https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
2023-09-01T10:39
2023-09-01T10:39
2023-09-01T10:39
euronews
новости
уклонисты
украина
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Журналисты рассказали истории нескольких украинцев, которые предпочли спокойную Европу боевым действиям у себя на родине.Один из примеров издания - 38-летний Евгений Куруч. Он признался, что когда объявили войну, он как раз ехал домой на рейсовом автобусе из Бельгии. Услышав новость, решил выйти в Польше, где в итоге и остался, перевезя в эту страну жену и детей."Я понимаю, что мой долг - защищать свою страну. В то же время я понимаю, что моя семья тоже нуждается во мне. Прежде всего, я должен позаботиться о них", - сказал Куруч и уточнил, что теперь работает таксистом в Варшаве.Богдан Мариненко тоже уехал в Польшу. За два дня до своего совершеннолетия. Теперь парень работает на стройках в чужой стране, чтобы обеспечить своих родных."Если что-то случится с моим отцом, я останусь единственной поддержкой для моей матери и сестер", - объяснил он свое решение.А вот 30-летний Иван Ищенко, в отличие от предыдущих двух украинцев, все же успел повоевать, однако уже спустя месяц на фронте был готов на любые траты и риски, лишь бы сбежать из окопа.В итоге он заплатил 4600 евро (почти 500 тыс. руб.) за автомобиль с государственным номером, который сопроводил его в лес на границе с Венгрией. Затем мужчина пролез в заборе и побежал.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Не так давно Зеленский инициировал проверки военкоматов, и был неприятно удивлен уровнем процветающей там коррупции. Первым делом главарь киевского режима распорядился уволить всех областных военкомов.Позже появилась информация о том, что мобилизация на Украине пойдет по новому сценарию, став более массовой. Причем известно, что в списки потенциальных призывников собираются еще женщин и ограниченно годных. А тех, кто ранее получил "белый билет" Владимир Зеленский поручил перепроверить, и в случае, если документ окажется поддельным - отправить на фронт.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.
https://ukraina.ru/20230831/1049057415.html
https://ukraina.ru/20230828/1048980218.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
euronews, новости, уклонисты, украина
Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ
Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки
Журналисты рассказали истории нескольких украинцев, которые предпочли спокойную Европу боевым действиям у себя на родине.
Один из примеров издания - 38-летний Евгений Куруч. Он признался, что когда объявили войну, он как раз ехал домой на рейсовом автобусе из Бельгии. Услышав новость, решил выйти в Польше, где в итоге и остался, перевезя в эту страну жену и детей.
"Я понимаю, что мой долг - защищать свою страну. В то же время я понимаю, что моя семья тоже нуждается во мне. Прежде всего, я должен позаботиться о них", - сказал Куруч и уточнил, что теперь работает таксистом в Варшаве.
Богдан Мариненко тоже уехал в Польшу. За два дня до своего совершеннолетия. Теперь парень работает на стройках в чужой стране, чтобы обеспечить своих родных.
"Если что-то случится с моим отцом, я останусь единственной поддержкой для моей матери и сестер", - объяснил он свое решение.
А вот 30-летний Иван Ищенко, в отличие от предыдущих двух украинцев, все же успел повоевать, однако уже спустя месяц на фронте был готов на любые траты и риски, лишь бы сбежать из окопа.
"До того, как я пошел на войну, я думал, что я супергерой. Но весь героизм заканчивается, когда люди видят [войну] своими глазами и понимают, что им там не место. Я видел, как кому-то попали недалеко от селезенки, боль была сумасшедшая. Потом я увидел отрубленную голову. Все это накапливалось…" - рассказал Ищенко.
В итоге он заплатил 4600 евро (почти 500 тыс. руб.) за автомобиль с государственным номером, который сопроводил его в лес на границе с Венгрией. Затем мужчина пролез в заборе и побежал.
В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.
Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.
Не так давно Зеленский инициировал проверки военкоматов, и был неприятно удивлен уровнем процветающей там коррупции. Первым делом главарь киевского режима распорядился уволить всех областных военкомов.
Позже появилась информация о том, что мобилизация на Украине пойдет по новому сценарию, став более массовой. Причем известно, что в списки потенциальных призывников собираются еще женщин и ограниченно годных. А тех, кто ранее получил "белый билет" Владимир Зеленский поручил перепроверить, и в случае, если документ окажется поддельным - отправить на фронт.
Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.