Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян - 02.09.2023 Украина.ру
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Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян
Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян - 02.09.2023 Украина.ру
Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
2023-09-02T11:05
2023-09-02T11:05
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00:22 – О грядущих переговорах Путина и Эрдогана в Сочи07:25 - Почему Путин и Си Цзиньпин отказались от участия в саммите G20?14:55 - Как ЕС рекордно нарастил закупки сжиженного газа из России22:45 - Быть ли импичменту грузинского президента? *Азов- запрещенная в России террористическая организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, видео, армен гаспарян, видео
Новости, Видео, Армен Гаспарян

Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян

11:05 02.09.2023
 
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
00:22 – О грядущих переговорах Путина и Эрдогана в Сочи
07:25 - Почему Путин и Си Цзиньпин отказались от участия в саммите G20?
14:55 - Как ЕС рекордно нарастил закупки сжиженного газа из России
22:45 - Быть ли импичменту грузинского президента?
*Азов- запрещенная в России террористическая организация
 
НовостиВидеоАрмен Гаспарян
 
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