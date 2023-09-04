Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти
08:39 04.09.2023 (обновлено: 08:53 04.09.2023)
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Днепропетровске на Украине. Об этом 4 сентября сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе (Днепропетровска - ред.). Там возник пожар. Последствия уточняются", - написал Лысак.
Ночью в области звучал сигнал воздушной тревоги.
Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.
Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.
Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.