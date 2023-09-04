Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти - 04.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230904/1049136610.html
Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти
Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти - 04.09.2023 Украина.ру
Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Днепропетровске на Украине. Об этом 4 сентября сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
2023-09-04T08:39
2023-09-04T08:53
взрыв
инфраструктура
новости
украина
днепропетровск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:280:2641:1766_1920x0_80_0_0_c0bc8b15800728cd2f80da7e1d85e725.jpg
"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе (Днепропетровска - ред.). Там возник пожар. Последствия уточняются", - написал Лысак.Ночью в области звучал сигнал воздушной тревоги.Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.
https://ukraina.ru/20230904/1049135672.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049136472_0:33:2641:2014_1920x0_80_0_0_a864efbd4a4549e7d436efe1f2d9377d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
взрыв, инфраструктура, новости, украина, днепропетровск
взрыв, инфраструктура, Новости, Украина, Днепропетровск

Объект инфраструктуры в Днепропетровске пострадал при взрыве - власти

08:39 04.09.2023 (обновлено: 08:53 04.09.2023)
 
© РИА Новости . Ксения Михайлова / Перейти в фотобанкВзрыв на нефтебазе в Воронеже
Взрыв на нефтебазе в Воронеже - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
© РИА Новости . Ксения Михайлова
Перейти в фотобанк
Читать в
Объект инфраструктуры поврежден взрывом в Днепропетровске на Украине. Об этом 4 сентября сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем телеграм-канале
"Есть и попадание по инфраструктурному объекту в Днепровском районе (Днепропетровска - ред.). Там возник пожар. Последствия уточняются", - написал Лысак.
Ночью в области звучал сигнал воздушной тревоги.
Российское Минобороны с прошлой осени отчитывается об ударах по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины. В военном ведомстве заявляют, что атакуют исключительно военные или связанные с ними объекты.

Российские власти называли удары ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
07:26
В Измаиле прогремели взрывы — СМИВзрывы слышали в Измаиле Одесской области, в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает 4 сентября украинское издание "Зеркало недели"
 
взрывинфраструктураНовостиУкраинаДнепропетровск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:01В Киеве задержаны медики за помощь в уклонении от призыва - СБУ
13:36Эвакуация, которой не было. Украинские зрители пришли в бешенство от нового фильма о Мариуполе
13:35Путин обсудит с Эрдоганом украинский кризис
13:27Геннадий Онищенко: США используют биологический террор как политическое шатание режимов. Видео
13:18Зеленский сделал скандальные назначения в госструктурах Украины
13:15Польша и экстрадиция, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 сентября
13:15Резников пофантазировал о победе Украины и вступлении в НАТО
13:14Назад в ВСУ: Польша начала экстрадицию украинцев
12:38Минобороны Румынии опровергло обвинения Киева в ударах России по портам НАТО
12:30Борьба миров началась. Будущее уже здесь
12:15Прошло лето, которого не было. Записки из Донецка
12:03"Вычерпывать людей с самого донышка": Константинов рассказал о потерях ВСУ на фоне призыва ВИЧ-больных
11:58Пашинян заявил намерение сократить зависимость от России
11:46Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ возле Работино — Балицкий
11:40Time: Украину ждет будущее с огромным количеством инвалидов
11:28"Политические игрища": Пушилин заверил, что смена министра обороны Украины не отразится на поле боя
11:21Умеров написал заявление об увольнении. Рада рассмотрит его на ближайшем заседании
11:06Нобелевский фонд отказался приглашать Россию, Украина поддержала
10:55Об отставке министра обороны, новой зерновой сделке и выборах президента на Украине - Агеев. Видео
10:51"Думала, что это шарфик": Поплавская вступилась за Ахеджакову в скандале с флагом Украины
Лента новостейМолния