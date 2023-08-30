https://ukraina.ru/20230830/1049040929.html

Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу

Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу - 30.08.2023 Украина.ру

Шойгу перевел тульский "Алмаз-Антей" на круглосуточную работу

Тульский "Алмаз-Антей" будет в режиме 24/7 производить системы артиллерийской разведки и средства контрбатарейной борьбы. Такое распоряжение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе визита на предприятие сегодня, 30 августа

2023-08-30T15:59

2023-08-30T15:59

2023-08-30T15:59

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сергей шойгу

завод

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артиллерия

снаряды

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Тульской области.Глава российского военного ведомства посетил производственные цеха предприятия, входящего в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", и осуществляющего выпуск современных радиолокационных систем. Генеральный директор предприятия Ян Новиков доложил Сергею Шойгу о наращивании темпов производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.По его словам, за счет проведенной за последние два года реконструкции и технического перевооружения, потенциальные производственные мощности по всей номенклатуре выпускаемой продукции увеличились в разы. Эффективные инженерные решения и увеличение рабочих смен позволили повысить качество изготовления продукции и снизить временные показатели ее производства. Освоен серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.Итогом визита Сергея Шойгу стало совещание с участием руководства предприятия и профильных органов военного управления. В ходе него глава российского военного ведомства поставил задачу по наращиванию производства и ремонту средств радиолокационного обнаружения, применяемых в интересах проведения СВО."В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для её ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – подчеркнул Сергей Шойгу в ходе совещания.Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна ВКО "Алмаз-Антей" организовать круглосуточную работу предприятия, в режиме 24/7.

https://ukraina.ru/20230815/1048691945.html

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новости, сергей шойгу, завод, работа, артиллерия, снаряды