https://ukraina.ru/20230905/1049155424.html
Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол
Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол - 05.09.2023 Украина.ру
Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол
Возможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
2023-09-05T06:00
2023-09-05T06:00
2023-09-05T06:00
новости
белгородская область
купянск
всу
россия
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Противник понимает эту угрозу. Поэтому удары ВСУ с Волчанска на Шебекино были контрманевром – зайти на нашу территорию, быстро просочиться по мирному ландшафту на левый берег Оскола и ударить в тыл сватовско-кременской группировке ВС РФ, пояснил эксперт.Вообще, о планах нашего наступления известного только хорошему офису на Фрунзенской набережной в Москве. Мы можем только строить предположения, не более того, заключил собеседник издания.
купянск
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_699cbeb243f93beb08c48db091f1a422.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, купянск, всу, россия
Новости, Белгородская область, Купянск, ВСУ, Россия
Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол
Возможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру
Противник понимает эту угрозу. Поэтому удары ВСУ с Волчанска на Шебекино были контрманевром – зайти на нашу территорию, быстро просочиться по мирному ландшафту на левый берег Оскола и ударить в тыл сватовско-кременской группировке ВС РФ, пояснил эксперт.
"Но и эту угрозу мы купировали. И теперь мы можем поступить точно так же. Мы зайдем со стороны Шебекино на Волчанск и отрежем купянскую группировку ВСУ от снабжения через Харьков, Чугуев и Балаклею, чтобы они были вынуждены отступить", - рассуждает Анпилогов.
Вообще, о планах нашего наступления известного только хорошему офису на Фрунзенской набережной в Москве. Мы можем только строить предположения, не более того, заключил собеседник издания.