https://ukraina.ru/20260708/press-konferentsiya-trampa-s-zelenskim-zhelanie-sdelki-bez-prakticheskikh-shagov-1081225577.html

Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов

Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов - 08.07.2026 Украина.ру

Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов

Крупный украинский тг-канал "Политика Страны" разобрал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-08T18:07

2026-07-08T18:07

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По мнению украинских аналитиков, эйфория, которой сейчас охвачен украинский телеграм, преждевременна. По их мнению, прозвучавшие заявления напоминают информационную подготовку к переговорам с Кремлем, чем некие практические шаги. "Ракеты к "Пэтриот" Украине нужны уже сейчас, а если и будет выдана лицензия на их производство, то их произведут лишь в весьма отдаленном будущем – когда будут построены заводы, обучен персонал, налажено производство, - сказано в публикации. - О поставках ракет "прямо сейчас" Трамп ничего не сказал, зато, после обещания по лицензии на производство ракет, обронил фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием". То же самое и по закупкам украинских дронов: нет информации о том, будут ли они, в каком количестве и когда.Похвалу в отношении ударов по российским НПЗ и общий проукраинский тон заявлений американского лидера "Политика" сводит к обыкновенному нарциссизму президента США. "Трамп остается верен своей переговорной тактики – он всегда хочет выглядеть, что "ведет переговоры с позиции силы", даже если это и не так, - отметили авторы тг-канала. - Он хочет заключить сделку, но так, чтоб это выглядело как то, что он "продавил Путина", напугав его лицензией на "Пэтриоты" для Украины и помощью Украине в ударах по российским НПЗ. И, таким образом, отбив обвинения в уступках Путину, на которые, вероятно, он готов пойти ради мирной сделки (отмена санкций, например, а, возможно, и нечто гораздо большее)".Актуальное интервью: Олег Неменский: Украина и ЕС борются за благосклонность Трампа, чтобы перенаправить его гнев на РоссиюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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