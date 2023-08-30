Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу - 30.08.2023 Украина.ру
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Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу
Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу - 30.08.2023 Украина.ру
Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу
Тульский "Алмаз-Антей" будет в режиме 24/7 производить системы артиллерийской разведки и средства контрбатарейной борьбы. Такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на предприятие сегодня, 30 августа
2023-08-30T15:59
2023-08-30T15:59
новости
сергей шойгу
завод
работа
артиллерия
снаряды
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.Глава российского военного ведомства посетил производственные цеха предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем. Генеральный директор предприятия Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.По его словам, за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства. Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.Итогом визита Сергея Шойгу стало совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. В ходе него глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения СВО."В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна ВКО "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.
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новости, сергей шойгу, завод, работа, артиллерия, снаряды
Новости, Сергей Шойгу, завод, работа, артиллерия, снаряды

Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу

15:59 30.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкГлава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск "Центр"
Глава Минобороны РФ С. Шойгу проверил пункт управления войск Центр
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Тульский "Алмаз-Антей" будет в режиме 24/7 производить системы артиллерийской разведки и средства контрбатарейной борьбы. Такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на предприятие сегодня, 30 августа
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.
Глава российского военного ведомства посетил производственные цеха предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем. Генеральный директор предприятия Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.
По его словам, за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства. Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.
Итогом визита Сергея Шойгу стало совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. В ходе него глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения СВО.
"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.
Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна ВКО "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.
Министр обороны РФ С. Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности ВС РФ
15 августа, 11:02
Шойгу пригрозил применением кассетных боеприпасов в зоне СВОРоссия не применяла кассетные боеприпасы в ходе спецоперации на Украине, это решение может быть пересмотрено. Таким мнением поделился 15 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности
 
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