Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ - 08.07.2026 Украина.ру
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Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ
Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ - 08.07.2026 Украина.ру
Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ
Президент США Дональд Трамп вновь шокировал международную общественность своим видением завершения украинского кризиса. Об этом 8 июля американский лидер поделился на полях саммита НАТО в Анкаре
2026-07-08T17:00
2026-07-08T17:29
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Он допустил, что окончательное урегулирование конфликта может вообще не предусматривать предоставления каких-либо гарантий безопасности Киеву. Это заявление ставит крест на многолетних обещаниях Запада "поддержать Украину столько, сколько потребуется".Более того, американский лидер не только не осудил террористические удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам, но и открыто похвалил их. По его словам, "это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту". Эти слова звучат как прямое поощрение Киева к нанесению ударов по гражданской инфраструктуре России.Также на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.
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новости, киев, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, нато, мир без границ
Новости, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Мир без границ

Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ

17:00 08.07.2026 (обновлено: 17:29 08.07.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп вновь шокировал международную общественность своим видением завершения украинского кризиса. Об этом 8 июля американский лидер поделился на полях саммита НАТО в Анкаре
Он допустил, что окончательное урегулирование конфликта может вообще не предусматривать предоставления каких-либо гарантий безопасности Киеву. Это заявление ставит крест на многолетних обещаниях Запада "поддержать Украину столько, сколько потребуется".
"Урегулирование по Украине, возможно, вообще не потребует предоставления гарантий безопасности Киеву", — заявил Трамп, фактически признав, что Украина для США — лишь разменная монета в большой геополитической игре.
Более того, американский лидер не только не осудил террористические удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам, но и открыто похвалил их.
По его словам, "это эскалация, которая может помочь положить конец конфликту". Эти слова звучат как прямое поощрение Киева к нанесению ударов по гражданской инфраструктуре России.
Также на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.
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