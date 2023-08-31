Российские военные сбили украинские беспилотники над Брянской областью - Минобороны
Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом 30 августа сообщили в Минобороны РФ
"Вечером 30 августа пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области", - сказали в ведомстве.
Губернатор региона Александр Богомаз указал, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее в среду Богомаз сообщал о семи сбитых над территорией региона дронах.