь они не наступают по всему фронту, а сосредоточились на одном направлении и пытаются продолбить линию российской обороны (или хотя бы до нее добраться) на южном направлении под Работино.
Параллельно Wall Street Journal призвала ВСУ и Украину к переговорам с Россией, потому что, по мнению журналистов, ловить что-либо в войне с Москвой на современном этапе им не светит — россияне подготовились к обороне лучше, чем украинцы к контрнаступу. И украинцам требуется время, чтобы лучше подготовиться к новому наступлению. А когда — подскажут время и ситуация.
Washington Post же одновременно сообщила о конфиденциальном аналитическом документе, подготовленном Управлением директора национальной разведки США, где тоже говорилось об укреплении российской обороны и недостатках украинской. И вывод тот же — России к военным действиям удалось подготовиться лучше, чем «демократии на Днепре».
И всех, конечно же, буквально вчера добил журнал Military Watch, который отреагировал на новость о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил (ВКС) России впервые в истории нанес удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал».
По мнению издания, это может как изменить характер применения самолета, так и дать новые преимущества России в СВО. «Интеграция "Кинжала" на Су-34 повлечет значительные последствия на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — резонно утверждает автор журнала.
Потому что, по его словам, Су-34 — это самый дальнобойный тактический боевой самолет из всех, состоящих на вооружении армий во всем мире, и по крупности и силе уступает только МиГ-31, менее требователен в плане технического обслуживания, имеет более низкие эксплуатационные расходы, чем МиГ-31. И именно это делает его оптимальным самолетом для размещения ракет «Кинжал», спасения от которых нет не то что на Украине, но и во всем мире.
Согласитесь, не очень оптимистичный вывод для ВСУ, идущих в очередной «мясной» штурм где-нибудь на фронтах СВО.
И в подобном ключе выходят многие публикации в западных СМИ, анализирующих СВО на Украине. И их оценки и рекомендации уже давно напоминают полет мысли сержанта Петренко из старого советского анекдота, который давал знаменитую команду: «Иди сюда! Стой там!». С одной стороны, все западники настаивают на том, что Украина в СВО должна победить, потому что тогда рухнет вся западная демократия.
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве
14 августа, 16:40
Байден отправил Путину сигнал о готовности к переговорам: что говорили об Украине в мире 14 августа
Однако с другой — они снимают ответственность за поражения Украины с Запада и пытаются толкнуть Украину на переговоры с Россией. Чтобы, как и в случае с пресловутым и уже подзабытом «Минском-2» о мире в Донбассе, обмануть Россию, получить у нее передышку и лучше подготовить ВСУ к новой атаке на российские позиции. Когда? Например, весной будущего года, о чем на Западе уже говорят открыто.
То есть в целесообразность происходящего с контрнаступом, в победу Украины теряют веру даже американские эксперты. Но отказываться от войны с Россией они не собираются – слишком высоки ставки: война идет по принципу "или- или". Или Россия освободится сама и поможет всему миру освободиться от монополярного мира и диктата "золотого миллиарда" во главе с США, или Запада таки добьет Россию и исправит то, что он не сделал в 1991 году, когда распался СССР.
А французская газета Le Monde, наблюдая за этими американо-украино-европейскими игрищами как бы со стороны, утверждает: критика Запада в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, и непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима". И приводит в пример поведение советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который всячески пытается снять ответственность за украинские провалы с администрации Джо Байдена. "Это их суверенные решения", -- сказал Салливан о провале контрнаступа ВСУ. И как отказался признавать, что американская администрация зашла в тупик в украинском вопросе, так и исключил связь между отсутствием успехов ВСУ в отвоевании хоть сколь-либо значительных территорий с нерасторопными действиями администрации Байдена.
- РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 10:24
Полковник Макгрегор: администрация Байдена встревожена возможностью поражения ВСУВ Белом доме встревожены возможностью поражения ВСУ этой зимой, однако готовы по-прежнему поощрять киевский режим на продолжение военных действий. Об этом говорится в статье американского полковника в отставке Дугласа Макгрегора, опубликованной 20 декабря в журнале The American Conservative
И уж совсем как приговор американским провалам на украинском направлении звучит информация The Wall Street Journal о том, что ВПК США не справляется с производством оружия, достаточного для победы Украины в СВО, и вынужден обращаются за ним за рубеж. Боевые действия в Украине и опасения по поводу Китая вынуждают Пентагон и американский ВПК для пополнения сократившихся запасов вооружений искать производственные мощности за пределами США, сообщает газета. Потому что наращивание производства Америке не под силу — у страны не хватает на него ни микросхем, ни станков, ни квалифицированных кадров. И это – следствие того, что США передали Киеву только оружия, боеприпасов и снаряжения на более чем 40 млрд. долл.
И вот результат: Пентагон стал настоятельно рекомендовать оборонным подрядчикам смягчать в отношении дружественных стран нормы, контролирующие производство на зарубежных заводах и обмен технологиями. Как пишет The Wall Street Journal, американские производители уже заключили соглашения, в соответствии с которыми польские компании займутся производством ПТРК "Джавелин", а немецкие будут собирать часть узлов для истребителей F-35. А в ближайшие месяцы будет объявлено о целом ряде новых контрактов, направленных на создание мощностей как на территории Европы, так и в других странах.
Даже такой американский журнал "The Atlantic", контролируемый демократической партией США, выпустил сверхтенденциозную статью, посвященную конфликту в Украине, и признал, что тучи сгущаются как раз над Киевом, а не над Москвой -- Украина падет первой при изменении общей геополитической картины.
- РИА Новости, 1920, 31.08.2023
31 августа, 16:19
Новый заход на мирные переговоры. Зачем Зеленский меняет министра обороныВ украинских соцсетях активно пишут о скорой отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Причём отставка будет не наказанием за коррупцию и скандалы — сообщается, что Резников уедет послом в Великобританию
Журнал, как обычно, предельно демонизирует Россию, НАТО называет "единственной константой в мировой безопасности с 1949 года" и утверждает, что кто бы ни победил в США на президентских выборах, Украину все равно будут поддерживать и обеспечивать ее победу над Россией. Несмотря даже на то, что победа республиканца Дональда Трампа резко сократит помощь США не только Украине, но и всей Европе.
И она, Европа, может без помощи США либо отказаться от поддержки Украины и заново выстраивать с Россией дружественные отношения, либо, как такие "ястребы", как Польша, страны Прибалтики и Скандинавии, остаться лицом к лицу с Москвой и наблюдать, как ЕС и НАТО фактически перестанут существовать. А для США это самый страшный исход.
"Будем надеяться, что эти сценарии не осуществятся. Избрания пронатовского и проукраинского президента США в 2024 году должно быть достаточно, чтобы привести Украину к военной победе", -- делает, однако, супероптимистичный вывод "The Atlantic". Но потом все равно предупреждает, видимо, на всякий случай, в который тоже верит: Европе следует приготовиться к прекращению потока американской военной помощи для ВСУ и начать предоставлять правительству Зеленского все необходимое только за счет европейских ресурсов.
Другими словами, как говорят в Украине, "говорылы- балакалы, силы та й заплакалы" -- ничего не меняется от пустой болтовни прикрытия над подлинными планами. Запад, подгоняемый США, даже не веря в победу, по-любому гонит Украину на войну, ищет, где нанести удар побольнее и хочет окончательно сжечь этот внезапно полученный ресурс в противостоянии с Россией. И хуже всех, конечно же, Украине: если для Запада ее провал – это всего лишь упущенный шанс, каковых у него было много, то для Киева это крах.
 
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Заголовок открываемого материала
16:20Польша потратит на оборону в следующем году 4% ВВП
16:04В СБУ обвинили Фридмана в финансировании СВО
16:04На условиях России: эксперты о переговорах Путина и Эрдогана
16:04Станислав Стремидловский о том, как в Польше оценили провал наступления ВСУ
15:59Зеленский наградил военнослужащих ВСУ на позициях под Артемовском
15:42Три грузовых судна с украинской металлургической продукцией покинули порты Одессы
15:41Хотели наказать Россию: государственный железнодорожный перевозчик Эстонии столкнулся с проблемами
15:41Минобороны Украины утвердило геральдические знаки в стиле гитлеровской Германии
15:38Бельгия заменит F-16 на F-35, но старые истребители Украине не отдаст
15:33Верховная Рада поддержала увольнение Резникова и Умерова
15:21Первый звонок звучит как последний. Сентябрь и недоученные уроки истории
15:17Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины
15:10Владимир Орлов: Россия сожгла лучший британский танк, чтобы дальше выбить ВСУ из Сум, Чернигова и Полтавы
15:09Бельгийский генерал заявил о невозможности отправки "просроченных" F-16 на Украину
15:08ВСУ применяли мины "Лепесток" против жителей Изюма — Human Rights Watch
15:04Беглым белорусам перестанут выдавать и продлевать паспорта за рубежом
14:24Чиновники из Минобороны Украины закупили неработающие беспилотники за 650 млн грн
14:23"Непростая процедура". В Раде рассказали о возможной экстрадиции уклонистов
14:21Жительница Луганска попыталась взорвать экс-главу таможни ЛНР с помощью телефона
13:52У наших калибров и кинжалов длинные руки: Баранец о том, как Россия ответит на ноу-хау ВСУ. Видео
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