https://ukraina.ru/20230904/1049136610.html

Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти

Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти - 04.09.2023 Украина.ру

Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти

Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Днепропетровске на Украине. Об этом 4 сентября сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале

2023-09-04T08:39

2023-09-04T08:39

2023-09-04T08:53

взрыв

инфраструктура

новости

украина

днепропетровск

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"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе (Днепропетровска - ред.). Там возник пожар. Последствия уточняются", - написал Лысак.Ночью в области звучал сигнал воздушной тревоги.Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

взрыв, инфраструктура, новости, украина, днепропетровск