https://ukraina.ru/20260708/politika-va-bank-kak-tramp-pytaetsya-perelomit-situatsiyu-na-dva-fronta-1081222731.html

Политика ва-банк: как Трамп пытается переломить ситуацию на два фронта

Политика ва-банк: как Трамп пытается переломить ситуацию на два фронта - 08.07.2026 Украина.ру

Политика ва-банк: как Трамп пытается переломить ситуацию на два фронта

Аналитический телеграм-канал "Военная Хроника" публикует обзор последних заявлений американской администрации, которые кардинально меняют расстановку сил на международной арене. Об этом стало известно 8 июля

2026-07-08T17:30

2026-07-08T17:30

2026-07-08T17:30

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сша

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дональд трамп

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По мнению экспертов, президент США Дональд Трамп решил пойти ва-банк во всех конфликтах, в которых участвуют Соединенные Штаты, одновременно ужесточая риторику по Украине и Ирану.Что касается украинского направления, Трамп через госсекретаря Марко Рубио фактически озвучил новую стратегию: удары в глубину России необходимы для того, чтобы усадить Москву за стол переговоров. По сути, это означает попытку заставить Россию соглашаться на американские условия под угрозой постоянных ракетных атак со стороны Киева.Одновременно Трамп анонсировал передачу Украине технологий производства противоракет Patriot. Однако, как отмечает "Военная Хроника", вопрос о том, воплотится ли это решение в жизнь, остается открытым. Реализация потребует не только политической воли, но и мощностей, которых у разбомбленной Украины просто нет. Это скорее символический жест, чем реальная помощь.По иранскому направлению ситуация выглядит не менее напряженной. По мнению аналитиков, предлагаемое американцами "мирное урегулирование" на самом деле является ультиматумом: либо принятие условий Вашингтона, что фактически означает полную капитуляцию Тегерана, либо продолжение эскалации и "банкет" до победного конца. Ранее стало известно, что Трамп отказал Киеву в гарантиях, но похвалил удары по НПЗ. Он допустил, что окончательное урегулирование конфликта может вообще не предусматривать предоставления каких-либо гарантий безопасности Киеву. Более того, американский лидер не только не осудил террористические удары Киева по российским нефтеперерабатывающим заводам, но и открыто похвалил их.

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россия, сша, украина, дональд трамп, марко рубио, новости, киев, нпз