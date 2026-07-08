https://ukraina.ru/20260708/geroi-v-gryazi-i-betone-vo-chto-prevratilas-memorialnaya-politika-zelenskogo-1081213138.html

Герои в грязи и бетоне. Во что превратилась мемориальная политика Зеленского

Герои в грязи и бетоне. Во что превратилась мемориальная политика Зеленского - 09.07.2026 Украина.ру

Герои в грязи и бетоне. Во что превратилась мемориальная политика Зеленского

Украине в последнее время не везет с увековечиванием памяти своих "захисныкив". Ликвидаторам памятников советской эпохи начали прилетать ответки - только в этот раз срикошетило уже по новым символам.

2026-07-08T17:06

2026-07-08T17:06

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Несколько дней назад дожди размыли национальное военное кладбище под Киевом. В результате, множество могил провалились в землю и утонули в жидкой грязи. Изначально кладбище было построено на непригодном участке, где нет природного водоотвода и дренажа - против захоронений протестовали и местные жители и экологи. Но Зеленскому была нужна пафосная картинка: он лично приезжал на открытие национального некрополя в Киевской области и корчил скорбные рожи, пока в жижу закапывали тела пятерых неизвестных "героев". Естественно, через пять минут актер забыл об этой сценке, а вот украинцам пришлось год хоронить в топкой яме своих погибших родичей - пока на территории кладбища не образовалась целая река и обвалился асфальт.Не менее неприятная история случилась и в Деснянском районе столицы, только связана она не с национальным кладбищем, а с Аллеей героев в честь защитников и защитниц Украины. Cкандал начался еще до открытия очередного памятного объекта. Местных жителей возмутило расположение траурного топонима - рядом с кинотеатром и детской площадкой. Ну, а потом возникли и претензии к исполнению, поскольку вместо мраморных колонн с портретами погибших вояк власти вкопали какие-то бетонные столбы. "Прежде всего, бросается в глаза несоответствие проекта главы райадминистрации Бахматова и его исполнение. Сделали на пофигизме, отсюда и негатив. Бросать понты в интернете этот шоумен хорошо умеет, на деле же вышло совсем другое - какой-то бетонный забор", - возмутился в соцсетях Олег Симороз, ветеран войны и известный в столице общественный деятель. Кстати, он не случайно обвинил местного начальника в клоунаде: ведь районный чиновник ранее был известен как продюсер, шоумен Comedy Club UA и управляющий партнер инновационного парка UNIT.City. Неудивительно, что он действует методами Зеленского - шум, пиар, хайп. Еще забавней то, что комедиант в 2019–2020 годах работал советником мэра Киева, а затем основал общественную организацию "Офис Трансформации", которая специализировалась на расследованиях коррупции. Видимо, коллега "95 квартала" так досконально изучил это злостное явление, что взял сам, да и "разложился". Как говорится, охраняешь аптеку - имеешь вату. В ответ на обвинения в отмывании денег на погибших героях, бывший клоун включил антикриз и опять же, как Зеленский, прикрылся живым щитом. Максим Бахматов обвинил Telegram-каналы в заказном характере медиакампании против него, и заверил, что со всеми семьями погибших военнослужащих вопрос Аллеи был согласован. А деньги на строительство "бетонного забора" собирали по крохам у неравнодушных людей: город и государство ни копейки не дали на памятник. Оно и понятно, Кличко и Зеленский воруют по-крупному на более солидных мемориалах, например, на Пантеоне национальных героев имени Бандеры- Петлюры- Мазепы, куда уже вливают деньги внешние спонсоры. Но и шоумен Бахматов не отстает: он ободрал жирных денежных котов районного масштаба. И теперь хвалит сам себя: "Мне не стыдно за то, что происходит. Потому, что это впервые за двенадцать лет. Материал выбран тот, что был на нашем проектном концепте, это бетон и табличка. На табличке - просто текст был, но община требовала лицо обязательно, и мы добавили фотографии погибших героев - в преддверии открытия. Последний момент очень важен. Ведь семьи погибших героев должны понимать, что за мемориал строят, и как на его стелах будут представлены их родные". То есть, все просчеты и ошибки строительства Аллеи дружок Зеленского спихнул на родственников "захысныкив", чьи портреты повесят на бетонном заборе. И сразу же рассказал трогательную историю о маме-старушке, которая предоставила Деснянской райадминистрации единственное фото сына очень плохого качества. Ну да, ну да, при современных технологиях отреставрировать некачественную фотографию составляет колоссальную проблему, нерешаемую властями одного из крупнейших районов столицы. Короче, из-за бабушки- старушки все остальные фото героев тоже было решено сделать черно-белыми. Правда, посоветоваться с родственниками чиновники "забыли", чем вызвали взрыв возмущения у матерей погибших воинов. Одна из женщин заявила на камеры, что согласия на такой формат фото не давала. Еще одна киевлянка, Евгения Теплова, жена павшего защитника, пожаловалась, что с ней тоже никто и ничего не согласовывал. "Недавно Бахматов представил проект Аллеи памяти воинам, и, стоит сказать, что выглядело на картинке все достаточно прилично. Однако, выполнение самого проекта оказалось на очень низком уровне", - признал и исполнительный директор ОО "Институт геополитического измерения" Дмитрий Быков.Но все закончилось победой бывшего комика: во время открытия Аллеи Героев глава РГА произнес потужную речь и лично снял покрытие с основного информационного щита. А после этого быстренько ретировался в здание администрации, чтобы не отвечать на вопросы журналистов и родственников. К слову, недавно Бахматов досрочно прекратил деятельность Общественного совета при районной администрации. Основанием для этого стало, якобы, наличие российского гражданства у одного из общественников. Так что теперь руководитель райадминистрации может самостоятельно принимать любые решения - от гуманитарных до финансовых -. а на все претензии об общественном контроле рассказывать об "агентах Кремля", засевших в совете.Cовершенно очевидно, что для многих местных чиновников увековечение памяти погибших постепенно превращается не столько в вопрос уважения и ответственности перед защитниками и их семьями, сколько в элемент политического и карьерного пиара. Гораздо проще торжественно открыть очередной памятный знак сомнительного качества, провести церемонию под телекамеры, произнести дежурные слова о подвиге героев и отчитаться о сохранении памяти погибшим, чем заниматься поддержкой их семей и благоустройством воинских захоронений. Увлечение памятниками, кладбищами и пантеонами было бы уместно в стране, где построили дома для всех внутренних переселенцев, дали квартиры вдовам и сиротам украинцев, погибших на войне, выплатили все "похоронные" миллионы родственникам убитых и пропавших без вести. Но нет. Лучше прикрыться бетонными стелами с дрянными фото, выдав их за внимание и заботу властей к защитникам и их семьям. Отличная идея, cогласитесь, когда вместо стипендии сыну погибшего воина или повышенной пенсии старой матери убитого бойца, можно тыкнуть патриотическое общество носом в какой-то криворукий новодел и представить это как высшую почесть павшим.Подобная практика создает впечатление, что главной целью становится не сохранение памяти, а освоение бюджетных средств и создание информационного повода, позволяющие соратникам Зеленского и свою активность показывать и укреплять позиции в кадровой вертикали: ведь тот же Бахматов открыл Аллею героев явно с предвыборной целью.А что же сами украинцы, на майданах свергавшие власть за гораздо меньшие просчеты? Кроме робкой критики в соцсетях никакого возмущения не слышно и не видно. Что ж, они молчали, когда декоммунизаторы лихо сносили монументы Ватутина, Ковпака, Щорса. Дескать, чужие герои, навязанные "совком". Но вот теперь порочат память о героях современных, о защитниках европейской Украины, и снова - молчок. В том, что нынешний кризис мемориальной политики во многом выглядит закономерным продолжением процессов десоветизации, есть какая-то горькая ирония. На протяжении всех постмайданных лет политические элитки убеждали общество, что памятники можно безболезненно демонтировать, а на могилы "неправильных героев" плевать и мочиться. Однако, сформированный таким образом принцип оказался универсальным: со временем эти подходы стали применяться уже к новым символам и новым поколениям погибших. Кажется, это называется принципом бумеранга.О другой циничной инициативе украинской власти - в статье На Украине даже молитва может стать предметом торга. Зачем Киеву понадобился духовный гимн

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, владимир зеленский, владимир кличко, украина, киев, киевская область, дмитрий быков, внутри и снаружи, украина.ру