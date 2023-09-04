https://ukraina.ru/20230904/1049142307.html
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании - 04.09.2023 Украина.ру
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании. Об этом 4 сентября сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук
2023-09-04T11:21
2023-09-04T11:21
2023-09-04T11:21
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В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны. По информации депутата Ярослава Железняка, пока еще действующего министра обороны в скором времени назначат послом в Великобритании. При этом сам Резников отмечает, что не в курсе таких планов своего руководства.Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика изменилась. Например, в ответ на заявления своих коллег, обещающих победить Россию и захватить Крым, он заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Большинство экспертов, в том числе западных, связывают отставку Резникова с провалом контрнаступления и необходимостью смены военного руководства. При этом на нового главу оборонного ведомства Банковая возлагает большие надежды.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html
https://ukraina.ru/20230904/1049136310.html
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Новости, Новости Украины, Украина, министр, министр обороны, Резников, Рустем Умеров
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании. Об этом 4 сентября сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны. По информации депутата Ярослава Железняка, пока еще действующего министра обороны в скором времени назначат послом в Великобритании. При этом сам Резников отмечает, что не в курсе таких планов своего руководства.
Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика изменилась. Например, в ответ на заявления своих коллег, обещающих победить Россию и захватить Крым, он заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Большинство экспертов, в том числе западных, связывают отставку Резникова с провалом контрнаступления и необходимостью смены военного руководства. При этом на нового главу оборонного ведомства Банковая возлагает большие надежды.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.