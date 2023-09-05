https://ukraina.ru/20230905/1049155424.html

Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол

Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол - 05.09.2023 Украина.ру

Мы сорвали их коварный план. Военный эксперт о том, как Россия выбьет ВСУ из Купянска, не форсируя Оскол

Возможно, что для освобождения Купянска российским войскам не придется форсировать Оскол. Это речка, которая доходит до нашей границы. Поэтому мы можем использовать заход с российской территории на украинскую. Об этом рассказал президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов в интервью изданию Украина.ру

2023-09-05T06:00

2023-09-05T06:00

2023-09-05T06:00

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Противник понимает эту угрозу. Поэтому удары ВСУ с Волчанска на Шебекино были контрманевром – зайти на нашу территорию, быстро просочиться по мирному ландшафту на левый берег Оскола и ударить в тыл сватовско-кременской группировке ВС РФ, пояснил эксперт.Вообще, о планах нашего наступления известного только хорошему офису на Фрунзенской набережной в Москве. Мы можем только строить предположения, не более того, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, белгородская область, купянск, всу, россия