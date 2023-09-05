Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма - 05.09.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма - 05.09.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
"Как управлять Крымом, не привлекая внимания санитаров"
2023-09-05T13:45
2023-09-05T13:45
крым
чей крым
новости
владимир зеленский
киевский режим
психические расстройства
сво
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Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон об изменении административно-территориального устройства российского Крыма. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым".Текст украинского закона не опубликован, однако известно его название - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Документом вводятся в действие решения, принятые радовцами в 2016 и 2020 годах. Они предусматривают "декоммунизацию" и введение нового районного деления российского региона.Зеленский новым документом поручил Кабмину Украины в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин в российском Крыму, который киевский режим упорно называет "Автономной Республикой Крым" и считает своей "оккупированной территорией". Кроме того, глава киевской хунты предписал украинскому правительству в течение трёх месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение ВРУ законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после того, как сбудутся мечтания украинских националистов.Формально "временные территориальные громады" нужны режиму Зеленского для создания военных администраций. Мнением крымчан фейковые украинские структуры традиционно не интересуются.
https://ukraina.ru/20230823/1048893109.html
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крым, чей крым, новости, владимир зеленский, киевский режим, психические расстройства, сво
Крым, Чей Крым, Новости, Владимир Зеленский, киевский режим, психические расстройства, СВО

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

13:45 05.09.2023
 
© коллаж Украина.РуЗеленский Крым война коллаж
Зеленский Крым война коллаж
© коллаж Украина.Ру
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"Как управлять Крымом, не привлекая внимания санитаров"
Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон об изменении административно-территориального устройства российского Крыма. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым".
Зеленский
23 августа, 17:39
Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в КрымУкраинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"
Текст украинского закона не опубликован, однако известно его название - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Документом вводятся в действие решения, принятые радовцами в 2016 и 2020 годах. Они предусматривают "декоммунизацию" и введение нового районного деления российского региона.
Французская ракета SCALP
29 августа, 10:17
Администрация Зеленского: удары по Крыму согласованы с ЗападомНАТО воюет с Россией руками защитников режима Зеленского
Зеленский новым документом поручил Кабмину Украины в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин в российском Крыму, который киевский режим упорно называет "Автономной Республикой Крым" и считает своей "оккупированной территорией".
Кроме того, глава киевской хунты предписал украинскому правительству в течение трёх месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение ВРУ законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после того, как сбудутся мечтания украинских националистов.
1 сентября, 09:52
Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньгиКрымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов
Формально "временные территориальные громады" нужны режиму Зеленского для создания военных администраций. Мнением крымчан фейковые украинские структуры традиционно не интересуются.
 
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