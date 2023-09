https://ukraina.ru/20230905/1049178790.html

Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины

Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины - 05.09.2023 Украина.ру

Как бы ударить Россию побольнее. Каким Запад видит будущее Украины

Жизнь, увы, диктует важную парадигму: в восприятии всего происходящего сегодня на Украине полагаться на мнение одного источника — это кратчайший путь еще больше запутать ситуацию, увести поиски истины на ложный путь, отвлечь внимание общественности от подлинного состояния дел

2023-09-05T15:17

2023-09-05T15:17

2023-09-05T16:25

украина

сша

россия

сми

сво

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049179236_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e92722a3c494a25ac530097bc00bd352.jpg

И особенно велик риск свалиться в тотальное непонимание и откровенную ложь, призванные пустить пыль в глаза и отвлечь внимание на негодный объект, если читаешь западные источники — выводы каких-нибудь центров, комиссий, комитетов, даже отдельных как бы авторитетных (так они о себе чаще всего и говорят) СМИ. Нужно изучать весь спектр западных мнений, тогда есть шанс хоть что-то понять.Не верите? Пожалуйста: только за последние дни New York Times опубликовала статью, критикующую украинцев за то, что те слишком рассредоточили свои войска и потому не смогли одолеть российские войска спецвоенной операции (СВО). Это привело к тому, что под давлением такой точки зрения, подхваченной военными (или выхваченной из их уст), заговорили о смене тактики ВСУ: теперь они не наступают по всему фронту, а сосредоточились на одном направлении и пытаются продолбить линию российской обороны (или хотя бы до нее добраться) на южном направлении под Работино.Параллельно Wall Street Journal призвала ВСУ и Украину к переговорам с Россией, потому что, по мнению журналистов, ловить что-либо в войне с Москвой на современном этапе им не светит — россияне подготовились к обороне лучше, чем украинцы к контрнаступу. И украинцам требуется время, чтобы лучше подготовиться к новому наступлению. А когда — подскажут время и ситуация.Washington Post же одновременно сообщила о конфиденциальном аналитическом документе, подготовленном Управлением директора национальной разведки США, где тоже говорилось об укреплении российской обороны и недостатках украинской. И вывод тот же — России к военным действиям удалось подготовиться лучше, чем «демократии на Днепре».И всех, конечно же, буквально вчера добил журнал Military Watch, который отреагировал на новость о том, что истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил (ВКС) России впервые в истории нанес удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По мнению издания, это может как изменить характер применения самолета, так и дать новые преимущества России в СВО. «Интеграция "Кинжала" на Су-34 повлечет значительные последствия на всех театрах, где развернуты эти самолеты, — от Арктики и Дальнего Востока до Украины и Сирии», — резонно утверждает автор журнала. Потому что, по его словам, Су-34 — это самый дальнобойный тактический боевой самолет из всех, состоящих на вооружении армий во всем мире, и по крупности и силе уступает только МиГ-31, менее требователен в плане технического обслуживания, имеет более низкие эксплуатационные расходы, чем МиГ-31. И именно это делает его оптимальным самолетом для размещения ракет «Кинжал», спасения от которых нет не то что на Украине, но и во всем мире.Согласитесь, не очень оптимистичный вывод для ВСУ, идущих в очередной «мясной» штурм где-нибудь на фронтах СВО.И в подобном ключе выходят многие публикации в западных СМИ, анализирующих СВО на Украине. И их оценки и рекомендации уже давно напоминают полет мысли сержанта Петренко из старого советского анекдота, который давал знаменитую команду: «Иди сюда! Стой там!». С одной стороны, все западники настаивают на том, что Украина в СВО должна победить, потому что тогда рухнет вся западная демократия.Однако с другой — они снимают ответственность за поражения Украины с Запада и пытаются толкнуть Украину на переговоры с Россией. Чтобы, как и в случае с пресловутым и уже подзабытом «Минском-2» о мире в Донбассе, обмануть Россию, получить у нее передышку и лучше подготовить ВСУ к новой атаке на российские позиции. Когда? Например, весной будущего года, о чем на Западе уже говорят открыто.То есть в целесообразность происходящего с контрнаступом, в победу Украины теряют веру даже американские эксперты. Но отказываться от войны с Россией они не собираются – слишком высоки ставки: война идет по принципу "или- или". Или Россия освободится сама и поможет всему миру освободиться от монополярного мира и диктата "золотого миллиарда" во главе с США, или Запада таки добьет Россию и исправит то, что он не сделал в 1991 году, когда распался СССР.А французская газета Le Monde, наблюдая за этими американо-украино-европейскими игрищами как бы со стороны, утверждает: критика Запада в адрес Украины говорит о нереалистичных прогнозах западных экспертов, и непонимании ими расклада сил и их фантазиях о крахе "российского режима". И приводит в пример поведение советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, который всячески пытается снять ответственность за украинские провалы с администрации Джо Байдена. "Это их суверенные решения", -- сказал Салливан о провале контрнаступа ВСУ. И как отказался признавать, что американская администрация зашла в тупик в украинском вопросе, так и исключил связь между отсутствием успехов ВСУ в отвоевании хоть сколь-либо значительных территорий с нерасторопными действиями администрации Байдена.И уж совсем как приговор американским провалам на украинском направлении звучит информация The Wall Street Journal о том, что ВПК США не справляется с производством оружия, достаточного для победы Украины в СВО, и вынужден обращаются за ним за рубеж. Боевые действия в Украине и опасения по поводу Китая вынуждают Пентагон и американский ВПК для пополнения сократившихся запасов вооружений искать производственные мощности за пределами США, сообщает газета. Потому что наращивание производства Америке не под силу — у страны не хватает на него ни микросхем, ни станков, ни квалифицированных кадров. И это – следствие того, что США передали Киеву только оружия, боеприпасов и снаряжения на более чем 40 млрд. долл.И вот результат: Пентагон стал настоятельно рекомендовать оборонным подрядчикам смягчать в отношении дружественных стран нормы, контролирующие производство на зарубежных заводах и обмен технологиями. Как пишет The Wall Street Journal, американские производители уже заключили соглашения, в соответствии с которыми польские компании займутся производством ПТРК "Джавелин", а немецкие будут собирать часть узлов для истребителей F-35. А в ближайшие месяцы будет объявлено о целом ряде новых контрактов, направленных на создание мощностей как на территории Европы, так и в других странах.Даже такой американский журнал "The Atlantic", контролируемый демократической партией США, выпустил сверхтенденциозную статью, посвященную конфликту в Украине, и признал, что тучи сгущаются как раз над Киевом, а не над Москвой -- Украина падет первой при изменении общей геополитической картины.Журнал, как обычно, предельно демонизирует Россию, НАТО называет "единственной константой в мировой безопасности с 1949 года" и утверждает, что кто бы ни победил в США на президентских выборах, Украину все равно будут поддерживать и обеспечивать ее победу над Россией. Несмотря даже на то, что победа республиканца Дональда Трампа резко сократит помощь США не только Украине, но и всей Европе. И она, Европа, может без помощи США либо отказаться от поддержки Украины и заново выстраивать с Россией дружественные отношения, либо, как такие "ястребы", как Польша, страны Прибалтики и Скандинавии, остаться лицом к лицу с Москвой и наблюдать, как ЕС и НАТО фактически перестанут существовать. А для США это самый страшный исход."Будем надеяться, что эти сценарии не осуществятся. Избрания пронатовского и проукраинского президента США в 2024 году должно быть достаточно, чтобы привести Украину к военной победе", -- делает, однако, супероптимистичный вывод "The Atlantic". Но потом все равно предупреждает, видимо, на всякий случай, в который тоже верит: Европе следует приготовиться к прекращению потока американской военной помощи для ВСУ и начать предоставлять правительству Зеленского все необходимое только за счет европейских ресурсов.Другими словами, как говорят в Украине, "говорылы- балакалы, силы та й заплакалы" -- ничего не меняется от пустой болтовни прикрытия над подлинными планами. Запад, подгоняемый США, даже не веря в победу, по-любому гонит Украину на войну, ищет, где нанести удар побольнее и хочет окончательно сжечь этот внезапно полученный ресурс в противостоянии с Россией. И хуже всех, конечно же, Украине: если для Запада ее провал – это всего лишь упущенный шанс, каковых у него было много, то для Киева это крах.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230814/1048676829.html

https://ukraina.ru/20221220/1041953499.html

https://ukraina.ru/20230831/1049071032.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

украина, сша, россия, сми, сво, мнения