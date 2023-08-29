https://ukraina.ru/20230829/1049003473.html
Глава УГКЦ попросил папу Франциска объясниться за слова о русском наследии
Глава УГКЦ попросил папу Франциска объясниться за слова о русском наследии - 29.08.2023 Украина.ру
Глава УГКЦ попросил папу Франциска объясниться за слова о русском наследии
Глава УГКЦ Святослав Шевчук опубликовал официальный комментарий, в котором он обвинил Россию в империализме и выступил против "русского мира"
2023-08-29T11:55
2023-08-29T11:55
2023-08-29T11:55
новости
греко-католики
папа римский
украина
россия
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Слова папы Франциска о "наследии великой России", от которого российской католической молодежи нельзя отказываться, в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) приняты с "большой болью и беспокойством". Об этом говорится в сообщении, которые глава УГКЦ Святослав Шевчук распространил 28 августа в ответ на выступление папы Римского в ходе онлайн-встречи с русской католической молодежью 25 августа в Санкт-Петербурге.По мнению главы УГКЦ, слова о "великой России Петра I и Екатерины II - просвещенной страны великой культуры и великой человечности" являются "худшим примером империализма и крайнего русского национализма". Шевчук выразил опасения, что эти слова могут быть восприняты как "поддержка того национализма и империализма, которые сегодня стали причиной войны на Украине"."Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "Третьей мировой войны"", - отметил Шевчук.Поэтому УГКЦ считает, что в контексте "агрессии России против Украины" подобные высказывания "вдохновляют неоколониальные амбиции" Москвы. На самом деле, нужно было бы "категорический осуждать такой способ "быть русским", полагают украинские греко-католики."Чтобы избежать каких-либо манипуляций с намерениями, контекстом и утверждениями, приписываемыми Святому Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", - отметил глава УГКЦ.Шевчук добавил, что УГКЦ, вместе со всеми гражданами Украины, осуждает идеологию "русского мира" и высказал надежду, что ее голос услышит папа Римский.Как сообщало издание Украина.ру, во время онлайн-обращения к католической молодежи России папа Франциск призвал верующих не отказываться от российского наследия, так как это "наследие матушки России", великой страны большой культуры и гуманизма.В начале августа во время службы в кафедральном соборе Ужгорода греко-католический священник Роман Курах призвал русских и украинцев к миру. Он сказал, что "просит Господа о том, чтобы он сделал чудо и примирил два великих народа – украинцев и русских. Его обращение к верующим раскритиковала украинская журналистка Дарья Сипигина на своей странице в соцсетях. На следующий день священник покаялся за свои слова о русских и украинцах и заявил, что он имел ввиду только далекое будущее. Также он добавил, что понимает, насколько подобные призывы "ошибочны" в военное время.
https://ukraina.ru/20230829/1049000852.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, греко-католики, папа римский, украина, россия
Глава УГКЦ попросил папу Франциска объясниться за слова о русском наследии
Глава УГКЦ Святослав Шевчук опубликовал официальный комментарий, в котором он обвинил Россию в империализме и выступил против "русского мира"
Слова папы Франциска о "наследии великой России", от которого российской католической молодежи нельзя отказываться, в Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) приняты с "большой болью и беспокойством". Об этом говорится в сообщении, которые глава УГКЦ Святослав Шевчук распространил 28 августа в ответ на выступление папы Римского в ходе онлайн-встречи с русской католической молодежью 25 августа в Санкт-Петербурге.
По мнению главы УГКЦ, слова о "великой России Петра I и Екатерины II - просвещенной страны великой культуры и великой человечности" являются "худшим примером империализма и крайнего русского национализма". Шевчук выразил опасения, что эти слова могут быть восприняты как "поддержка того национализма и империализма, которые сегодня стали причиной войны на Украине".
"Примеры, приведенные Святейшим Отцом, на самом деле противоречат его науке о мире, ведь он всегда осуждал любую форму проявления империализма в современном мире и предупреждал об опасности крайнего национализма, подчеркивая, что именно он является причиной "Третьей мировой войны"", - отметил Шевчук.
Поэтому УГКЦ считает, что в контексте "агрессии России против Украины" подобные высказывания "вдохновляют неоколониальные амбиции" Москвы. На самом деле, нужно было бы "категорический осуждать такой способ "быть русским", полагают украинские греко-католики.
"Чтобы избежать каких-либо манипуляций с намерениями, контекстом и утверждениями, приписываемыми Святому Отцу, мы ожидаем от Святого Престола объяснения этой ситуации", - отметил глава УГКЦ.
Шевчук добавил, что УГКЦ, вместе со всеми гражданами Украины, осуждает идеологию "русского мира" и высказал надежду, что ее голос услышит папа Римский.
Как сообщало издание Украина.ру, во время онлайн-обращения к католической молодежи России папа Франциск призвал верующих не отказываться от российского наследия, так как это "наследие матушки России", великой страны большой культуры и гуманизма.
В начале августа во время службы в кафедральном соборе Ужгорода греко-католический священник Роман Курах призвал русских и украинцев к миру. Он сказал, что "просит Господа о том, чтобы он сделал чудо и примирил два великих народа – украинцев и русских. Его обращение к верующим раскритиковала украинская журналистка Дарья Сипигина на своей странице в соцсетях. На следующий день священник покаялся за свои слова о русских и украинцах и заявил, что он имел ввиду только далекое будущее. Также он добавил, что понимает, насколько подобные призывы "ошибочны" в военное время.