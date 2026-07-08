https://ukraina.ru/20260708/sotsseti-smeyutsya-tramp-pereputal-yaponiyu-s-iranom-i-nazval-zelenskogo-drugom-1081221748.html

Соцсети смеются: Трамп перепутал Японию с Ираном и назвал Зеленского другом

Соцсети смеются: Трамп перепутал Японию с Ираном и назвал Зеленского другом - 08.07.2026 Украина.ру

Соцсети смеются: Трамп перепутал Японию с Ираном и назвал Зеленского другом

Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять общественность своими публикациями в социальных сетях. Очередной перл, опубликованный им в Truth Social, вызвал замешательство и насмешки в интернете. Об этом 8 июля написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T17:15

2026-07-08T17:15

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"[Владимир] Зеленский и я только что провели пресс-конференцию с Fake News. Всё прошло очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно!" — написал Трамп, не уточнив, что именно он считает "Fake News" и о какой пресс-конференции идет речь.Однако этим "шедевр" не ограничился. В другой своей записи Трамп сообщил, что авианосец США был атакован "некой Исламской Республикой Япония". Проблема в том, что Япония является конституционной монархией, а не исламской республикой, и уж тем более не атаковала американские авианосцы.Соцсети тут же взорвались мемами. Пользователи предположили, что частое общение с киевским "диктатором-наркоманом" негативно сказывается на когнитивных способностях лидера свободного мира. Трамп, судя по всему, решил переплюнуть самого себя в создании альтернативной реальности, где "Исламская Республика Япония" нападает на США, а "Fake News" проводят с ним пресс-конференции.Между тем на саммите американский лидер сделал ряд громких заявлений, вновь заверив общественность в "серьёзном прогрессе" по украинскому урегулированию, но при этом не уточнив ни одной конкретной детали. Подробности в публикации Трамп рассказал о прогрессе по Украине, но забыл, в чём он заключается.

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новости, сша, япония, иран, владимир зеленский, дональд трамп, мир без границ