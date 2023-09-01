https://ukraina.ru/20230901/1049106196.html

Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"

Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск" - 01.09.2023 Украина.ру

Алексей Анпилогов: ВСУ бросили на Запорожье последнюю бригаду, которой Россия устроит новый "Иловайск"

От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак. Это настолько очевидный план, который мы обсуждали десяток раз

2023-09-01T17:42

2023-09-01T17:42

2023-09-01T17:42

интервью

всу

запорожская область

бригады

иловайский котел

купянск

токмак

россия

минобороны рф

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Мы к этому готовы, уверен военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ в своей сводке за период с 25 августа по 1 сентября сообщило, что ВСУ в целях попытки прорыва обороны наших войск перебрасывают на Запорожское направление одно из последних соединений стратегического резерва — 71-ю егерскую бригаду.- Алексей, как эта бригада проявила себя в прошлом? Чем она вооружена сейчас?- По поводу ее оснащенности мы можем только опираться на данные, полученные из апрельской утечки документов Пентагона. Если отталкиваться от того, что было с предыдущими подразделениями, данные утечки в целом совпали с тем, что мы увидели на фронте.У 71-ой бригады будет стандартный набор вооружений. В частности, БМП "Брэдли" и "Мардер" ("Куница"), а также линейка артиллерии, которую мы давно наблюдаем в зоне СВО: ствольная гаубица М-777 и самоходка PzH 2000.Изначально все горно-стрелковые бригады ВСУ формировались уроженцами западных регионов. Расквартировывались они тоже во Львовской и Закарпатской областях. Но за время СВО 71-я и 128-я бригады по нескольку раз сменили свой состав. Они участвовали в сражении за Артемовск, где понесли тяжелейшие потери. До этого их интенсивно использовали на Харьковском и Херсонском направлениях. А сейчас это обычные мотострелковые бригады, а вся их принадлежность к горно-стрелковым войскам указана только на шевронах.- О чем свидетельствует такая переброска?- Дискуссии и разночтения в понимании тактики наступления между Украиной и ее западными кураторами выплеснулись в публичную плоскость. От Киева требуют, чтобы он перестал раздергивать резервы по разным направлениям и сосредоточил все наличные силы в один мощный ударный кулак для продвижения на Токмак. Это настолько очевидный план, который мы обсуждали десяток раз.Украина действительно забросила наступательные действия в районе Артемовска и Времевского выступа. Там они только изображают активность. Зато около 10 мотострелковых и танковых бригад сосредоточены на Ореховском выступе. Там есть небольшое вклинение в нашу оборону. Все эти силы сейчас пытаются прорваться через Работино (до конца его так и не взяли) и через Вербовое (к нему украинские войска подошли на расстояние в 1-2 километра).Противник ударом в лоб пытается прорвать нашу оборону в Запорожской области и взять Токмак. Токмак – это серьезный логистический центр. Через него идут железная дорога Ростов-Донецк-Волноваха-Крым, а также шоссе через Работино и рокада параллельно нашей линии фронта в Запорожской области.Не думаю, что ВСУ удастся этот замысел. На западных спутниковых снимках видно, что Токмак превращен в город-крепость. Плюс, до подхода к Токмаку противнику придется прорвать три наших укрепленных линии обороны между Работино и Токмаком.Залужный и Сырский намерены организовать серьезное вклинение в нашу оборону, которое должно задержать наше контрнаступление. Но давайте вспомним опыт Изварино, Иловайска и Дебальцево. Если такое вклинение не обеспечено перевесом в живой силе и серьезными инженерными сооружениями, то те силы, которые находятся на острие атаки, могут попасть в ловушку. Наступающей стороне из-за отсутствия резервов не хватает сил на защиту флангов, а это может привести к ее разгрому.Напомню, когда ВС РФ бились за Артемовск, они не начинали штурм города до тех пор, пока не охватили его со всех сторон и не обезопасили фланги. Но там была плотная застройка. А на Запорожье ВСУ останутся на открытой местности. У них в качестве укрытия будет несколько разрушенных сел.Поэтому я скептически отношусь к тому, что оперативный план приведет к выигрышному положению для Украины даже в случае его полной реализации.- Почему противник не сосредоточит все усилия на Южно-Донецком направлении? Все-таки ВСУ там взяли пару сел. И там они могут пойти аж на три важных города (Волноваха, Бердянск, Мариуполь).- Южно-Донецкое направление крайне опасно для ВСУ, потому что у них там недостаточно коммуникаций. Там пересеченная местность с кучей мелких рек. К тому же, стесывание Времевского выступа привело только к тому, что они вышли к первой линии обороны.А в случае Вербового-Работино противник опирается на хорошие коммуникации на западе Запорожской области. Там большая сетка автомобильных дорог и железная дорога, которая позволяет им перебрасывать подкрепления близко к линии фронта. Поэтому ВСУ пытаются максимально оказать давление на Ореховском выступе.Но мы это понимаем. У противника не будет фактора неожиданности, который был у него во время Харьковского наступления.- Вы сказали, что противник будет концентрировать все силы на одном направлении. Означает ли это, что Артемовск и Купянск будут открыты? Или мы этим не воспользуемся, потому что тоже будем перебрасывать силы на Запорожье?- Мы пока ниоткуда свои силы не перебрасываем. Наша обороняющаяся группировка на Запорожье справляется своими оперативными резервами. И, как я уже сказал, активные действия в районе Артемовска прекратились. Обстановка на Времевском выступе тоже спокойнее, чем ореховское вклинение.Мне кажется, что мы продолжим беспокоящие атаки на Купянском и Краснолиманском направлениях, чтобы не дать Украине высвободить оттуда значимые резервы. Более того, мы попытаемся часть вынудить противника перетянуть резервы на север.В этом случае мы получим не удар кулаком, который трудно парировать, если против тебя выдвинулись 10 бригад, а удар растопыренными пальцами, который не даст Украине ни оперативных, ни тактических успехов.- В сводке также сказано, ВС РФ нанесли пять групповых ударов по пунктам управления, объектам портовой инфраструктуры, аэродромам ВСУ. Можно ли как-то оценить их эффективность?- Эту эффективность мы сможем оценить только в долгосрочной перспективе. Для нас важно обеспечить невозможность Украине наносить беспокоящие удары вглубь наших позиций, как мы это видели в Пскове. А это достигается аналогичными ударами по украинским тылам, которые разрушают систему управления и остатки военной промышленности. Еще важно накрывать речные и морские порты, через которые осуществляется логистика западного вооружения и снабжения для Украины.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20230901/1049066574.html

https://ukraina.ru/20230831/1049047115.html

купянск

токмак

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, запорожская область, бригады, иловайский котел, купянск, токмак, россия, минобороны рф