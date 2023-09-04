Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании - 04.09.2023 Украина.ру
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Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании - 04.09.2023 Украина.ру
Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании. Об этом 4 сентября сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук
2023-09-04T11:21
2023-09-04T11:21
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В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны. По информации депутата Ярослава Железняка, пока еще действующего министра обороны в скором времени назначат послом в Великобритании. При этом сам Резников отмечает, что не в курсе таких планов своего руководства.Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика изменилась. Например, в ответ на заявления своих коллег, обещающих победить Россию и захватить Крым, он заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.Большинство экспертов, в том числе западных, связывают отставку Резникова с провалом контрнаступления и необходимостью смены военного руководства. При этом на нового главу оборонного ведомства Банковая возлагает большие надежды.Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
https://ukraina.ru/20230822/1048863948.html
https://ukraina.ru/20230904/1049136310.html
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новости, новости украины, украина, министр, министр обороны, резников, рустем умеров
Новости, Новости Украины, Украина, министр, министр обороны, Резников, Рустем Умеров

Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании

11:21 04.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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В Верховную Раду Украины поступило заявление от Председателя Фонда государственного имущества Рустема Умерова об освобождении от должности. Депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании. Об этом 4 сентября сообщил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук
В воскресенье, 3 сентября, Владимир Зеленский заявил о планах по замене министра обороны Алексея Резникова на главу Фонда госимущества Рустема Умерова.
В понедельник, 4 сентября, Резников подал заявление об отставке с поста министра обороны. По информации депутата Ярослава Железняка, пока еще действующего министра обороны в скором времени назначат послом в Великобритании. При этом сам Резников отмечает, что не в курсе таких планов своего руководства.
Многие эксперты отмечают, что Резников знал о своей скорой отставке, так как в последнее время его риторика изменилась. Например, в ответ на заявления своих коллег, обещающих победить Россию и захватить Крым, он заявил, что война на Украине может быть продолжительной, и страну ожидают большие и болезненные потери. При этом победу Киева Резников назвал "очень сложной задачей", которую "многие в мире" считают невозможной.
Обстрелян Киевский район Донецка - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
22 августа, 15:17
"Реальный марафон": Резников предсказал болезненные потери и долгую войну на УкраинеВойна на Украине может быть продолжительной, страну ожидают большие и болезненные потери. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, пишут украинские СМИ
Большинство экспертов, в том числе западных, связывают отставку Резникова с провалом контрнаступления и необходимостью смены военного руководства. При этом на нового главу оборонного ведомства Банковая возлагает большие надежды.
Рустем Умеров - украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. В молодости обучался в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году был избран народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонда госимущества Украины. При этом он также остается советником Мустафы Джемилева - одного из лидеров Меджлиса* крымско-татарского народа.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
08:20
Крымский общественник назвал нового министра обороны Украины марионеткой СШАНовый министр обороны Украины Рустем Умеров является идейным последователем турецкого оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и марионеткой американских спецслужб. Таким мнением 4 сентября поделился представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественник Заур Смирнов, передает РИА Новости
*Признанная экстремистской и запрещенная в РФ организация.
 
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