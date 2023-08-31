https://ukraina.ru/20230831/1049058646.html
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии - 31.08.2023 Украина.ру
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа покинул пост. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники
2023-08-31T10:48
2023-08-31T10:48
2023-08-31T10:48
британия
зарубежье
министр
бен уоллес
риши сунак
новости
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Уоллес направил заявление об отставке премьер-министру Риши Сунаку. Глава правительства страны одобрил это решение.Летом 2023 года Уоллес анонсировал свою отставку. Несмотря на четырехлетнее пребывание на посту главы оборонного ведомства Великобритании, явных успехов он не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, есть очевидные проблемы с состоянием военной техники. Накануне британские СМИ гадали, кто может стать новым министром обороны Британии. Согласно данным издания Financial Times, должность может занять министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность. Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.
https://ukraina.ru/20230831/1049054442.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
британия, зарубежье, министр, бен уоллес, риши сунак, новости
Британия, Зарубежье, министр, Бен Уоллес, Риши Сунак, Новости
Бен Уоллес покинул пост главы Минобороны Британии
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 31 августа покинул пост. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на осведомленные источники
Уоллес направил заявление об отставке премьер-министру Риши Сунаку. Глава правительства страны одобрил это решение.
"Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением", — сказал Сунак.
Летом 2023 года Уоллес анонсировал свою отставку. Несмотря на четырехлетнее пребывание на посту главы оборонного ведомства Великобритании, явных успехов он не достиг. Сейчас британская армия насчитывает всего 75 тысяч солдат, есть очевидные проблемы с состоянием военной техники.
Накануне британские СМИ гадали, кто может стать новым министром обороны Британии. Согласно данным издания Financial Times, должность может занять министр по энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шаппс. Отмечается, что в Консервативной партии также рассматривают главу аппарата премьера Джереми Куина в качестве претендента на должность. Газета Telegraph, в свою очередь, сообщает, что "ведущим кандидатом" на пост является бывший министр обороны Лиам Фокс.