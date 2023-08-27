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Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты

Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты - 27.08.2023 Украина.ру

Инструктаж Залужного и Третья мировая война. Результаты

Пару дней назад британская "Гардиан" сообщила, что главком ВСУ Валерий Залужный тайно приезжал на украинско-польскую границу для встречи с главкомом ОВС НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником британского штаба обороны Энтони Радакиным.

2023-08-27T04:28

2023-08-27T04:28

2023-08-27T04:28

эксклюзив

зарубежье

россия

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нато

сергей лавров

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В субботу, 26 августа, офис Зеленского эту информацию подтвердил и сообщил, что переговоры велись относительно тактики украинских войск в зимний период и подготовки к новому весеннему наступлению.Первый и очевидный вывод заключается в том, что НАТО перестало как-либо камуфлировать свою агрессию против России. Подчеркну, не поддержку Украины, а именно собственно НАТОвскую агрессию против России. Именно под это определение подпадает руководящее участие высокопоставленных офицеров альянса в планировании операций ВСУ. Слив информации о встрече Залужного с НАТОвцами стал своего рода чистосердечным признанием НАТО в том, что Украина является не более чем механизмом агрессии коллективного Запада. Фактически ВСУ – наёмная армия НАТО, используемая для борьбы против России под НАТОвским руководством и находящаяся на НАТОвском обеспечении.Конечно, это и раньше не было секретом, но Запад старательно отрицал своё прямое участие в войне против России. Отрицал по понятным причинам – признание такого рода резко увеличивает опасность прямой (без украинской прокладки) конфронтации ядерных держав. До сих пор Запад подчёркивал, что не желает прямого столкновения с Россией, которое легко может перерасти в ядерную войну. Теперь маски окончательно сброшены.Что же изменилось?Провалилось украинское "контрнаступление". Провалилось с треком. Киев не только не сумел добиться заметных территориальных успехов, но понёс критически большие потери и оказался перед угрозой осенне-зимнего наступления ВС РФ без резервов. Украина оказалась перед лицом близкой военно-политической катастрофы. Ситуация настолько критична, что это были вынуждены публично признать западные политики и военные специалисты.Но Запад категорически не может устроить разгром Украины накануне подготовленной тайваньской кампании против Китая. Кроме того, западные политики учитывают, как американский, так и российский электоральный календарь. В России президентские выборы пройдут 17 марта, а в США 5 ноября 2024 года. Затягивая СВО США надеются подорвать популярность Путина. Катастрофичное же поражение Украины за год до выборов президента США лишает демократов даже призрачных шансов сохранить за собой Белый дом.Довооружить Украину раньше весны не получится. Складские запасы большинства западных стран истощены. Передавать технику из боевых частей также больше невозможно, её там и так не хватает. Производство не успевает за потребностями украинского фронта. Западу необходима пауза в активных боевых действиях, которая позволит наскрести для Украины новые тысячи единиц бронетехники и артсистем взамен утраченных в боях, укрепить значительно выбитую украинскую ПВО и в 2024 году попытаться вновь имитировать "наступление".Как они собираются решить проблему?Так же, как решали до сих пор – забрасывая российские войска украинским пушечным мясом.На встрече с натовскими генералами Залужный пообещал до зимы поставить под ружьё ещё 200 тысяч человек. Таким образом планируется восполнить потери, понесённые армией в ходе двухмесячного провального "наступления". Более того, Залужный согласился с тем, что "наступление" будет продолжено. Ему лишь порекомендовали сосредоточиться на одном (запорожском) направлении и продолжать упорно пробиваться к Азовскому морю.Поскольку украинцев не жалко, США поставили задачу волнами "мясных штурмов" заставить Россию ввести в бой подготовленные резервы и израсходовать их в ходе оборонительной операции, ничего не сохранив для последующего наступления.Предполагается, что тотальная мобилизация на Украине позволит восполнить неизбежные огромные потери ВСУ и даже создать новые соединения. Запад за полгода найдёт для довооружения украинской армии новую технику и, после зимней паузы ВСУ вновь двинутся в "наступление".Не думаю, что НАТОвские генералы продолжают верить в возможность пробиться к Азовскому морю, но им надо, чтобы Украина просто воевала, чтобы линия фронта не слишком быстро отодвигалась на Запад и чтобы западная пресса могла продолжать писать об украинском "наступлении". План, конечно, так себе, но выбор у западных стратегов отсутствует. Признать поражение на Украине они не хотят, а Россия наотрез отказывается заключать мир на условиях Запада.Беспрецедентная "открытость" НАТО, засветившего "секретную" встречу, объясняется катастрофическим состоянием ВСУ. У генералов нет уверенности в том, что украинская армия сможет продержаться до зимы. В этих условиях демонстративное прямое участие высшего командования НАТО в планировании украинских операций должно продемонстрировать России серьёзность намерений Запада и сделать Москву более осторожной.Запад блефует, демонстрируя готовность к дальнейшему повышению ставок, вплоть до прямой конфронтации ОВС (Объединенные вооруженные силы) НАТО с ВС РФ. Расчёт делается на то, что в Москве постараются оценить опасность сваливания в общеевропейскую войну с потенциальным переходом в Третью мировую. Пока же спецслужбы будут собирать информацию, а политики её оценивать Запад выиграет время для восстановления боеспособности ВСУ до приемлемого уровня.На эту попытку давления Москва ответила словами Сергея Лаврова, который отметил, что переговоры с Западом на данном этапе невозможны, так как США и их союзники не желают учитывать законные интересы России и вести переговоры на равных. Очень важно и симптоматично, что такое заявление сделал главный дипломат страны. Москва тем самым демонстрирует, что считает возможности дипломатии на данном этапе исчерпанными и готова к навязываемому Западом очередному раунду повышения ставок.Мяч опять на поле Запада. Россия не намерена предоставлять ВСУ осенне-зимнюю паузу и готова пойти на полное добитие Украины, раз Запад не желает договариваться на равных. Теперь США надо решать будут ли они реально идти на очередное обострение отношений с Россией и каким это обострение будет: ограничится ли всё политическими заявлениями и проклятиями в прессе или Вашингтон всё же сделает очередной шаг к военному столкновению, толкнув, допустим, Войско польское "спасать" Украину (хотя бы Западную).Это не такое простое решение, как кажется. Вроде бы с военной точки зрения логично сделать из Польши вторую Украину, раз первая выдохлась. Но есть важный политический момент. Польша – страна НАТО. И если разгром Украины нанесёт вашингтонским политикам огромный имиджевый ущерб, то прямое вовлечение в конфликт государства НАТО может оказаться вообще катастрофичным.Если Войско польское начнёт терпеть масштабные поражения, а такое вполне возможно, так как польская армия нигде не воевала с 1945 года, встанет вопрос о спасении от военного разгрома страны НАТО. Если США умоют руки, то усилятся позиции тех сил, которые утверждают, что НАТО себя исчерпало, что оно больше не обеспечивает безопасность Европы, а является лишь инструментом вовлечения европейских стран в американские авантюры. Блок может затрещать по швам и начать распадаться.Если США рискнут на участие своих войск в войне на стороне Польши, избежать Третьей мировой ядерной войны станет практически невозможно, так как две сильнейшие ядерные державы открыто сойдутся в бою и признать победу России будет гораздо сложнее, чем сейчас, когда формально воюет Украина и всегда можно сослаться на несопоставимость потенциалов Москвы и Киева, подчеркнув, что Украина и так, мол, долго держалась.Но у Запада хотя бы есть выбор между войной и компромиссным миром. У Украины выбора вообще нет – её Запад обрекает на уничтожение в любом случае. Украинцы могут спастись лишь в индивидуальном порядке: убегая из страны и сдаваясь на фронте. Причём, чем быстрее фронт рухнет, тем больше людей спасутся, тем меньше будет разрушена инфраструктура и тем меньше у Запада будет времени для того, чтобы рискнуть Третьей мировой.

https://ukraina.ru/20230820/1048813055.html

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эксклюзив, зарубежье, россия, украина, нато, сергей лавров