https://ukraina.ru/20260708/gossekretar-ssha-ne-stal-priznavat-svo-uchastie-v-terrore-1081223984.html
Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре
Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре - 08.07.2026 Украина.ру
Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре
Вопреки информации, распространившейся в некоторых СМИ, госсекретарь США Марко Рубио не делал заявлений о непосредственной помощи киевскому режиму в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:05
2026-07-08T18:05
2026-07-08T18:05
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Это следует из полной стенограммы пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Вот единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, которая прозвучала за все 40 минут мероприятия:Ни слова о "помощи США", ни тем более о "совместных ударах". Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России (что стало возможным благодаря западным поставкам), и выразил надежду, что это подтолкнет Москву к переговорам.Между тем на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, владимир зеленский, мир без границ
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Мир без границ
Госсекретарь США не стал признавать своё участие в терроре
Вопреки информации, распространившейся в некоторых СМИ, госсекретарь США Марко Рубио не делал заявлений о непосредственной помощи киевскому режиму в нанесении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру
Это следует из полной стенограммы пресс-конференции президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Вот единственная цитата Рубио, касающаяся украинского вопроса, которая прозвучала за все 40 минут мероприятия:
"Я думаю, что мы сейчас говорим о возможностях Украины наносить удары вглубь РФ, так? Я считаю это то, что изменилось на поле боя за последние месяцы, и Россия столкнулась с проблемами по защите своего воздушного пространства. Но мы надеемся, что это создаст пространство для переговоров об окончании войны".
Ни слова о "помощи США", ни тем более о "совместных ударах". Рубио лишь констатировал факт, что Украина получила возможность бить вглубь России (что стало возможным благодаря западным поставкам), и выразил надежду, что это подтолкнет Москву к переговорам.
Между тем на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.