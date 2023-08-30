В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезы - 30.08.2023 Украина.ру
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В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезы
В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезы - 30.08.2023 Украина.ру
В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезы
В Литве дети, приехавшие с Украины, имеют возможность учиться в литовских, русских и украинских школах, хотя многие родители предпочитают исключительно последние. Однако педагоги говорят с ними все равно по-русски
2023-08-30T17:38
2023-08-30T17:38
новости
литва
украинские беженцы
школа
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Для украинских детей, которые сейчас проживают в Литве, адаптация и интеграция в местных школах становится большой проблемой. Об этом говорится в статье Литовского национального радио и телевидения (LRT), опубликованной 30 августа на портале телеканала — как раз перед началом нового учебного года.В Литве в настоящее время проживают более 100 тысяч иммигрантов, сообщили журналисты. С начала СВО только с Украины в страну приехало около 70 тысяч беженцев, более 20 тысяч из них — дети.В министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что дети украинских беженцев имеют точно такие же права на обучение в школах дошкольных учреждениях, как и литовские дети, подчеркивает телеканал. Тем более, с этого учебного года украинские дети будут учиться в детских садах, общеобразовательных и профессиональных школах в общих классах со всеми литовскими учениками."Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы, бежавшие от войны, могли беспрепятственно интегрироваться в общеобразовательные классы. В течение года украинцы, которые уже выучили литовский язык, смогут улучшить свои знания, изучая его вместе с другими учениками", - цитирует LRT слова министра Рамунаса Скауджюса.Проблема в том, что не все украинцы готовы к тому, чтобы их дети учились на литовском языке и ищут возможность обучения на родном, украинском, говорится в статье.Родители-украинцы, чьи дети в Литве ходят в школу или только должны пойти в первый класс, в интервью телеканалу рассказали о том, какую школу они выбирают для своих детей. Так мама 12-летнего Ярослава Карина из Одессы рассказала, что сознательно выбрала обучение в Украинской международной школе в Вильнюсе, ведь "не готова подвергать ребенка еще большему стрессу".Так как ребенок не понимает литовского, его мать решила, что ее сын пойдет только в украинскую школу. Тем более, мальчик учится уже в седьмом классе и переход на новую программу, при этом на незнакомом для него языке, был бы плохим решением, считает его мать.Родители детей постарше поступили так же как и мать Ярослава. При этом некоторые из них имели возможность отдать детей на обучение в русскоязычную школу, но этот вариант их категорически не устраивал."В русскоязычную школу идти мы не хотели категорически, в литовской школе будет невозможно интегрироваться, поэтому мы выбрали украинскую. (…) Там тоже учат литовскому языку, поэтому, если мы будем здесь оставаться, то, конечно, ребенок уже будет говорить на литовском", - объяснила свое решение мама пятиклассницы Софии.Тем не менее, есть и родители, которые рассматривали только литовские школы, так как хотят, чтобы их дети остались жить в Литве."Неизвестно, когда мы вернемся домой и вернемся ли вообще? А ребенку нужно учиться, интегрироваться, знать язык. (…) Для украинских детей созданы все условия, чтобы они легко адаптировались в литовских школах, поэтому украинские школы мы даже не рассматривали, а русскоязычная школа в Каунасе одна, и она очень далеко от дома", - рассказывает о своем решении мама Даниила Елена и добавляет, что абсолютно не волнуется за интеграцию сына в новой школе.Алина, мама ученика второго класса Марка, рассказала, как ее сын долго адаптировался к литовской школе. "Мы пришли в школу в середине учебного года, все на литовском, ребенок возвращался домой в слезах, не хотел идти в школу и говорил, что он там чувствует себя чужим и ничего не понимает. Но я хочу сказать спасибо преподавательнице, которая уделяла ему внимание и объясняла отдельно на русском, а также рассказывала другим детям, что Марк еще только изучает литовский и нужно быть терпеливее к нему и к его стараниям", - рассказала Алина.Литовские педагоги, опрошенные телеканалом, говорят, что работа с украинскими детьми отличается от работы с остальными учениками и что им действительно уделяется особое внимание. Одна из преподавательниц младших классов рассказала, что сначала все объясняет всему классу на литовском, а потом отдельно общается с украинскими детьми на русском, чтобы объяснить тему. По ее словам, детям нужно помощь и преподавателей, и психологов, для того, чтобы они интегрировались в незнакомую среду.
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новости, литва, украинские беженцы, школа
Новости, Литва, украинские беженцы, Школа

В школах Литвы с детьми украинских беженцев говорят по-русски, иначе стресс и слезы

17:38 30.08.2023
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУченик гимназии у доски в украинском кабинете
Ученик гимназии у доски в украинском кабинете - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
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В Литве дети, приехавшие с Украины, имеют возможность учиться в литовских, русских и украинских школах, хотя многие родители предпочитают исключительно последние. Однако педагоги говорят с ними все равно по-русски
Для украинских детей, которые сейчас проживают в Литве, адаптация и интеграция в местных школах становится большой проблемой. Об этом говорится в статье Литовского национального радио и телевидения (LRT), опубликованной 30 августа на портале телеканала — как раз перед началом нового учебного года.
В Литве в настоящее время проживают более 100 тысяч иммигрантов, сообщили журналисты. С начала СВО только с Украины в страну приехало около 70 тысяч беженцев, более 20 тысяч из них — дети.
В министерстве образования, науки и спорта Литвы заявили, что дети украинских беженцев имеют точно такие же права на обучение в школах дошкольных учреждениях, как и литовские дети, подчеркивает телеканал. Тем более, с этого учебного года украинские дети будут учиться в детских садах, общеобразовательных и профессиональных школах в общих классах со всеми литовскими учениками.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы украинцы, бежавшие от войны, могли беспрепятственно интегрироваться в общеобразовательные классы. В течение года украинцы, которые уже выучили литовский язык, смогут улучшить свои знания, изучая его вместе с другими учениками", - цитирует LRT слова министра Рамунаса Скауджюса.
Проблема в том, что не все украинцы готовы к тому, чтобы их дети учились на литовском языке и ищут возможность обучения на родном, украинском, говорится в статье.
Родители-украинцы, чьи дети в Литве ходят в школу или только должны пойти в первый класс, в интервью телеканалу рассказали о том, какую школу они выбирают для своих детей. Так мама 12-летнего Ярослава Карина из Одессы рассказала, что сознательно выбрала обучение в Украинской международной школе в Вильнюсе, ведь "не готова подвергать ребенка еще большему стрессу".
Так как ребенок не понимает литовского, его мать решила, что ее сын пойдет только в украинскую школу. Тем более, мальчик учится уже в седьмом классе и переход на новую программу, при этом на незнакомом для него языке, был бы плохим решением, считает его мать.
Родители детей постарше поступили так же как и мать Ярослава. При этом некоторые из них имели возможность отдать детей на обучение в русскоязычную школу, но этот вариант их категорически не устраивал.
"В русскоязычную школу идти мы не хотели категорически, в литовской школе будет невозможно интегрироваться, поэтому мы выбрали украинскую. (…) Там тоже учат литовскому языку, поэтому, если мы будем здесь оставаться, то, конечно, ребенок уже будет говорить на литовском", - объяснила свое решение мама пятиклассницы Софии.
Тем не менее, есть и родители, которые рассматривали только литовские школы, так как хотят, чтобы их дети остались жить в Литве.
"Неизвестно, когда мы вернемся домой и вернемся ли вообще? А ребенку нужно учиться, интегрироваться, знать язык. (…) Для украинских детей созданы все условия, чтобы они легко адаптировались в литовских школах, поэтому украинские школы мы даже не рассматривали, а русскоязычная школа в Каунасе одна, и она очень далеко от дома", - рассказывает о своем решении мама Даниила Елена и добавляет, что абсолютно не волнуется за интеграцию сына в новой школе.
Алина, мама ученика второго класса Марка, рассказала, как ее сын долго адаптировался к литовской школе.
"Мы пришли в школу в середине учебного года, все на литовском, ребенок возвращался домой в слезах, не хотел идти в школу и говорил, что он там чувствует себя чужим и ничего не понимает. Но я хочу сказать спасибо преподавательнице, которая уделяла ему внимание и объясняла отдельно на русском, а также рассказывала другим детям, что Марк еще только изучает литовский и нужно быть терпеливее к нему и к его стараниям", - рассказала Алина.
Литовские педагоги, опрошенные телеканалом, говорят, что работа с украинскими детьми отличается от работы с остальными учениками и что им действительно уделяется особое внимание. Одна из преподавательниц младших классов рассказала, что сначала все объясняет всему классу на литовском, а потом отдельно общается с украинскими детьми на русском, чтобы объяснить тему. По ее словам, детям нужно помощь и преподавателей, и психологов, для того, чтобы они интегрировались в незнакомую среду.
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