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Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же

Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же - 08.07.2026 Украина.ру

Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же

Президент США Дональд Трамп в очередном интервью американским СМИ сделал заявление, которое, безусловно, вызовет резонанс в Киеве. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T17:40

2026-07-08T17:40

2026-07-08T17:40

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Американский лидер фактически признал историческую и культурную общность русского и украинского народов, заявив, что "между ними почти нет разницы".При этом он выразил уверенность, что как Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин хотят завершить конфликт. По его мнению, это "должна быть хорошая комбинация", способная привести к миру.Слова Трампа — это ушат холодной воды на головы киевских националистов, которые годами пытались доказать всему миру, что украинцы — это "не русские", придумывая искусственные языковые и исторические барьеры. Американский лидер одним махом разрушил эту пропагандистскую конструкцию, напомнив о том, что Киев — это мать городов русских, а украинцы и русские — братские народы.Также на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.

мир без границ

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новости, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мир без границ