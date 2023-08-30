https://ukraina.ru/20230830/1049027657.html

Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине

Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине - 30.08.2023 Украина.ру

Конгрессмен из США высмеяла предложение Зеленского проспонсировать выборы на Украине

Американская конгрессмен Лорен Боберт в соцсети Х раскритиковала предложение президента Украины Владимира Зеленского провести выборы на Украине в срок, если западные страны за это заплатят

2023-08-30T09:08

2023-08-30T09:08

2023-08-30T09:08

владимир зеленский

выборы

новости

сша

украина

зарубежье

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"Зеленский предлагает провести выборы, если Америка за них заплатит. Прочтите и осмыслите это. Он проведет выборы, только если мы их оплатим. Вот, что происходит, когда ваша внешняя политика выписывает открытый чек всякому, кто попросит", - возмутилась республиканка.Ранее Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ukraina.ru/20230830/1049025516.html

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владимир зеленский, выборы, новости, сша, украина, зарубежье