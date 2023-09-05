https://ukraina.ru/20230905/1049177920.html

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма - 05.09.2023 Украина.ру

Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

"Как управлять Крымом, не привлекая внимания санитаров"

2023-09-05T13:45

2023-09-05T13:45

2023-09-05T13:45

крым

чей крым

новости

владимир зеленский

киевский режим

психические расстройства

сво

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Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон об изменении административно-территориального устройства российского Крыма. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым".Текст украинского закона не опубликован, однако известно его название - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Документом вводятся в действие решения, принятые радовцами в 2016 и 2020 годах. Они предусматривают "декоммунизацию" и введение нового районного деления российского региона.Зеленский новым документом поручил Кабмину Украины в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин в российском Крыму, который киевский режим упорно называет "Автономной Республикой Крым" и считает своей "оккупированной территорией". Кроме того, глава киевской хунты предписал украинскому правительству в течение трёх месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение ВРУ законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после того, как сбудутся мечтания украинских националистов.Формально "временные территориальные громады" нужны режиму Зеленского для создания военных администраций. Мнением крымчан фейковые украинские структуры традиционно не интересуются.

https://ukraina.ru/20230823/1048893109.html

https://ukraina.ru/20230829/1048999532.html

https://ukraina.ru/20230901/1049083854.html

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крым, чей крым, новости, владимир зеленский, киевский режим, психические расстройства, сво