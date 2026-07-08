Пресс-конференция Трампа с Зеленским: желание сделки без практических шагов
18:07 08.07.2026 (обновлено: 18:08 08.07.2026)
© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Jonathan Ernst
Крупный украинский тг-канал "Политика Страны" разобрал пресс-конференцию президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
По мнению украинских аналитиков, эйфория, которой сейчас охвачен украинский телеграм, преждевременна. По их мнению, прозвучавшие заявления напоминают информационную подготовку к переговорам с Кремлем, чем некие практические шаги.
"Ракеты к "Пэтриот" Украине нужны уже сейчас, а если и будет выдана лицензия на их производство, то их произведут лишь в весьма отдаленном будущем – когда будут построены заводы, обучен персонал, налажено производство, - сказано в публикации. - О поставках ракет "прямо сейчас" Трамп ничего не сказал, зато, после обещания по лицензии на производство ракет, обронил фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием".
То же самое и по закупкам украинских дронов: нет информации о том, будут ли они, в каком количестве и когда.
"Ракеты к "Пэтриот" Украине нужны уже сейчас, а если и будет выдана лицензия на их производство, то их произведут лишь в весьма отдаленном будущем – когда будут построены заводы, обучен персонал, налажено производство, - сказано в публикации. - О поставках ракет "прямо сейчас" Трамп ничего не сказал, зато, после обещания по лицензии на производство ракет, обронил фразу: "теперь нас никто не сможет попрекать, что мы не помогаем Украине с оружием".
То же самое и по закупкам украинских дронов: нет информации о том, будут ли они, в каком количестве и когда.
Похвалу в отношении ударов по российским НПЗ и общий проукраинский тон заявлений американского лидера "Политика" сводит к обыкновенному нарциссизму президента США.
"Трамп остается верен своей переговорной тактики – он всегда хочет выглядеть, что "ведет переговоры с позиции силы", даже если это и не так, - отметили авторы тг-канала. -
Он хочет заключить сделку, но так, чтоб это выглядело как то, что он "продавил Путина", напугав его лицензией на "Пэтриоты" для Украины и помощью Украине в ударах по российским НПЗ. И, таким образом, отбив обвинения в уступках Путину, на которые, вероятно, он готов пойти ради мирной сделки (отмена санкций, например, а, возможно, и нечто гораздо большее)".
Он хочет заключить сделку, но так, чтоб это выглядело как то, что он "продавил Путина", напугав его лицензией на "Пэтриоты" для Украины и помощью Украине в ударах по российским НПЗ. И, таким образом, отбив обвинения в уступках Путину, на которые, вероятно, он готов пойти ради мирной сделки (отмена санкций, например, а, возможно, и нечто гораздо большее)".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на