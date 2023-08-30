Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине - 30.08.2023 Украина.ру
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Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине
Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине - 30.08.2023 Украина.ру
Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине
Американская конгрессмен Лорен Боберт в соцсети Х раскритиковала предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на Украине в срок, если западные страны за это заплатят
2023-08-30T09:08
2023-08-30T09:08
владимир зеленский
выборы
новости
сша
украина
зарубежье
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"Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите и осмыслите это. Он проведет выборы, только если мы их оплатим. Вот, что происходит, когда ваша внешняя политика выписывает открытый чек всякому, кто попросит", - возмутилась республиканка.Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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владимир зеленский, выборы, новости, сша, украина, зарубежье
Владимир Зеленский, выборы, Новости, США, Украина, Зарубежье

Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине

09:08 30.08.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Американская конгрессмен Лорен Боберт в соцсети Х раскритиковала предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на Украине в срок, если западные страны за это заплатят
"Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите и осмыслите это. Он проведет выборы, только если мы их оплатим. Вот, что происходит, когда ваша внешняя политика выписывает открытый чек всякому, кто попросит", - возмутилась республиканка.
Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Зеленский ВСУ
Вчера, 08:16
Зачем Зеленскому выборы: мнения экспертовПровести выборы украинского президента и парламента всячески подгоняют США. Из-за океана приходят прямые директивы не манкировать демократическими принципами и процедурами даже несмотря на военное положение. Зеленский, рейтинг которого по некоторым замерам снижается, ищет причины избежать народного волеизъявления.
 
Владимир ЗеленскийвыборыНовостиСШАУкраинаЗарубежье
 
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