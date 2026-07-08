"Лингвоцид": 150 лет Эмскому эдикту Александра II - 08.07.2026 Украина.ру
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История
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"Лингвоцид": 150 лет Эмскому эдикту Александра II
"Лингвоцид": 150 лет Эмскому эдикту Александра II - 08.07.2026 Украина.ру
"Лингвоцид": 150 лет Эмскому эдикту Александра II
Упорные попытки "отменить" русский язык нынешнее руководство Украины объясняет "лингвоцидом" прошлых лет – против русского языка применяются меры, когда-то применяемые против украинского. В их числе фигурирует Эмский эдикт императора Александра II, который начал применяться летом 1876 года. Правда, тогда о борьбе с языком никто не думал…
2026-07-08T08:00
2026-07-08T11:48
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Указ о мерах по "пресечению украинофильской пропаганды" был подписан императором в немецком курортном городе Бад-Эмс 30 мае 1876 года. Указом запрещались публикация и ввоз литературы на "малорусском наречии" и вводились другие аналогичные ограничения.Основной причиной издания указа была не угроза со стороны украинских интеллектуалов (в ту пору весьма малочисленных), а крестьянские беспорядки в юго-западных губерниях на территориях бывшей Речи Посполитой.На протяжении всего XIX века численность польских помещиков и шляхты в Правобережье неуклонно сокращались, и до определённого момента украинская крестьянская масса демонстрировала лояльность царским властям, которые снижали влияние поляков.Но основную выгоду от этого процесса получили не крестьяне, а русские помещики. В 1860-х их численность в Правобережье колебалась в районе 30-40% от общего числа помещиков, что делало их весьма заметными "классовыми антагонистами" для малоросских крестьян. Если, скажем, в первой половине XIX века царские власти могли направить крестьянское недовольство на польское панство, то в эпоху Александра II русских помещиков стало слишком много, для того чтобы можно было ссылаться на "кровопийц-ляхов".Отмена крепостного права и "приватизация" земли помещиками только усугубили проблему. Крестьяне пользовались этими территориями в течение многих поколений (речь идёт не только о пахотных землях и пастбищах, но также об источниках воды, охотничьих угодьях и пр.) и когда помещик ограничивал доступ крестьян к этим ресурсам (по закону он имел на это право), то из-за этого возникали серьёзные конфликты с беспорядками и бунтами.Подавить их военным путём не получалось, и под давлением царской администрации помещики на время прекратили разграничение земель и конфликт оказался заморожен. Но совсем ненадолго – демография региона создавала питательную среду для столкновений.В начале 1880-х численность населения губерний Правобережья уже составляла 7,318 млн человек (за предыдущие 20 лет оно увеличилось на 1,5 млн человек), и свыше 90% от их числа составляли крестьяне. При этом пригодных для обрабатывания земель у всего крестьянского сообщества было меньше чем у нескольких тысяч помещиков (у помещиков было 2,201 млн десятин земли, у многомиллионой крестьянской массы её было 1,875 млн десятин).В теории, у крестьян была возможность выкупать земли у помещиков, но проблема заключалась в том, что крестьяне этого региона отличались катастрофическим уровнем бедности и даже когда царские власти делали им огромные скидки на землю (доходившие до 50%), конфискованную у поляков, они не могли набрать необходимой суммы.Похожая проблема была (и остаётся) в США: в начале 1970-х годов американские власти пытались решить проблему бедности и неразвитости чёрного населения, создав многочисленные льготы для ведения бизнеса среди этих сообществ – итоговые результаты были невелики, поскольку для капитализма нужен капитал (а ни у американских негров в 1970-х, ни у украинских крестьян в 1860-х достаточных капиталов из-за столетий угнетения не накопилось).В период 1883-1895 годов во всех трёх губерниях Правобережья крестьяне выкупили 153 тыс. десятин земли. В то же самое время на Левобережной Украине крестьяне выкупили в 10 (десять!) раз больший объём земель у своих бывших помещиков. Удивляться этому не стоит – Левобережье вошло в состав России почти на полтора века раньше, крепостные порядки в России были намного гуманнее польских и потому крестьяне смогли накопить какие-то капиталы.Поэтому крестьяне на Правобережье продолжали бунтовать — им было нечего терять. В каких-то случаях (в Киевской губернии в 1882 году) даже происходили массовые крестьянские захваты земель и даже целых деревень.Во всех случаях крестьяне не тушевались даже по прибытии правительственных войск и активно бились с солдатами, причём женщины тоже участвовали в этом: так, в селе Гуничи крестьянки дрались с солдатами палками (!), пока их мужья гнали на войска скот, который использовался как живой щит.Очень часто, коммерческие планы помещиков-землевладельцев на эти территории входили в противоречие с планами крестьян и те не медлили с реакцией. В случае села Гуничи причиной раздора стало желание помещика построить там постоялый двор. А, например, в 1882 году в селе Полынка крестьяне уничтожили построенный там кирпичный завод.Хотя войска и чиновники в случае беспорядков вставали на сторону владельцев земли в ходе подавления беспорядков, наверху все прекрасно понимали, что главной их причиной является земельный голод. Киевский губернатор Гудим-Левкович в 1883 году в своём отчёте признавал, что противоправное поведение крестьян вызвано несправедливым распределением земли.Даже когда не было масштабных беспорядков, крестьяне активно уничтожили укрепления помещиков (ломали изгороди, засыпали рвы) и игнорировали все судебные и помещичьи запреты.Силовым путём проблема не решалась.Хороший пример: войсковая операция по прекращению незаконного выпаса скота на землях графа Грохольского под Винницей в 1884 году — после того как войска удалились (а расквартировать и содержать их там на постоянной основе было бы слишком дорого), крестьяне вернулись и продолжили беспрепятственно пасти там скот в 1885-1886 годах.В принципе, будет справедливым сказать, что помещики были предоставлены сами себе и поэтому в тот период они активно вооружались и самостоятельно отстреливались от нарушителей границ.Всё это очень напоминало американский Дикий Запад с крестьянами вместо индейцев – главной разницей было то, что крестьяне "набегали" на эти земли с целью их обычного использования, хотя грабежи поместий тоже были очень частым делом (в основном воровали дрова и сено).Помещики на это отвечали, как могли: подстреленные в ходе уничтожения изгородей крестьяне были обычным делом. Однако доходило и до насилия против самих помещиков, причём вполне открытого: так, в 1885 году крестьянами при свете дня в присутствии работников поместья был зверски убит помещик Миколай Оттмарштейн (его трижды ударили топором, а потом задушили).***Частоты и размаха беспорядков в Правобережье было достаточно для того, чтобы раздуть из этого полноценную войну. Спасало, однако, два обстоятельства:Во-первых, царские власти ограничили активность тех, кто мог политизировать протест и вывести его на общенациональный уровень: оперативно запретили деятельность украинских националистов и активно наседали на народовольцев (у последних тогда уже были ячейки в Киеве).Во-вторых, в каждом случае местные крестьяне могли протестовать по вопросу о местных земельных ресурсах. Максимум кооперации был возможен с соседними деревнями, но, скажем, синхронизации действий между разными восставшими деревнями в Киевской и Волынской губерниях не было.Царское правительство понимало основные причины восстания и не обманывало себя.В то же время решить земельный вопрос рыночным путём не получалось по причине бедности потенциальных покупателей и русские власти оказались в патовой ситуации: крестьяне в течение десятилетий были очень лояльными по отношению к новой, не польской власти, рассчитывая на послабления, но рост населения при нехватке земли для него привёл к тому, что крестьяне мало-помалу начали применять силу для решения своих нужд.Это уже не могло не вызвать противодействия со стороны властей, пусть оно и было относительно умеренным (полноценных карательных экспедиций как в Средней Азии не было).Главный просчёт царских властей состоял в том, что долготерпение украинских крестьян они принимали как данность и не спешили вознаграждать их за лоялизм.От редактора:"Украинские националисты" того времени не представляли собой сколько-нибудь заметную общественную силу и возглавить какое-нибудь массовое движение были неспособны. В этом отношении выстрел имперских властей ушёл в молоко.В плане борьбы против иностранного вмешательства он был более эффективен, но сыграл и отрицательную роль – по замечанию историка Георгия Вернадского:"Под влиянием безрассудных распоряжений русского правительства, стеснявших развитие украинского языка и культуры в пределах России, центр украинского движения после 1876 года переместился в Западную Украину, тогда находившуюся в составе Австро-Венгрии. (…) Если бы не было Эмсского указа 1876 года, то не было бы для украинцев надобности в создании австрийской „ирриденты“ и средоточием украинского культурного движения был бы Киев, а не Львов".Переместившееся на Галичину украинское движение вскоре вызвало интерес спецслужб двуединой монархии, которые задумали использовать его против России…Проблема польских границ досталась Николаю I в наследство от предшественника и старшего брата Александра I. Подробнее - в материале Николай I: 230 лет российскому монарху, не давшему Царству Польскому "русских колоний"
https://ukraina.ru/20200122/1026383075.html
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Кирилл Ксенофонтов
Кирилл Ксенофонтов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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история, украинский язык, xix век, российская империя, история украины, галичина, россия, киев, украина, украина.ру
История, украинский язык, XIX век, История, Российская империя, история Украины, Галичина, Россия, Киев, Украина, Украина.ру

"Лингвоцид": 150 лет Эмскому эдикту Александра II

08:00 08.07.2026 (обновлено: 11:48 08.07.2026)
 
© commons.wikimedia.orgИмператор Александр II Освободитель
Император Александр II Освободитель - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© commons.wikimedia.org
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Кирилл Ксенофонтов
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Упорные попытки "отменить" русский язык нынешнее руководство Украины объясняет "лингвоцидом" прошлых лет – против русского языка применяются меры, когда-то применяемые против украинского. В их числе фигурирует Эмский эдикт императора Александра II, который начал применяться летом 1876 года. Правда, тогда о борьбе с языком никто не думал…
Указ о мерах по "пресечению украинофильской пропаганды" был подписан императором в немецком курортном городе Бад-Эмс 30 мае 1876 года. Указом запрещались публикация и ввоз литературы на "малорусском наречии" и вводились другие аналогичные ограничения.
Основной причиной издания указа была не угроза со стороны украинских интеллектуалов (в ту пору весьма малочисленных), а крестьянские беспорядки в юго-западных губерниях на территориях бывшей Речи Посполитой.
На протяжении всего XIX века численность польских помещиков и шляхты в Правобережье неуклонно сокращались, и до определённого момента украинская крестьянская масса демонстрировала лояльность царским властям, которые снижали влияние поляков.
Но основную выгоду от этого процесса получили не крестьяне, а русские помещики. В 1860-х их численность в Правобережье колебалась в районе 30-40% от общего числа помещиков, что делало их весьма заметными "классовыми антагонистами" для малоросских крестьян. Если, скажем, в первой половине XIX века царские власти могли направить крестьянское недовольство на польское панство, то в эпоху Александра II русских помещиков стало слишком много, для того чтобы можно было ссылаться на "кровопийц-ляхов".
Отмена крепостного права и "приватизация" земли помещиками только усугубили проблему. Крестьяне пользовались этими территориями в течение многих поколений (речь идёт не только о пахотных землях и пастбищах, но также об источниках воды, охотничьих угодьях и пр.) и когда помещик ограничивал доступ крестьян к этим ресурсам (по закону он имел на это право), то из-за этого возникали серьёзные конфликты с беспорядками и бунтами.
22 января 2020, 01:00
Когда панов попросили вон: как проходило польское восстание 1863 года на Правобережье22 января (по новому стилю) 1863 г. на территориях бывшей Речи Посполитой, вошедших в состав Российской империи, началось восстание поляков. «Восточные кресы» оно тоже не обошло стороной, поэтому мы хотели бы поговорить о том, чем восстание в губерниях Правобережной Украины отличалось от восстания в «экваториальной» Польше
Подавить их военным путём не получалось, и под давлением царской администрации помещики на время прекратили разграничение земель и конфликт оказался заморожен. Но совсем ненадолго – демография региона создавала питательную среду для столкновений.
В начале 1880-х численность населения губерний Правобережья уже составляла 7,318 млн человек (за предыдущие 20 лет оно увеличилось на 1,5 млн человек), и свыше 90% от их числа составляли крестьяне. При этом пригодных для обрабатывания земель у всего крестьянского сообщества было меньше чем у нескольких тысяч помещиков (у помещиков было 2,201 млн десятин земли, у многомиллионой крестьянской массы её было 1,875 млн десятин).
В теории, у крестьян была возможность выкупать земли у помещиков, но проблема заключалась в том, что крестьяне этого региона отличались катастрофическим уровнем бедности и даже когда царские власти делали им огромные скидки на землю (доходившие до 50%), конфискованную у поляков, они не могли набрать необходимой суммы.
© Фото : Открытый источникТекст Эмского указа
Текст Эмского указа - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Текст Эмского указа
Похожая проблема была (и остаётся) в США: в начале 1970-х годов американские власти пытались решить проблему бедности и неразвитости чёрного населения, создав многочисленные льготы для ведения бизнеса среди этих сообществ – итоговые результаты были невелики, поскольку для капитализма нужен капитал (а ни у американских негров в 1970-х, ни у украинских крестьян в 1860-х достаточных капиталов из-за столетий угнетения не накопилось).
В период 1883-1895 годов во всех трёх губерниях Правобережья крестьяне выкупили 153 тыс. десятин земли. В то же самое время на Левобережной Украине крестьяне выкупили в 10 (десять!) раз больший объём земель у своих бывших помещиков. Удивляться этому не стоит – Левобережье вошло в состав России почти на полтора века раньше, крепостные порядки в России были намного гуманнее польских и потому крестьяне смогли накопить какие-то капиталы.
Поэтому крестьяне на Правобережье продолжали бунтовать — им было нечего терять. В каких-то случаях (в Киевской губернии в 1882 году) даже происходили массовые крестьянские захваты земель и даже целых деревень.
- РИА Новости, 1920, 31.03.2026
31 марта, 08:00История
Земля и воля: крестьяне Правобережной Украины после отмены крепостного праваПринимая представителей дворянства Московской губернии 30 марта 1856 года император Александр II обратился к ним со словами: "сами вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно, само собою, начнёт отменяться снизу".
Во всех случаях крестьяне не тушевались даже по прибытии правительственных войск и активно бились с солдатами, причём женщины тоже участвовали в этом: так, в селе Гуничи крестьянки дрались с солдатами палками (!), пока их мужья гнали на войска скот, который использовался как живой щит.
Очень часто, коммерческие планы помещиков-землевладельцев на эти территории входили в противоречие с планами крестьян и те не медлили с реакцией. В случае села Гуничи причиной раздора стало желание помещика построить там постоялый двор. А, например, в 1882 году в селе Полынка крестьяне уничтожили построенный там кирпичный завод.
Хотя войска и чиновники в случае беспорядков вставали на сторону владельцев земли в ходе подавления беспорядков, наверху все прекрасно понимали, что главной их причиной является земельный голод. Киевский губернатор Гудим-Левкович в 1883 году в своём отчёте признавал, что противоправное поведение крестьян вызвано несправедливым распределением земли.
© Фото : Открытый источникВолынские крестьяне, 1910 год
Волынские крестьяне, 1910 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Волынские крестьяне, 1910 год
Даже когда не было масштабных беспорядков, крестьяне активно уничтожили укрепления помещиков (ломали изгороди, засыпали рвы) и игнорировали все судебные и помещичьи запреты.
Силовым путём проблема не решалась.
Хороший пример: войсковая операция по прекращению незаконного выпаса скота на землях графа Грохольского под Винницей в 1884 году — после того как войска удалились (а расквартировать и содержать их там на постоянной основе было бы слишком дорого), крестьяне вернулись и продолжили беспрепятственно пасти там скот в 1885-1886 годах.
Пётр Валуев - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
29 июля 2025, 08:01История
К истории "лингвоцида": "Валуевский циркуляр""Лингвоцид" – одно из проявлений "геноцида", якобы осуществляемого Россией против украинцев со времён "трипольской цивилизации". Это запрет украинского языка, который начался в те времена, когда никакого украинского языка не существовало. Одним из наиболее ярких случаев "лингвоцида" является "Валуевский циркуляр" от 30 июля 1863 года
В принципе, будет справедливым сказать, что помещики были предоставлены сами себе и поэтому в тот период они активно вооружались и самостоятельно отстреливались от нарушителей границ.
Всё это очень напоминало американский Дикий Запад с крестьянами вместо индейцев – главной разницей было то, что крестьяне "набегали" на эти земли с целью их обычного использования, хотя грабежи поместий тоже были очень частым делом (в основном воровали дрова и сено).
Помещики на это отвечали, как могли: подстреленные в ходе уничтожения изгородей крестьяне были обычным делом. Однако доходило и до насилия против самих помещиков, причём вполне открытого: так, в 1885 году крестьянами при свете дня в присутствии работников поместья был зверски убит помещик Миколай Оттмарштейн (его трижды ударили топором, а потом задушили).
© Фото : Открытый источникУкраинские крестьяне, 1910 год
Украинские крестьяне, 1910 год - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото : Открытый источник
Украинские крестьяне, 1910 год
***
Частоты и размаха беспорядков в Правобережье было достаточно для того, чтобы раздуть из этого полноценную войну. Спасало, однако, два обстоятельства:
Во-первых, царские власти ограничили активность тех, кто мог политизировать протест и вывести его на общенациональный уровень: оперативно запретили деятельность украинских националистов и активно наседали на народовольцев (у последних тогда уже были ячейки в Киеве).
Во-вторых, в каждом случае местные крестьяне могли протестовать по вопросу о местных земельных ресурсах. Максимум кооперации был возможен с соседними деревнями, но, скажем, синхронизации действий между разными восставшими деревнями в Киевской и Волынской губерниях не было.
Карл Беггов Царскосельская железная дорога (1840-е годы) - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
2 марта 2025, 08:05История
Александр II и "железнодорожная революция" в Новороссии170 лет назад 2 марта 1855 года на российский престол вступил император Александр II, оставшийся в истории Освободителем. Именно в его правление в полной мере стали воплощаться в реальность проекты экономического развития Новороссийского края, задуманные ещё при императрице Екатерине II
Царское правительство понимало основные причины восстания и не обманывало себя.
В то же время решить земельный вопрос рыночным путём не получалось по причине бедности потенциальных покупателей и русские власти оказались в патовой ситуации: крестьяне в течение десятилетий были очень лояльными по отношению к новой, не польской власти, рассчитывая на послабления, но рост населения при нехватке земли для него привёл к тому, что крестьяне мало-помалу начали применять силу для решения своих нужд.
Это уже не могло не вызвать противодействия со стороны властей, пусть оно и было относительно умеренным (полноценных карательных экспедиций как в Средней Азии не было).
© commons.wikimedia.orgМемориальная доска в честь принятия Эмского указа
Мемориальная доска в честь принятия Эмского указа - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© commons.wikimedia.org
Мемориальная доска в честь принятия Эмского указа
Главный просчёт царских властей состоял в том, что долготерпение украинских крестьян они принимали как данность и не спешили вознаграждать их за лоялизм.
От редактора:
"Украинские националисты" того времени не представляли собой сколько-нибудь заметную общественную силу и возглавить какое-нибудь массовое движение были неспособны. В этом отношении выстрел имперских властей ушёл в молоко.
В плане борьбы против иностранного вмешательства он был более эффективен, но сыграл и отрицательную роль – по замечанию историка Георгия Вернадского:
Юлиан Бачинский - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
28 марта, 08:00История
Юлиан Бачинский: марксист, придумавший Украину "от Сяна по Кавказ"28 марта 1870 года родился Юлиан Бачинский. Он стал одним из первых марксистов и с позиций этой идеологии вывел необходимость создания Великой Украины из территорий под контролем Габсбургов и Романовых. Бачинский ещё при жизни стал чужим для всех: марксисты его не любили за проукраинские взгляды, а украинские националисты – за верность марксизму
"Под влиянием безрассудных распоряжений русского правительства, стеснявших развитие украинского языка и культуры в пределах России, центр украинского движения после 1876 года переместился в Западную Украину, тогда находившуюся в составе Австро-Венгрии. (…) Если бы не было Эмсского указа 1876 года, то не было бы для украинцев надобности в создании австрийской „ирриденты“ и средоточием украинского культурного движения был бы Киев, а не Львов".
Переместившееся на Галичину украинское движение вскоре вызвало интерес спецслужб двуединой монархии, которые задумали использовать его против России…
Проблема польских границ досталась Николаю I в наследство от предшественника и старшего брата Александра I. Подробнее - в материале Николай I: 230 лет российскому монарху, не давшему Царству Польскому "русских колоний"
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