https://ukraina.ru/20230831/1049053685.html

Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области

Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области - 31.08.2023 Украина.ру

Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом 31 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале

2023-08-31T07:40

2023-08-31T07:40

2023-08-31T07:48

беспилотник

московская область

сергей собянин

атака

новости

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По его словам, дрон направлялся к Москве.Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб.Согласно данным "Яндекс.Расписания", из-за попытки дрона атаковать Москву в столичных аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" задержали 59 рейсов.

https://ukraina.ru/20230830/1049026897.html

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Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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беспилотник, московская область, сергей собянин, атака, новости