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Польша провела через Европарламент резолюцию с критикой Зеленского за "героев УПА*"
Польша провела через Европарламент резолюцию с критикой Зеленского за "героев УПА*" - 08.07.2026 Украина.ру
Польша провела через Европарламент резолюцию с критикой Зеленского за "героев УПА*"
Европарламент принял резолюцию, в которой, среди прочего, поддержал пункт польских евродепутатов с критикой Зеленского за название подразделения в честь "героев УПА*". Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T17:44
2026-07-08T17:44
2026-07-08T17:45
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"Это решение наносит ущерб добрососедским отношениям... а также противоречит европейским ценностям", — говорится в документе.Единственное, в чём ЕП пошёл на попятную — из финальной редакции резолюции была удалена поправка, признающая идеологию Степана Бандеры "зеркальным отражением нацистской идеологии".Тем временем МИД Украины "предостерегает" Польшу от уголовного преследования за пропаганду ОУН-УПА*Актуальное интервью: Александр Камкин: Саммит НАТО показал, что теперь Украине придется оправдывать ее статус страны-наемника*Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организацияВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Новости, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Европарламент, НАТО, Украина.ру, Украина, ОУН-УПА, Восточное партнерство, Восточная Европа, Украина-ЕС, Мир без границ
Польша провела через Европарламент резолюцию с критикой Зеленского за "героев УПА*"
17:44 08.07.2026 (обновлено: 17:45 08.07.2026)
Европарламент принял резолюцию, в которой, среди прочего, поддержал пункт польских евродепутатов с критикой Зеленского за название подразделения в честь "героев УПА*". Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру