https://ukraina.ru/20230829/1049015247.html

На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео

На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео - 29.08.2023 Украина.ру

На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео

Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму Украина.ру, 29.08.2023

2023-08-29T15:56

2023-08-29T15:56

2023-08-29T15:56

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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму и другим территориям России от Запада, цену, которую запросил Зеленский за выборы, и его неготовность к уступкам, а также дал мрачный прогноз на ближайшее будущее: 0:37 – Добро на удары по Крыму; 10:36 – Уступки ради мира; 16:47 – Раздел ЕС и остальной мир; 20:33 – "Крымская платформа" и другие форумы.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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