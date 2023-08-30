https://ukraina.ru/20230830/1049033628.html

Британец, воевавший на стороне ВСУ: Российские войска адаптировались к HIMARS

Британец, воевавший на стороне ВСУ: Российские войска адаптировались к HIMARS - 30.08.2023 Украина.ру

Британец, воевавший на стороне ВСУ: Российские войска адаптировались к HIMARS

Эйден Аслин рассказал, что российские войска поменяли стратегию, для того, чтобы избежать ударов HIMARS

2023-08-30T13:10

2023-08-30T13:10

2023-08-30T13:10

новости

himars

ракеты

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102973/74/1029737466_0:176:1801:1189_1920x0_80_0_0_8c3c3805361ab84e9cdf78f9e1ff5a5c.jpg

Российские войска адаптировались к американским РСЗО HIMARS, поэтому Украине нужно поставлять оружие большей дальности. Такое мнение 30 августа высказал в интервью Newsweek британский наемник Эйден Аслин, который воевал на стороне ВСУ и побывал в российском плену.Так как российские войска меняют свою стратегию, чтобы избежать ударов HIMARS, вооруженные силы Украины нуждаются в ракетах большей дальности, полагает он.Если бы в распоряжении ВСУ оказались крылатые ракеты большей дальности, у них появилась бы возможность поражать российские базы снабжения и склады, уточнил Аслин.По словам Аслина, за все время эксплуатации на Украине HIMARS "проделали много хорошей работы", но "сейчас мы находимся на том этапе, когда Россия адаптировалась к нашей стратегии". На данном этапе Украине нужны более дальнобойные средства, такие как крылатые ракеты Storm Shadow, считает Аслин.Издание напоминает, что западные военные эксперты считают количество отправляемых Украине ракет реальным преимуществом. По их мнению, чем больше ракет Киев сможет сможет заполучить в свои руки, тем больше у них шансов поразить российские цели и тем больший ущерб они могут нанести. Индивидуальные параметры тех или иных ракет здесь не столь важны, полагают западные эксперты.Как сообщало издание Украина.ру, Глава комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн ранее призвала ускорить принятие решения по передаче Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

https://ukraina.ru/20230830/1049025783.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, himars, ракеты, вс рф, всу