На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
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На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео - 29.08.2023 Украина.ру
На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео
Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму Украина.ру, 29.08.2023
2023-08-29T15:56
2023-08-29T15:56
тарас незалежко
видео
россия
украина
сво
всу
крым
сша
бпла
дроны
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму и другим территориям России от Запада, цену, которую запросил Зеленский за выборы, и его неготовность к уступкам, а также дал мрачный прогноз на ближайшее будущее: 0:37 – Добро на удары по Крыму; 10:36 – Уступки ради мира; 16:47 – Раздел ЕС и остальной мир; 20:33 – "Крымская платформа" и другие форумы.
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тарас незалежко, видео, россия, украина, сво, всу, крым, сша, бпла, дроны, мир, территория, ес, китай, раскол, доллар, выборы, владимир зеленский, видео
Тарас Незалежко, Видео, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Крым, США, БПЛА, дроны, мир, территория, ЕС, Китай, раскол, доллар, выборы, Владимир Зеленский

На что и за какую сумму готов Зеленский: Незалежко о продаже украинцев и мире ценой территорий. Видео

15:56 29.08.2023
 
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Политический блогер, сооснователь информационного портала "Мрія" Тарик Незалежко в студии Украина.ру прокомментировал "разрешение" для Украины на удары по Крыму и другим территориям России от Запада, цену, которую запросил Зеленский за выборы, и его неготовность к уступкам, а также дал мрачный прогноз на ближайшее будущее:
0:37 – Добро на удары по Крыму;
10:36 – Уступки ради мира;
16:47 – Раздел ЕС и остальной мир;
20:33 – "Крымская платформа" и другие форумы.
 
Тарас НезалежкоВидеоРоссияУкраинаСВОВСУКрымСШАБПЛАдронымиртерриторияЕСКитайрасколдолларвыборыВладимир Зеленский
 
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