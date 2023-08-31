Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области - 31.08.2023 Украина.ру
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Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области - 31.08.2023 Украина.ру
Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом 31 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
2023-08-31T07:40
2023-08-31T07:48
беспилотник
московская область
сергей собянин
атака
новости
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По его словам, дрон направлялся к Москве.Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб.Согласно данным "Яндекс.Расписания", из-за попытки дрона атаковать Москву в столичных аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" задержали 59 рейсов.
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беспилотник, московская область, сергей собянин, атака, новости
беспилотник, Московская область, Сергей Собянин, атака, Новости

Собянин рассказал об уничтожении дрона в Московской области

07:40 31.08.2023 (обновлено: 07:48 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник в Воскресенском районе Подмосковья. Об этом 31 августа сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале
По его словам, дрон направлялся к Москве.
Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают представители экстренных служб.
Согласно данным "Яндекс.Расписания", из-за попытки дрона атаковать Москву в столичных аэропортах "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" задержали 59 рейсов.
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беспилотникМосковская областьСергей СобянинатакаНовости
 
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