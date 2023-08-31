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Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями

Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями - 31.08.2023 Украина.ру

Святослав Игоревич – князь с царскими амбициями

В августе 971 года был подписан мирный договор, который подвёл итог войны Руси с Византией. Князь Святослав Игоревич Храбрый был вынужден отказаться от своих болгарских завоеваний. Весной следующего года он погиб во время возвращения в Киев. Первая попытка Руси выйти на Дунай закончилась неудачей

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

2023-08-31T08:00

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Знаменитые слова древнерусского великого князя Святослава Игоревича "не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае..." были сказаны в самый разгар его болгарских походов. И если обстоятельства произошедших тогда дунайских сражений более-менее известны, то мотивация этих действий Святослава остаётся загадкой.Какие-то историки объясняют их логикой "бродячего норманнского викинга" или "настоящего запорожца на киевском престоле". Другие считают, что Святослав стремился к территориальному расширению Древнерусского государства, взятия им под контроль стратегически важной речной артерии.Однако для "полноты картины" необходимо учитывать процессы, происходившие тогда и в самом Болгарском царстве, его отношения с Византией.За столетие до первого похода Святослава на Дунай (967 г.) потомок тюркских ханов Борис начал процесс крещения подвластной ему Болгарии. Христианизация ускорила славянизацию данного государства: славянский язык стал преобладать в различных сферах общественной жизни, а славянская или славянизированная знать заняла господствующее положение в политической жизни.Сын Бориса Симеон I добился для Болгарской церкви автокефалии, а для себя титула царя (т.е. "василевса", императора). В "золотой век" Симеона Болгария стала самым могущественным государством на востоке Европы. Оно контролировало огромные просторы от Карпат до Эгейского моря и от нижнего Днепра до Адриатики. Болгарские переводы христианских текстов являлись источником грамотности для других славянских народов, сделали возможными богослужение на церковно-славянском языке.Однако Константинополь лишь вынуждено признавал за Болгарией равноправный статус. В борьбе против южного соседа византийцы активно использовали сначала венгров, затем восточных славян и печенегов. Усилившийся натиск кочевников привёл к потере Болгарским царством в первой половине X в. его задунайских владений.Собственно, с попытки Константинополя наказать строптивых болгар чужими руками и начались дунайские походы Святослава.Русскому князю были обещаны щедрые дары за нападение на владения болгарского царя Петра. В 967 году в битве при Доростоле (нынешняя Силистра) русская рать сумела победить более многочисленную царскую армию.Летопись об этом пишет так: "одолел Святослав болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце". Локализация последнего является дискуссионной и по сей день. Но скорее всего речь идёт о местности у современного села Нуфэру у Георгиевского гирла Дуная в современной Румынии.Закрепившись в Подунавье, русский князь заявил о разрыве союзного договора с византийцами. Ряд историков полагают, что план вмешательства в болгарские дела существовал у Святослава ещё до обращения к нему за помощью императора Никифора Фоки. Поэтому то князя не пришлось долго уговаривать, чтобы тот двинул своё воинство на юго-запад.По крайне мере значительная часть княжеской рати шла в Болгарию сухопутным путём, через простиравшиеся до устьев Днестра и Дуная земель тиверцев. Это славянское племя было подчинено Киеву отцом Святослава – Игорем.Разгромив во второй раз в 969 году Петра, русский князь вступил в коалицию с новым болгарским царём Борисом II. Примечательно, что Святослав признавал власть Бориса над большей частью Болгарии, непосредственно контролируя лишь Нижнее Подунавье. Рядом с болгарским царём в Преславе между тем находился сильный русский отряд во главе с воеводой Свенельдом. Примечательно и то, что русский князь не стал менять прежние административные органы и даже чиновников, ранее управлявших в завоеванном Подунавье.Такая политическая конструкция усилила влияние прорусской партии в болгарских элитах. Антивизантийски настроенные болгары воспринимали Святослава как продолжателя курса царя Симеона по сокрушению Константинополя. Благо русский князь не скрывал желания разбить свои шатры у стен византийской столицы.Культурно-языковое родство русичей и болгар облегчило их взаимодействие в ходе боёв с ромеями. Сами византийцы свидетельствовали, что при обороне взятого ими Преслава в 970 году болгарских воинов пало не меньше, чем русских. А массовый переход болгарской знати на сторону византийцев случился только после падения столицы и блокирования Святослава в Доростоле.На усиление провизантийской партии русский князь ответил репрессиями. Византийские источники сообщали, что Святослав казнил около трёхсот наиболее родовитых и влиятельных болгарских аристократов, а около двадцати тысяч человек – потенциальных мятежников поместили в темницы.Ответ на вопрос, к чему стремился Святослав Игоревич в Болгарии кроется в его высказывании, с которого началось данное повествование. Как известно, он пожелал остаться жить и править в Переяславце на Дунае, поскольку "там середина земли моей".Однако и для Руси, и для Болгарии Нижнее Подунавье являлось окраинным регионом. Вместе с тем в середине X века он был порубежьем, контактной зоной для обеих славянских держав. Соответственно, Подунавье могло рассматриваться великим князем "серединой земли" его, только если под таковой он подразумевал объединённое Болгарско-Русское государство.Судя по административным действиям, которые предпринимал Святослав в Болгарии такое объединение не должно было стать полным. Да и это вряд ли было возможно, поскольку государства южных и восточных славян находилось на разных стадиях развития. Между тем превращение Святослава в правителя (или соправителя) болгарско-русского государственного союза позволяло повысить статус династии Рюриковичей до царского.О том, что вопрос титула для первых древнерусских князей был совсем не праздным, свидетельствуют действия Владимира Святославовича через два десятилетия после дунайских походов его отца. Так Владимир-Креститель добивался наделения вновь созданной Русской церкви статусом патриархии, что являлось атрибутом международно значимой державы (царства, по аналогии с Болгарией). Конфликт с Константинополем по этому вопросу, по мнению доктора исторических наук Александра Назаренко, даже обусловил долгое отсутствие в Киеве после крещения Руси митрополита. Князь просто отказывался принимать митрополитов, назначенных константинопольским патриархами.О царских амбициях сына Святослава свидетельствовал и облик первых русских монет – златников и сребников. На их реверсах князь Владимир изображался в парадном одеянии византийских императоров. На некоторых экземплярах монет над головой монарха красовался нимб, символизировавший святость царской власти.Как известно, болгарский проект Святослава Игоревича потерпел неудачу и вскоре после эвакуации его дружины с Дуная князь погиб. В 971 году не только фактической власти, но и высшего монаршего титула был лишён фактический соправитель Святослава в Болгарии – царь Борис II. Византийский император Иоанн Цимисхий вынудил того сложить с себя знаки царского достоинства: тиару, багряницу и красные полусапоги.Пусть и не состоявшись в форме государственного объединения, болгарско-русский союз реализовался в духовной сфере. При крещении Руси князь Владимир настоял на передаче в Киев вывезенного из Болгарии византийцами собрания книг на старославянском языке. "Преславская библиотека" способствовала быстрому распространению грамотности на Руси, позволила славянизировать молодую Русскую церковь.Вполне возможно, что в память о драматических событиях на Дунае 967-971 годов выразилась в имени, данном внуку Святослава – Борису Владимировичу. По какой-то причине Владимир желал передать великокняжескую власть именно ему – одному из своих младших сыновей. Попытка обойти старших братьев в престолонаследии стоила жизни молодому князю Борису Ростовскому, но благодаря его канонизации необычное для Руси имя Борис попало в святцы и получило широкое распространение.

https://ukraina.ru/20211114/1032584907.html

https://ukraina.ru/20230724/1048194417.html

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Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

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Игорь Иваненко

история, история украины, русь, киев, дунай, x век, православие, болгария, византия, константинополь