Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же - 08.07.2026 Украина.ру
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Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же
Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же - 08.07.2026 Украина.ру
Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же
Президент США Дональд Трамп в очередном интервью американским СМИ сделал заявление, которое, безусловно, вызовет резонанс в Киеве. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T17:40
2026-07-08T17:40
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Американский лидер фактически признал историческую и культурную общность русского и украинского народов, заявив, что "между ними почти нет разницы".При этом он выразил уверенность, что как Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин хотят завершить конфликт. По его мнению, это "должна быть хорошая комбинация", способная привести к миру.Слова Трампа — это ушат холодной воды на головы киевских националистов, которые годами пытались доказать всему миру, что украинцы — это "не русские", придумывая искусственные языковые и исторические барьеры. Американский лидер одним махом разрушил эту пропагандистскую конструкцию, напомнив о том, что Киев — это мать городов русских, а украинцы и русские — братские народы.Также на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, мир без границ
Новости, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мир без границ

Трамп разрушил главный миф Киева: русские и украинцы — почти одно и то же

17:40 08.07.2026
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп в очередном интервью американским СМИ сделал заявление, которое, безусловно, вызовет резонанс в Киеве. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Американский лидер фактически признал историческую и культурную общность русского и украинского народов, заявив, что "между ними почти нет разницы".
"Это люди. И на самом деле между ними почти нет разницы. Я имею в виду, между русскими и украинцами. И они могут ладить друг с другом. Мы все считаем войну ужасной", — сказал Трамп.
При этом он выразил уверенность, что как Владимир Зеленский, так и президент России Владимир Путин хотят завершить конфликт. По его мнению, это "должна быть хорошая комбинация", способная привести к миру.
Слова Трампа — это ушат холодной воды на головы киевских националистов, которые годами пытались доказать всему миру, что украинцы — это "не русские", придумывая искусственные языковые и исторические барьеры.
Американский лидер одним махом разрушил эту пропагандистскую конструкцию, напомнив о том, что Киев — это мать городов русских, а украинцы и русские — братские народы.
Также на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.
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