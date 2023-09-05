https://ukraina.ru/20230905/1049172549.html

Президент Литвы нашел причину задержки поставок западного оружия на Украину

Президент Литвы нашел причину задержки поставок западного оружия на Украину - 05.09.2023 Украина.ру

Президент Литвы нашел причину задержки поставок западного оружия на Украину

По мнению Гитанаса Науседы, причина кроется в коррупции, которая царит на Украине

2023-09-05T11:32

2023-09-05T11:32

2023-09-05T11:32

новости

литва

гитанас науседа

украина

коррупция

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Страны Запада приостановили поставки вооружения на Украину из-за коррупции, которая существует в этой стране. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа 4 сентября, комментируя решение президента Украины Владимира Зеленского сменить министра обороны Украины Алексея Резникова.По словам Науседы, те государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими. Поэтом они должны уважать настроения своих избирателей, отметил президент Литвы."Представьте, что избиратели в том или ином штате видят, что в государстве, которому направляется поддержка, очень заметны коррупционные скандалы. Это наносит огромный удар по репутации этого государства", - рассказал Науседа в эфире литовского телевидения.Президент Литвы добавил, что ему вполне понятно желание Зеленского как можно больше очистить министерство обороны Украины от "тех коррупционных бляшек, которые все еще существуют" и одновременно очистить имидж Украины в глазах международного сообщества."От этого действия зависит не только текущая поддержка, но и та поддержка, которая будет в будущем", - отметил Науседа.Как сообщало издание Украина.ру, министр обороны Украины Алексей Резников 4 сентября отправлен в отставку. Владимир Зеленский предложил на его место Рустема Умерова.

https://ukraina.ru/20230904/1049153142.html

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новости, литва, гитанас науседа, украина, коррупция