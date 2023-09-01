"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
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"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
2023-09-01T15:21
2023-09-01T15:21
потери всу
кирилл буданов
украина
гур моу
новости
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"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.В середине августа в газете New York Times со ссылкой на американских чиновников указали, что потери украинской армии с начала спецоперации составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата."400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", — говорилось в промо.
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потери всу, кирилл буданов, украина, гур моу, новости
потери ВСУ, Кирилл Буданов, Украина, ГУР МОУ, Новости

"Постепенно привыкаем": глава ГУР Украины признал большие потери в рядах ВСУ

15:21 01.09.2023
 
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Читать в
Руководитель главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов 1 сентября в интервью телеканалу 1+1 заявил, что украинские войска несут большие потери на фронте
"Сказать легко - это будет неправдой. Потерь много, постепенно идет привыкание, но это тоже ненормально. Но это правда", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, как он переживает потери в рядах украинских войск.
В середине августа в газете New York Times со ссылкой на американских чиновников указали, что потери украинской армии с начала спецоперации составили около 70 тысяч убитых и 100-120 тысяч раненых.
На днях украинский мобильный оператор "Киевстар" случайно проговорился о реальных потерях ВСУ. Он запустил благотворительную акцию, в рамках которой предлагалось отправить сообщение со словом "спасибо" на номер телефона погибшего солдата.
"400 тысяч героев уже никогда не ответят на звонок", — говорилось в промо.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
23 августа, 09:00
Попытки атаковать Москву, взрывы и потери ВСУ, уроки для Запада. Главное на Украине на утро 23 августа
 
потери ВСУКирилл БудановУкраинаГУР МОУНовости
 
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