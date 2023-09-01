https://ukraina.ru/20230901/1049084617.html

Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ

Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ - 01.09.2023 Украина.ру

Должен защищать Украину, поэтому устроился таксистом в Варшаве: Euronews рассказали об уклонистах ВСУ

Издание Euronews 1 сентября выпустило большую статью, посвященную украинским уклонистам. Авторы публикации попытались понять, почему мужчины призывного возраста всеми правдами и неправдами стараются уехать из страны, несмотря на грозящие им тюремные сроки

2023-09-01T10:39

2023-09-01T10:39

2023-09-01T10:39

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Журналисты рассказали истории нескольких украинцев, которые предпочли спокойную Европу боевым действиям у себя на родине.Один из примеров издания - 38-летний Евгений Куруч. Он признался, что когда объявили войну, он как раз ехал домой на рейсовом автобусе из Бельгии. Услышав новость, решил выйти в Польше, где в итоге и остался, перевезя в эту страну жену и детей."Я понимаю, что мой долг - защищать свою страну. В то же время я понимаю, что моя семья тоже нуждается во мне. Прежде всего, я должен позаботиться о них", - сказал Куруч и уточнил, что теперь работает таксистом в Варшаве.Богдан Мариненко тоже уехал в Польшу. За два дня до своего совершеннолетия. Теперь парень работает на стройках в чужой стране, чтобы обеспечить своих родных."Если что-то случится с моим отцом, я останусь единственной поддержкой для моей матери и сестер", - объяснил он свое решение.А вот 30-летний Иван Ищенко, в отличие от предыдущих двух украинцев, все же успел повоевать, однако уже спустя месяц на фронте был готов на любые траты и риски, лишь бы сбежать из окопа.В итоге он заплатил 4600 евро (почти 500 тыс. руб.) за автомобиль с государственным номером, который сопроводил его в лес на границе с Венгрией. Затем мужчина пролез в заборе и побежал.В середине августа британская газета Financial Times сообщила, что число украинских мужчин, задержанных при попытке покинуть страну превысило 13,5 тысяч человек, что эквивалентно пяти бригадам ВСУ.Эту цифру позже подтвердил и представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он уточнил, что еще 6100 мужчин призывного возраста были задержаны при попытке покинуть страну по поддельным документам.Не так давно Зеленский инициировал проверки военкоматов, и был неприятно удивлен уровнем процветающей там коррупции. Первым делом главарь киевского режима распорядился уволить всех областных военкомов.Позже появилась информация о том, что мобилизация на Украине пойдет по новому сценарию, став более массовой. Причем известно, что в списки потенциальных призывников собираются еще женщин и ограниченно годных. А тех, кто ранее получил "белый билет" Владимир Зеленский поручил перепроверить, и в случае, если документ окажется поддельным - отправить на фронт.Тем временем ВСУ продолжают нести огромные потери на поле боя. По последним данным российского Минобороны, с начала контрнаступления украинские войска потеряли более 43 тысяч военнослужащих.

https://ukraina.ru/20230831/1049057415.html

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