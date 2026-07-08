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Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре

Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре - 08.07.2026 Украина.ру

Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре

Вопреки информации, распространившейся в некоторых СМИ, госсекретарь США Марко Рубио не делал заявлений о непосредственной помощи киевскому режиму в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T18:05

2026-07-08T18:05

2026-07-08T18:05

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Это следует из полной стенограммы пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Вот единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, которая прозвучала за все 40 минут мероприятия:Ни слова о "помощи США", ни тем более о "совместных ударах". Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России (что стало возможным благодаря западным поставкам), и выразил надежду, что это подтолкнет Москву к переговорам.Между тем на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.

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сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, мир без границ