https://ukraina.ru/20230904/1049142307.html

Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании

Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании - 04.09.2023 Украина.ру

Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании

В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании. Об этом 4 сентября сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук

2023-09-04T11:21

2023-09-04T11:21

2023-09-04T11:21

новости

новости украины

украина

министр

министр обороны

резников

рустем умеров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049141827_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_99122f9a4121003ae7c0add9d91f1f67.jpg

В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны. По информации депутата Ярослава Железняка, пока еще действующего министра обороны в скором времени назначат послом в Великобритании. При этом сам Резников отмечает, что не в курсе таких планов своего руководства.Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика изменилась. Например, в ответ на заявления своих коллег, обещающих победить Россию и захватить Крым, он заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Большинство экспертов, в том числе западных, связывают отставку Резникова с провалом контрнаступления и необходимостью смены военного руководства. При этом на нового главу оборонного ведомства Банковая возлагает большие надежды.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.

https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html

https://ukraina.ru/20230904/1049136310.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, новости украины, украина, министр, министр обороны, резников, рустем умеров