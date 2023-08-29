https://ukraina.ru/20230829/1049005863.html

Один подавленный коптер - три спасённых жизни: как "рюкзаки" борются с дронами ВСУ. Видео

Один подавленный коптер - три спасённых жизни: как "рюкзаки" борются с дронами ВСУ. Видео - 29.08.2023 Украина.ру

Один подавленный коптер - три спасённых жизни: как "рюкзаки" борются с дронами ВСУ. Видео

Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у 110-ой гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Наши журналисты приехали не с... Украина.ру, 29.08.2023

2023-08-29T12:35

2023-08-29T12:35

2023-08-29T12:36

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Корреспонденты Украина.ру Фёдор Громов и Игорь Гомольский побывали в гостях у 110-ой гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Наши журналисты приехали не с пустыми руками: привезли для бригады радиочастотный подавитель БПЛА типа "рюкзак". Специально для Украина.ру бойцы показали, как подавляют украинские дроны.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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