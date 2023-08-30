Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области
Длительное ожидание поездов связано с повреждением железнодорожного участка в результате ночного обстрела под Житомиром, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Украинские телеграм-каналы сегодня ночью сообщили об обстрелах железнодорожной инфраструктуры. Последствием этого стало повреждение путей под Житомиром и как следствие частичная остановка транспортного сообщения не только внутри страны, но и с Польшей.
На данный момент участок под Житомиром восстановлен. Однако поезда пока идут с существенным отставанием от графика. Уточняется, что поезда с Польши задерживаются более, чем на пять часов.
В частности, речь идет о поезде №54 Перемышль — Киев (+5 часов). Также придет позже положенного и №743 Дарница — Львов (+2:20).