https://ukraina.ru/20230905/1049154175.html

"Воюющая нация" и "розовые пони". Всех украинцев хотят заставить воевать, убивать и умирать

"Воюющая нация" и "розовые пони". Всех украинцев хотят заставить воевать, убивать и умирать - 05.09.2023 Украина.ру

"Воюющая нация" и "розовые пони". Всех украинцев хотят заставить воевать, убивать и умирать

Судя по всему, проблема с комплектованием ВСУ действительно очень серьезная, и это вызывает нешуточную обеспокоенность у киевской верхушки. Свидетельством тому - приказ Минобороны Украины о возможности призыва ограниченно годных к службе.

2023-09-05T04:32

2023-09-05T04:32

2023-09-05T04:32

эксклюзив

сво

мобилизация

уклонисты

коррупция

экстрадиция

украинские беженцы

политика

экономика

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В частности, речь идет о тех, у кого клинически излеченный туберкулез, вирусные гепатиты "с незначительным нарушением функций", заболевания крови и кровеносной системы, даже бессимптомный ВИЧ.Кроме того, к призыву следует приготовиться гражданам, страдающим легкими кратковременными болезненными проявлениями расстройств психики и тем, у кого есть "медленно прогрессирующие" болезни центральной нервной системы и т.д. Приведя весь список, телеграм-канал "ЗеРада" делает вывод: "После такого в низкие потери ВСУ могут продолжать верить исключительно розовые пони"."Такие приказы от хорошей жизни не принимаются. Мобилизационный ресурс истощён настолько, что придётся грести диабетиков, невротиков, стрессонеустойчивых и жёлтобилетчиков", - констатирует "ЗеРада".Добровольцы давно закончились, теперь военкомы просто отлавливают мужчин на улицах. Дальше будет только хуже. Экс-депутат Верховной Рады от запрещенной в России националистической партии "Свобода" Юрий Михальчишин в эфире телеканала "НТА" пожаловался, что большая часть народа "всё ещё не понимает, что война должна быть делом всей нации".Но тех, кто пока не понимает, национал-радикалы надеются заставить понять. Михальчишин отметил, что украинские школьники уже в этом году будут осваивать управление беспилотниками, это означает, что сферу образования переводят на военные рельсы – и "это признак тех времён, которые только наступают"."Мы должны стать воюющей и боеспособной нацией. В том числе в кадровом смысле – нам нужен тотальный учёт того, чем мы владеем", - заявил националист, подчеркнув, что "не надо стесняться брать на учёт все кадры", что "нужны и технические, и научные военкоматы".Пока что украинцы, не желающие сложить голову за киевский режим, разными путями пытаются спастись от попадания в самые обычные военкоматы. Как сообщала в августе британская Financial Times, количество украинских мужчин, пойманных при попытке покинуть страну, эквивалентно пяти бригадам ВСУ. И это лишь незначительная часть потенциальных новобранцев. А скольких не смогли задержать? Эту цифру "невозможно установить", отмечает издание.В статье говорилось о том, что тысячи украинцев спасаются от призыва, покупая медицинские справки, названа даже средняя цена "белого" билета на Украине - порядка шести тысяч долларов.Телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свой источник сообщает, что военкоматы и ВВК за 550 дней войны "на липовых справках и откосах от мобилизации" заработали более 50 миллиардов гривен, однако другие источники канала уверены, что эта цифра еще больше. При этом функционеры Офиса президента Украины "получали долю в 40-55% с этих тем"."Но сейчас ситуация с дефицитом живой силы настолько обострилась, что это угрожает всей власти. Вот Банковая начала в кейсе мобилизации чистить показательно низы (военкомов и врачей из комиссии), а также "прикручивать" лазейки по откосам и расширять список всех, кого можно мобилизовать", - отмечают авторы канала, подчеркивая, что "ситуация реально катастрофическая".Киев действительно предпринимает экстренные меры по возвращению "белобилетников". Напомним, ранее представители украинских властей заявили, что Киев может во всех странах, кроме России, обратиться с запросами об экстрадиции украинских граждан, покинувших страну, воспользовавшись "сомнительными" (с точки зрения украинских властей) медицинскими справками об отсрочке или освобождении от службы в рядах ВСУ. Глава парламентской фракции "Слуг народа" Давид Арахамия пообещал, что правоохранительные органы Украины будут добиваться их выдачи с тем, чтобы "привезти их на Украину" с тем, чтобы они "несли соответствующую ответственность". Адвокат, волонтер и общественный деятель Татьяна Монтян в связи с этим отметила в своем телеграм-канале, что "теперь даже те беженцы, которые после войны подумывали о возвращении в Украину, будут иметь веские основания отказаться от этой идеи: ведь дома их вполне может ждать уголовное преследование". Даже если справка и не была куплена – попробуй докажи, что это так.По мнению Монтян, только одним этим заявлением Арахамия "наверняка лишил Украину в будущем примерно миллиона работоспособных граждан".Между тем, это тоже серьезная проблема. По оценкам Минэкономики Украины, стране для нормального восстановления нужно еще как минимум пять миллионов рабочих рук. Об этом рассказал в эфире канала Espreso украинский экономист Олег Пендзин. Эксперт отметил, что Украину покинули 8 миллионов граждан, из них 5,5 миллионов человек находятся в Европе."Из тех людей, что выехали (в Европу – Ред.), как минимум, только треть готова вернуться назад. Это, в лучшем случае, до двух миллионов человек", - сказал экономист, сославшись на результаты социологических исследований, проведенных в Европе среди вынужденно перемещенных лиц. По его словам, все остальные либо колеблются, либо окончательно решили оставаться там, куда уехали. А те, кто готов вернуться, говорят, что сделают это, когда позволят условия безопасности, отметил Пендзин.Но пока что находиться на Украине становится все опаснее. Потому-то киевский режим и готов возвращать людей силой. Как иначе расценить заявление Арахамии?Добавим, что некоторые украинские эксперты отнеслись к возможности реализации этой идеи выдачи граждан довольно скептически. Но вот уже в украинских пабликах бурно обсуждают сообщение, что власти Польши будто бы начали выдавать украинским властям мужчин призывного возраста, которые незаконно покинули Украину после 24 февраля 2022 года."Очень странная новость. Надо проверять. На основании чего они начали выдавать? Есть решение суда? Какая процедура?" - отмечает телеграм-канал "ЗеРада". И призывает к осторожности тех граждан Украины, которые "проживаю в "британском поясе" (Польша, страны Прибалтики, Молдова)". По мнению авторов канала, "эти страны могут начать выдавать".

https://ukraina.ru/20230903/1049118886.html

https://ukraina.ru/20230901/1049098262.html

https://ukraina.ru/20230607/1046941571.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, мобилизация, уклонисты, коррупция, экстрадиция, украинские беженцы, политика, экономика