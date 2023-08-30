Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области - 30.08.2023 Украина.ру
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Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области
Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области - 30.08.2023 Украина.ру
Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области
Длительное ожидание поездов связано с повреждением железнодорожного участка в результате ночного обстрела под Житомиром, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
2023-08-30T12:18
2023-08-30T12:18
новости
поезда
польша
украина
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Украинские телеграм-каналы сегодня ночью сообщили об обстрелах железнодорожной инфраструктуры. Последствием этого стало повреждение путей под Житомиром и как следствие частичная остановка транспортного сообщения не только внутри страны, но и с Польшей.На данный момент участок под Житомиром восстановлен. Однако поезда пока идут с существенным отставанием от графика. Уточняется, что поезда с Польши задерживаются более, чем на пять часов. В частности, речь идет о поезде №54 Перемышль — Киев (+5 часов). Также придет позже положенного и №743 Дарница — Львов (+2:20).
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452
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новости, поезда, польша, украина
Новости, поезда, Польша, Украина

Поезда из Польши на Украину задержали из-за ночных ударов по Житомирской области

12:18 30.08.2023
 
© commons.wikimedia.org / Алексей КрасновЭлектропоезд HRCS2-004
Электропоезд HRCS2-004 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© commons.wikimedia.org / Алексей Краснов
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Длительное ожидание поездов связано с повреждением железнодорожного участка в результате ночного обстрела под Житомиром, сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Украинские телеграм-каналы сегодня ночью сообщили об обстрелах железнодорожной инфраструктуры. Последствием этого стало повреждение путей под Житомиром и как следствие частичная остановка транспортного сообщения не только внутри страны, но и с Польшей.
На данный момент участок под Житомиром восстановлен. Однако поезда пока идут с существенным отставанием от графика. Уточняется, что поезда с Польши задерживаются более, чем на пять часов.
В частности, речь идет о поезде №54 Перемышль — Киев (+5 часов). Также придет позже положенного и №743 Дарница — Львов (+2:20).
Открытие международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Вчера, 09:59
В Житомирской области после атаки дрона начался пожар на инфраструктурном объектеГлава областной военной администрации сообщил, что пожар вызвало падение обломков сбитого беспилотника
 
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