Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов - 08.07.2026 Украина.ру
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Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов
Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов - 08.07.2026 Украина.ру
Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов
Крупный украинский тг-канал "Политика Страны" разобрал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:07
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По мнению украинских аналитиков, эйфория, которой сейчас охвачен украинский телеграм, преждевременна. По их мнению, прозвучавшие заявления напоминают информационную подготовку к переговорам с Кремлем, чем некие практические шаги. "Ракеты к "Пэтриот" Украине нужны уже сейчас, а если и будет выдана лицензия на их производство, то их произведут лишь в весьма отдаленном будущем – когда будут построены заводы, обучен персонал, налажено производство, - сказано в публикации. - О поставках ракет "прямо сейчас" Трамп ничего не сказал, зато, после обещания по лицензии на производство ракет, обронил фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое и по закупкам украинских дронов: нет информации о том, будут ли они, в каком количестве и когда.Похвалу в отношении ударов по российским НПЗ и общий проукраинский тон заявлений американского лидера "Политика" сводит к обыкновенному нарциссизму президента США. "Трамп остается верен своей переговорной тактики – он всегда хочет выглядеть, что "ведет переговоры с позиции силы", даже если это и не так, - отметили авторы тг-канала. - Он хочет заключить сделку, но так, чтоб это выглядело как то, что он "продавил Путина", напугав его лицензией на "Пэтриоты" для Украины и помощью Украине в ударах по российским НПЗ. И, таким образом, отбив обвинения в уступках Путину, на которые, вероятно, он готов пойти ради мирной сделки (отмена санкций, например, а, возможно, и нечто гораздо большее)".Актуальное интервью: Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, нпз, ес, новости переговоров, зрк patriot, военная помощь украине
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НПЗ, ЕС, новости переговоров, ЗРК Patriot, военная помощь Украине

Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов

18:07 08.07.2026 (обновлено: 18:08 08.07.2026)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
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Крупный украинский тг-канал "Политика Страны" разобрал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
По мнению украинских аналитиков, эйфория, которой сейчас охвачен украинский телеграм, преждевременна. По их мнению, прозвучавшие заявления напоминают информационную подготовку к переговорам с Кремлем, чем некие практические шаги.

"Ракеты к "Пэтриот" Украине нужны уже сейчас, а если и будет выдана лицензия на их производство, то их произведут лишь в весьма отдаленном будущем – когда будут построены заводы, обучен персонал, налажено производство, - сказано в публикации. - О поставках ракет "прямо сейчас" Трамп ничего не сказал, зато, после обещания по лицензии на производство ракет, обронил фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием".

То же самое и по закупкам украинских дронов: нет информации о том, будут ли они, в каком количестве и когда.
Похвалу в отношении ударов по российским НПЗ и общий проукраинский тон заявлений американского лидера "Политика" сводит к обыкновенному нарциссизму президента США.
"Трамп остается верен своей переговорной тактики – он всегда хочет выглядеть, что "ведет переговоры с позиции силы", даже если это и не так, - отметили авторы тг-канала. -
Он хочет заключить сделку, но так, чтоб это выглядело как то, что он "продавил Путина", напугав его лицензией на "Пэтриоты" для Украины и помощью Украине в ударах по российским НПЗ. И, таким образом, отбив обвинения в уступках Путину, на которые, вероятно, он готов пойти ради мирной сделки (отмена санкций, например, а, возможно, и нечто гораздо большее)".
Актуальное интервью: Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на Россию
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