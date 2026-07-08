https://ukraina.ru/20260708/farkhad-ibragimov-ssha-proveli-rabotu-nad-oshibkami-i-mogut-nachat-nazemnuyu-operatsiyu-protiv-irana-1081223105.html

Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана

Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана - 09.07.2026 Украина.ру

Фархад Ибрагимов: США провели работу над ошибками и могут начать наземную операцию против Ирана

Американские военные все это время проводили работу над ошибками и не сидели сложа руки. Они готовили новый план ударов по Ирану, который должен быть значительно эффективнее того, который пытались реализовать в феврале-марте этого года.

2026-07-08T17:17

2026-07-08T17:17

2026-07-09T11:39

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иран

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украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.- Фархад, президент США Дональд Трамп назвал руководство Ирана "больными людьми" и заявил, что больше не видит смысла в переговорах. Кроме того, американский лидер анонсировал новые удары по исламской республике. Ждет ли Ближний Восток очередной большой военный конфликт?- Все на это указывает. Я неоднократно указывал, что меморандум, подписанный Трампом и Пезешкианом, неестественен и нежизнеспособен, поскольку в рамках меморандума не прописаны ключевые аспекты, связанные с урегулированием основополагающих вопросов, связанных с возникновением этого конфликта. То есть не решается природа конфликта. Это Ормузский пролив, свободная поставка энергоресурсов Ирана на мировые рынки и ядерная программа Тегерана. Меморандум лишь подразумевал намерение когда-либо заключить соглашение.Так что сегодняшнее заявление Трамп по поводу Ирана ожидаемо. Хотя я предполагал, что война будет после 19 июля, после окончания Чемпионата мира. Скорее всего, так и будет. То есть Трамп заранее рассказал, что отказывается от меморандума, и уже после 19 июля начнется вторая фаза ударов по иранской территории. Возможно, обострение будет и осенью до или после промежуточных выборов в США, когда произойдет перегруппировка американских Вооруженных сил. Американские военные все это время проводили работу над ошибками и не сидели сложа руки. Они готовили новый план ударов по Ирану, который должен быть значительно эффективнее того, который пытались реализовать в феврале-марте этого года.Но у Трампа семь пятниц на неделе, и через несколько дней он опять может сказать, что снова дает шанс Ирану проявить себя. Человек, от которого зависит судьба этого конфликта очень непостоянен.Все это время иранцы позволяли себе говорить с американцами на равных. Они обстреливают суда, которые проходят через Ормузский пролив, нарушая при этом иранское законодательство. Американцы считают, что могут надавать иранцам подзатыльники, а те будут молчать. Но Иран в ответ на один удар наносит два.Таким образом Иран нивелирует политику США на Ближнем Востоке, чего Штаты допустить не могут. Но Трамп не сможет выйти победителем из большой войны. Он может заявлять, что весь иранский флот потоплен, но он контролирует Ормузский пролив и отвечает американцам.На его слова не надо обращать внимания. Нужно следить за изменениями в американской политике. Еще недавно там побеждали "голуби" во главе с Джей Ди Вэнсом. Сейчас там, видимо, инициативу перехватили "ястребы" во главе с Рубио.- В этот раз Трамп сможет заручиться поддержкой европейских союзников по НАТО для действий в Персидском заливе в обмен на усиление поддержки Украины?- Думаю, да. Обратите внимание, что Трамп сделал эти заявления на саммите НАТО в Турции, которая все время старалась держаться нейтрально в конфликте США и Ирана. Но в конфликте Израиля и Ирана симпатии Турции были на стороне последнего. Трамп может предъявить европейцам ультиматум в кулуарах саммита: в обмен на военно-техническую поддержку Украины предоставьте помощь США на Ближнем Востоке. Германия и Франция могут на это пойти, поскольку считают, что с нынешним Ираном уже не о чем разговаривать, так как Тегеран решил проявить больше суверенитета.Глава МИД Германии Вадефуль уже призывает Иран разблокировать Ормузский пролив. Так что европейцы свою риторику в отношении Ирана уже сменили, и никак иллюзий по поводу евро-тройки иранцы не испытывают.- Интересна позиция Турции. Накануне компрессорная станция "Краснодарская", задействованная в поставках российского газа по газопроводу "Голубой поток" в Турцию, подверглась атаке украинских беспилотников. При этом Эрдоган, выступая на открытии саммита НАТО в Анкаре, отметил, что Турция продолжит вносить свой вклад в рамках международной инициативы PURL по финансированию украинского вооружения, а также использует "свои каналы связи, чтобы побуждать Россию к миру".- Турция хочет сказать свое слово в мировой политике. Турки понимают, что что новый миропорядок неизбежен и хотят на обломках старого миропорядка закрепить свой статус. Турция и Иран сейчас возведены в ранг средних держав, middle power, как любят говорить американцы.Но Эрдоган хочет гораздо большего, его амбиции с точки зрения турецкой политики логичны. Но потянет ли это Турция, у которой в экономике не все хорошо. Поэтому Турция и старается лавировать между Россией и Западом. Посмотрите на цифры товарооборота. У Турции с Россией товарооборот почти 60 миллиардов долларов. Да, он снизился по итогам прошлого года, потому что европейцы где-то на турков смогли надавить. Товарооборот США и Турции всего 35 миллиардов долларов – в полтора раза ниже, хотя они в одном альянсе. И турки понимают, что Трамп не вечен. На его место могут прийти демократы, которые очень лояльны к греческому лобби, антитурецки настроенному.Поэтому сейчас Турция стремится выжать максимум из ситуации. При этом она старается проявить себя на украинском направлении и хочет за собой закрепить место главного переговорщика. Но где будет находиться главная дипломатическая площадка для переговоров будет решать не Турция, а Россия.- Успел ли Иран подготовиться к новой волне американских ударов, возможно с нашей помощью и с помощью Китая?- Иранцы все это время активно готовились и закупали системы ПВО у Китая. Закупали ли они их у России – неизвестно. На это счет нет официальных комментариев. Но даже если бы Иран решил закупить что-то у России, то мы не будем спрашивать разрешение на такие поставки. Кроме того, никто не отменял серые схемы, по которым поставляется оружие.- Во время зимней кампании против Ирана обсуждался вопрос возможной наземной операции США. В этот раз сможет ли американская армия провести такую операцию?- Вполне возможно. Это может произойти через территорию Ирака. В элитах Ирака произошли изменения, оттуда убрали проиранские группировки и лояльных Ирану политиков. Но даже если такая операция будет осуществлена, я не уверен, что американцы выйдут победителями из этой войны. Иранцы готовы к наземной операции значительно лучше, чем к воздушной.Пока Дональд Трамп обещает звонок Владимиру Путину, его казначеи выписывают чеки Зеленскому на годы вперед. Подробнее и- в материале Грег Вайнер о саммите НАТО: Трамп переводит войну на Украине в режим вечного двигателя для своего ВПК

https://ukraina.ru/20260708/voyna-dlya-sammita-nato-ssha-udarili-po-iranu-i-poluchili-otvet-1081199773.html

https://ukraina.ru/20260708/zubets-o-tom-zachem-zelenskomu-iz-ankary-prikazyvat-bombit-truboprovod-dlya-perekachki-gaza-v-turtsiyu-1081217314.html

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Денис Рудометов

интервью, иран, турция, сша, дональд трамп, эрдоган, джей ди вэнс, нато, украина.ру