https://ukraina.ru/20230901/1049098262.html
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
потери всу
кирилл буданов
украина
гур моу
новости
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"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.В середине августа в газете New York Times со ссылкой на американских чиновников указали, что потери украинской армии с начала спецоперации составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", — говорилось в промо.
https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
потери всу, кирилл буданов, украина, гур моу, новости
потери ВСУ, Кирилл Буданов, Украина, ГУР МОУ, Новости
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.
В середине августа в газете New York Times со ссылкой на американских чиновников указали, что потери украинской армии с начала спецоперации составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.
На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата.
"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", — говорилось в промо.