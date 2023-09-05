Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма
© коллаж Украина.РуЗеленский Крым война коллаж
© коллаж Украина.Ру
"Как управлять Крымом, не привлекая внимания санитаров"
Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой Украины закон об изменении административно-территориального устройства российского Крыма. Об этом сообщило украинское "представительство президента Украины в АР Крым".
23 августа, 17:39Зеленский объявил, что уже договорился о заходе международных компаний в КрымУкраинские чиновники подписали первый договор о заходе в российский Крым международных и украинских компаний. Такое заявление 23 августа сделал Владимир Зеленский, оговорившись, что произойдет это сразу после того, как Украина вернет себе контроль над регионом. Его слова процитировал украинский Телеграм-канал "Новое Издание"
Текст украинского закона не опубликован, однако известно его название - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым". Документом вводятся в действие решения, принятые радовцами в 2016 и 2020 годах. Они предусматривают "декоммунизацию" и введение нового районного деления российского региона.
Зеленский новым документом поручил Кабмину Украины в течение месяца определить территории и административные центры территориальных общин в российском Крыму, который киевский режим упорно называет "Автономной Республикой Крым" и считает своей "оккупированной территорией".
Кроме того, глава киевской хунты предписал украинскому правительству в течение трёх месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение ВРУ законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после того, как сбудутся мечтания украинских националистов.
1 сентября, 09:52Стало известно, сколько Крым выручит с продажи квартиры Зеленского, и куда пойдут деньгиКрымская квартира Владимира Зеленского, которая находится в жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, оценивается в $200–300 тысяч (19,2 - 28,8 млн руб.). Об этом 1 сентября сообщил СМИ глава крымского парламента Владимир Константинов
Формально "временные территориальные громады" нужны режиму Зеленского для создания военных администраций. Мнением крымчан фейковые украинские структуры традиционно не интересуются.