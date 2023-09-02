https://ukraina.ru/20230902/1049111928.html
Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам
Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам - 02.09.2023 Украина.ру
Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам
По его словам, не надо думать о том, как мириться с "прямыми и явными пособниками нацистов"
2023-09-02T09:35
2023-09-02T09:35
2023-09-02T09:35
новости
дмитрий медведев
запад
нацисты
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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал не думать о примирении с западными лидерами, а относиться к ним как к руководителям стран нацистской коалиции. Об этом Медведев заявил 2 сентября в своем телеграм-канале.Секретарь СБ РФ отметил. Что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских"", подразумевая под "русскими" все население Российской Федерации, независимо от национальности."Где-то такое уже было, а?", - написал Медведев.По его словам, почти все начальники западных стран поддерживают "Бандероукраину" и поэтому они являются прямимы и явным пособниками нацистов."И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Медведев 29 августа предупредил Запад о последствиях ударов со стороны ВСУ по Крыму. Он отметил, что они дадут России повод действовать "против всех и каждого" в НАТО. К тому же украинские атаки, которые могут произойти в будущем, — повод для объявления войны.
https://ukraina.ru/20230829/1048997408.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий медведев, запад, нацисты
Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам
По его словам, не надо думать о том, как мириться с "прямыми и явными пособниками нацистов"
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал не думать о примирении с западными лидерами, а относиться к ним как к руководителям стран нацистской коалиции. Об этом Медведев заявил 2 сентября в своем телеграм-канале.
Секретарь СБ РФ отметил. Что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских"", подразумевая под "русскими" все население Российской Федерации, независимо от национальности.
"Где-то такое уже было, а?", - написал Медведев.
По его словам, почти все начальники западных стран поддерживают "Бандероукраину" и поэтому они являются прямимы и явным пособниками нацистов.
"И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Дмитрий Медведев.
Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Медведев 29 августа предупредил Запад о последствиях ударов со стороны ВСУ по Крыму. Он отметил, что они дадут России повод действовать "против всех и каждого" в НАТО. К тому же украинские атаки, которые могут произойти в будущем, — повод для объявления войны.