Арест Коломойского, переговоры по беглецам. Главное на Украине на утро 3 сентября - 03.09.2023 Украина.ру
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Арест Коломойского, переговоры по беглецам. Главное на Украине на утро 3 сентября
Арест Коломойского, переговоры по беглецам. Главное на Украине на утро 3 сентября - 03.09.2023 Украина.ру
Арест Коломойского, переговоры по беглецам. Главное на Украине на утро 3 сентября
Олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог и отправился под арест. СМИ сообщают о желании Украины вернуть из Европы бежавших туда военнообязанных мужчин
2023-09-03T10:00
2023-09-03T10:00
эксклюзив
хроники
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Вечером 2 сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на 60 дней — до 31 октября - с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. - Ред.).За полдня до этого в Днепре Коломойский получил подозрение в совершении преступлений. По пути в Киев олигарх и его защита бегло ознакомились с сутью предъявленных Коломойскому обвинений. Говорить с журналистами у здания суда в Киеве Коломойский отказался. Он лишь отметил, что не признаёт себя виновным в том, что ему инкриминируют.Уже после того, как суд арестовал олигарха, его защита заявила, что вносить залог Коломойский не будет.По словам адвоката Александра Лысака, Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения."Ещё одно нарушение, когда следователь в соответствии с законом должен предоставить материалы, характеризующие личность: материальное состояние, состояние здоровья. Однако в ходатайстве указано, что у него (Коломойского — Ред.) нет никаких заболеваний. С чего они это взяли, мы не понимаем. У человека действительно есть некоторые заболевания", - отметил Лысак.Он отказался называть конкретные болезни, но подчеркнул, что документов, характеризующих состояние Коломойского следствие не предоставило.Сам Коломойский комментировать решение суда отказался. При этом некоторые украинские журналисты не упустили шанс поиздеваться над олигархом."Игорь Валерьевич, на кофе с собой возьмёте?" - с издёвкой спросила одна из журналисток, напоминая о разговоре Коломойского с Мустафой Найемом под офисом "Укнафты" в 2015 году.В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский коснулся и дела Коломойского, прямо не называя олигарха."Безусловно, мы защитим Украину, вернём свободу всей земле и каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода одна из крупнейших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет", - заявил он.Тем временем некоторые указали на то, что Коломойскому специально избирали меру пресечения в субботу."Изощрённое издевательство —устроить суд в субботу, чтобы в воскресенье нельзя было внести залог", - отметил его земляк, бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тем временем прокомментировал заявление популярного в России проекта "Незыгарь" о том, что арест Коломойского является свидетельством превращения "Слуги народа" в самостоятельную политсилу."Первое: арест Коломойского - это игра. Она ничего не значит для кулуарных раскладов. Хотя Ермак не против посадить Беню (просят его "друзья"). Второе: ИВК выйдет и сидеть не будет - это показательное шоу для общества и пытаются таким способом "задобрить" лондонское и американское лобби. Третье - мягкой силы РФ давно в Украине нет и арест ИВК на это никак не влияет. Четвёртое - Зеленский частично свободная политическая фигура от украинских олигархов (Янукович тоже был в такой роли и у него был свой экономический клан, но западное лобби когда понадобилось им, слило "Витю"). Зе не свободен от западных "спонсоров", хотя он и его окружение, являются "теневыми миллиардерами". Пятое - Зе и Порошенко не будут в публичной коалиции. Оба "эгоисты и нарциссы". Шестое - Зе таки объявит о проведении выборов, выиграет скорее всего как президент (если они пройдут до конца весны), но проиграет парламент. Политика в стране усложнится. Мы прогнозируем нарастания внутренней грызни в Украине", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.В целом же украинские эксперты склонны рассматривать дело Коломойского как показательное перед визитом Зеленского в Соединённые Штаты Америки.Вернуть беглецовНемецкое издание Bild оценило количество бежавших в Германию украинских мужчин, подлежащих мобилизации, в более, чем 160 тыс. человек.По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, отметило издание.Издание цитировало Зеленского, который рассказывал о коррупции в системе украинских территориальных центров комплектования и поддержки (аналогов российских военкоматов — Ред.)."Есть регионы, в которых количество освобождений от военной службы по решениям медицинской комиссии выросло в десять раз с февраль прошлого года", - отмечал украинский президент.При этом ряд источников сообщил, что украинские власти уже обратились к Германии с просьбой выдать беглецов."Как сообщают турки, Зеленский ведет переговоры о возвращении хотя бы части беженцев, имеющих право на военную службу, которые зарегистрированы из Германии. Хотя Германия пока отклоняет эту просьбу, украинские официальные лица находятся в постоянном контакте. Аналогичный запрос был сделан в Польшу и страны Балтии, но результатов пока нет. Эти страны строят планы использования украинских беженцев в качестве мобилизационного резерва непосредственно для собственной безопасности в случае войны с Россией, и поэтому не принимают эти запросы, хотя и хотят продолжения войны на Украине", - сообщил телеграм-канал "Милитарист".Политолог, историк и писатель Лев Вершинин в свою очередь отметил, что в Прибалтике украинцам как раз угрожает большая опасность, чем в Западной Европе."В принципе, ничего нового. Логика та же. И уровень правосознания тот же. Разве что Бубочка (Зеленский — Ред.) в своей мании величия, похоже, уже равняет себя аж с самим Петром Алексеевичем (императором Петром I – сcылка на указ о возвращении беглых крестьян и бобылей - Ред.). Или, скорее, - поскольку от своей истории "Украина" отказалась, - с лучшими образцами демократии (ссылка на закон США о беглых рабах 1850 года - Ред.). Что ж. В Германии, может, и не выгорит или выгорит очень умеренно. В Испании и Италии тем паче. А вот полуфабрикатам, осевшим в Польше, Чехии, Литве и т.д. рекомендую оформлять завещания. И кстати, мамам выпускников этого года настоятельно советую побольше времени проводить с кровиночками, чтобы напоследок вдоволь насмотреться...", - указал он.Ранее глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что Украина будет добиваться экстрадиции бежавших из страны военнообязанных.
https://ukraina.ru/20230902/1049118153.html
https://ukraina.ru/20230902/1049115076.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники
Эксклюзив, Хроники

Арест Коломойского, переговоры по беглецам. Главное на Украине на утро 3 сентября

10:00 03.09.2023
 
© Фото : Служба безпеки України / Telegramвручение подозрения Коломойскому
вручение подозрения Коломойскому - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© Фото : Служба безпеки України / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Олигарх Игорь Коломойский отказался вносить залог и отправился под арест. СМИ сообщают о желании Украины вернуть из Европы бежавших туда военнообязанных мужчин
Вечером 2 сентября Шевченковский районный суд Киева арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского на 60 дней — до 31 октября - с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. - Ред.).
За полдня до этого в Днепре Коломойский получил подозрение в совершении преступлений. По пути в Киев олигарх и его защита бегло ознакомились с сутью предъявленных Коломойскому обвинений. Говорить с журналистами у здания суда в Киеве Коломойский отказался. Он лишь отметил, что не признаёт себя виновным в том, что ему инкриминируют.
Уже после того, как суд арестовал олигарха, его защита заявила, что вносить залог Коломойский не будет.
По словам адвоката Александра Лысака, Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.
По мнению защиты, прокуроры не представили оценок здоровья и материального состояния Коломойского, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения.
"Ещё одно нарушение, когда следователь в соответствии с законом должен предоставить материалы, характеризующие личность: материальное состояние, состояние здоровья. Однако в ходатайстве указано, что у него (Коломойского — Ред.) нет никаких заболеваний. С чего они это взяли, мы не понимаем. У человека действительно есть некоторые заболевания", - отметил Лысак.
Коломойский и сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Вчера, 18:33
Перестановки во власти, мера для Коломойского. Итоги 2 сентября на УкраинеСтали известны кандидатуры на пост главы Фонда госимущества и на пост министра культуры и информационной политики. Олигарху Игорю Коломойскому изберут меру пресечения
Он отказался называть конкретные болезни, но подчеркнул, что документов, характеризующих состояние Коломойского следствие не предоставило.
Сам Коломойский комментировать решение суда отказался. При этом некоторые украинские журналисты не упустили шанс поиздеваться над олигархом.
"Игорь Валерьевич, на кофе с собой возьмёте?" - с издёвкой спросила одна из журналисток, напоминая о разговоре Коломойского с Мустафой Найемом под офисом "Укнафты" в 2015 году.
В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский коснулся и дела Коломойского, прямо не называя олигарха.
"Безусловно, мы защитим Украину, вернём свободу всей земле и каждый из нас почувствует, что это будет Украина других правил. Границы те же, демократия, наверное, такая же бурная, свобода одна из крупнейших в Европе, как и всегда, но точно без многолетнего "как всегда" в отношении тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил. Я благодарю украинских правоохранителей за решимость довести до справедливого результата каждое из дел, которые десятилетиями тормозились. Закон должен работать. Так есть, так будет", - заявил он.
Тем временем некоторые указали на то, что Коломойскому специально избирали меру пресечения в субботу.
"Изощрённое издевательство —устроить суд в субботу, чтобы в воскресенье нельзя было внести залог", - отметил его земляк, бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тем временем прокомментировал заявление популярного в России проекта "Незыгарь" о том, что арест Коломойского является свидетельством превращения "Слуги народа" в самостоятельную политсилу.
"Первое: арест Коломойского - это игра. Она ничего не значит для кулуарных раскладов. Хотя Ермак не против посадить Беню (просят его "друзья"). Второе: ИВК выйдет и сидеть не будет - это показательное шоу для общества и пытаются таким способом "задобрить" лондонское и американское лобби. Третье - мягкой силы РФ давно в Украине нет и арест ИВК на это никак не влияет. Четвёртое - Зеленский частично свободная политическая фигура от украинских олигархов (Янукович тоже был в такой роли и у него был свой экономический клан, но западное лобби когда понадобилось им, слило "Витю"). Зе не свободен от западных "спонсоров", хотя он и его окружение, являются "теневыми миллиардерами". Пятое - Зе и Порошенко не будут в публичной коалиции. Оба "эгоисты и нарциссы". Шестое - Зе таки объявит о проведении выборов, выиграет скорее всего как президент (если они пройдут до конца весны), но проиграет парламент. Политика в стране усложнится. Мы прогнозируем нарастания внутренней грызни в Украине", - указывалось в публикации этого телеграм-канала.
В целом же украинские эксперты склонны рассматривать дело Коломойского как показательное перед визитом Зеленского в Соединённые Штаты Америки.
вручение подозрения Игорю Коломойскому - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
Вчера, 13:00
Подозрение Коломойскому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 сентябряОлигарху Игорю Коломойскому вручили подозрение в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путём. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Вернуть беглецов
Немецкое издание Bild оценило количество бежавших в Германию украинских мужчин, подлежащих мобилизации, в более, чем 160 тыс. человек.
По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста, отметило издание.
Издание цитировало Зеленского, который рассказывал о коррупции в системе украинских территориальных центров комплектования и поддержки (аналогов российских военкоматов — Ред.).
"Есть регионы, в которых количество освобождений от военной службы по решениям медицинской комиссии выросло в десять раз с февраль прошлого года", - отмечал украинский президент.
При этом ряд источников сообщил, что украинские власти уже обратились к Германии с просьбой выдать беглецов.
"Как сообщают турки, Зеленский ведет переговоры о возвращении хотя бы части беженцев, имеющих право на военную службу, которые зарегистрированы из Германии. Хотя Германия пока отклоняет эту просьбу, украинские официальные лица находятся в постоянном контакте. Аналогичный запрос был сделан в Польшу и страны Балтии, но результатов пока нет. Эти страны строят планы использования украинских беженцев в качестве мобилизационного резерва непосредственно для собственной безопасности в случае войны с Россией, и поэтому не принимают эти запросы, хотя и хотят продолжения войны на Украине", - сообщил телеграм-канал "Милитарист".
Политолог, историк и писатель Лев Вершинин в свою очередь отметил, что в Прибалтике украинцам как раз угрожает большая опасность, чем в Западной Европе.
"В принципе, ничего нового. Логика та же. И уровень правосознания тот же. Разве что Бубочка (Зеленский — Ред.) в своей мании величия, похоже, уже равняет себя аж с самим Петром Алексеевичем (императором Петром I – сcылка на указ о возвращении беглых крестьян и бобылей - Ред.). Или, скорее, - поскольку от своей истории "Украина" отказалась, - с лучшими образцами демократии (ссылка на закон США о беглых рабах 1850 года - Ред.). Что ж. В Германии, может, и не выгорит или выгорит очень умеренно. В Испании и Италии тем паче. А вот полуфабрикатам, осевшим в Польше, Чехии, Литве и т.д. рекомендую оформлять завещания. И кстати, мамам выпускников этого года настоятельно советую побольше времени проводить с кровиночками, чтобы напоследок вдоволь насмотреться...", - указал он.
Ранее глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что Украина будет добиваться экстрадиции бежавших из страны военнообязанных.
 
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