https://ukraina.ru/20230902/1049111928.html

Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам

Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам - 02.09.2023 Украина.ру

Медведев призвал относиться к западным лидерам, поддерживающим Украину, как к нацистам

По его словам, не надо думать о том, как мириться с "прямыми и явными пособниками нацистов"

2023-09-02T09:35

2023-09-02T09:35

2023-09-02T09:35

новости

дмитрий медведев

запад

нацисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/0c/1046176189_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b568564d6025c82219c8817ab0fb502.jpg

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев призвал не думать о примирении с западными лидерами, а относиться к ним как к руководителям стран нацистской коалиции. Об этом Медведев заявил 2 сентября в своем телеграм-канале.Секретарь СБ РФ отметил. Что "главари бандеровской "Украины" все чаще говорят о необходимости "привлечения к ответственности всех русских"", подразумевая под "русскими" все население Российской Федерации, независимо от национальности."Где-то такое уже было, а?", - написал Медведев.По его словам, почти все начальники западных стран поддерживают "Бандероукраину" и поэтому они являются прямимы и явным пособниками нацистов."И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции. А не предаваться сладким грезам, как мы когда-то помиримся и заживем большой полиаморной семьей с небинарными гендерами", - заявил Дмитрий Медведев.Как сообщало издание Украина.ру, Дмитрий Медведев 29 августа предупредил Запад о последствиях ударов со стороны ВСУ по Крыму. Он отметил, что они дадут России повод действовать "против всех и каждого" в НАТО. К тому же украинские атаки, которые могут произойти в будущем, — повод для объявления войны.

https://ukraina.ru/20230829/1048997408.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, запад, нацисты