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Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян

Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян - 02.09.2023 Украина.ру

Что привезет Эрдоган в Сочи и почему Си Цзиньпин не посетит G20 - Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели

2023-09-02T11:05

2023-09-02T11:05

2023-09-02T11:05

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00:22 – О грядущих переговорах Путина и Эрдогана в Сочи07:25 - Почему Путин и Си Цзиньпин отказались от участия в саммите G20?14:55 - Как ЕС рекордно нарастил закупки сжиженного газа из России22:45 - Быть ли импичменту грузинского президента? *Азов- запрещенная в России террористическая организация

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, видео, армен гаспарян, видео