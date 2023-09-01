https://ukraina.ru/20230901/1049098262.html

"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ

"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру

"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ

Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

2023-09-01T15:21

потери всу

кирилл буданов

украина

гур моу

новости

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"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.В середине августа в газете New York Times со ссылкой на американских чиновников указали, что потери украинской армии с начала спецоперации составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", — говорилось в промо.

https://ukraina.ru/20230823/1048877052.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

потери всу, кирилл буданов, украина, гур моу, новости