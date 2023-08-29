https://ukraina.ru/20230829/1049015247.html
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму Украина.ру, 29.08.2023
2023-08-29T15:56
2023-08-29T15:56
2023-08-29T15:56
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дроны
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму и другим территориям России от Запада, цену, которую запросил Зеленский за выборы, и его неготовность к уступкам, а также дал мрачный прогноз на ближайшее будущее: 0:37 – Добро на удары по Крыму; 10:36 – Уступки ради мира; 16:47 – Раздел ЕС и остальной мир; 20:33 – "Крымская платформа" и другие форумы.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тарас Незалежко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Крым, США, БПЛА, дроны, мир, территория, ЕС, Китай, раскол, доллар, выборы, Владимир Зеленский
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму и другим территориям России от Запада, цену, которую запросил Зеленский за выборы, и его неготовность к уступкам, а также дал мрачный прогноз на ближайшее будущее:
0:37 – Добро на удары по Крыму;
10:36 – Уступки ради мира;
16:47 – Раздел ЕС и остальной мир;
20:33 – "Крымская платформа" и другие форумы.