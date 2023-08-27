"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина - 27.08.2023 Украина.ру
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"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20230827/1048940497.html
"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина - 27.08.2023 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина
В 1920 году во Владикавказе Михаилу Булгакову пришлось защищать Пушкина в публичном диспуте с поборниками "пролетарского искусства". Полтора десятилетия спустя... Украина.ру, 27.08.2023
2023-08-27T02:02
2023-08-27T02:03
"вокруг булгакова"
эксклюзив
михаил булгаков
литература
история
драма
драматург
пушкин
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В 1920 году во Владикавказе Михаилу Булгакову пришлось защищать Пушкина в публичном диспуте с поборниками "пролетарского искусства". Полтора десятилетия спустя на статус Пушкина в русской культуре уже никто не покушался, но его творчество и трагическая судьба оставались актуальными. В 1937 году СССР готовился отметить сотую годовщину смерти поэта…Вообще-то нет оснований полагать, что Булгаков именно на 37 год ориентировался – пьесу ему не заказывали, просто прочитал книгу Викентия Вересаева "Пушкин в жизни" загорелся идеей…25 августа 1934 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике: "у М.А. возник план пьесы о Пушкине. Только он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. М.А. испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжелое время сам приехал к М.А. и предложил в долг денег. М.А. хочет этим как бы отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают".Елена Сергеевна, оправдывая свою славу "ведьмы" как в воду глядела… В мае 1935 года соавторы начали конфликтовать. Причина тривиальна – прозаик Вересаев стоял за историческую правду, драматург Булгаков – за правду сценическую. В частности, борьба шла вокруг образа Дантеса: Булгаков проталкивал образ "Дантеса-нытика", действительно влюблённого в Наталью Гончарову и оттого страдающего; Вересаев же рисовал "Дантеса-солдафона", на что Булгаков возражал – "нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика". Интересно, что опубликованная в 1995 году переписка Дантеса и Геккерна подтверждает правильность булгаковской трактовки образов Дантеса и Гончаровой именно с точки зрения исторической правды. Булгаковщина…22 августа 1935 года Вересаев писал Булгакову: "основной источник наших несогласий — органическая Ваша слепота на общественную сторону пушкинской трагедии". В конечном итоге Вересаев перестал быть соавтором пьесы, но получил все причитающиеся ему средства.В сентябре 1935 года пьеса была закончена и прошла цензуру. Прошла с трудом – у всех вызывало недоумение желание Булгакова написать пьесу о Пушкине без Пушкина – его там действительно нет, присутствует только в виде тени за портьерами…Тот же приём использовал великий князь Константин Константинович (писавший под псевдонимом К.Р.) в пьесе "Царь иудейский", которую Булгаков знал и использовал при написании романа "Мастер и Маргарита".Пьеса готовилась к постановке в театре имени Вахтангова, а также театральными коллективами Ленинграда, Саратова, Горького, Харькова… Однако в январе 1937 года, после серии критических публикаций в центральной прессе, пьеса была запрещена, буквально накануне юбилейных торжеств (если так можно высказаться о годовщине смерти).15 июня 1939 года Главрепертком пьесу опять разрешил. Политредактор Евстратов писал:"Пьесу вернее было бы назвать "Гибель Пушкина". Автор имел целью изобразить обстановку и обстоятельства гибели Пушкина. Широкой картины общественной жизни в пьесе нет. Автор хотел создать лирическую, "камерную" пьесу. Такой его замысел осуществлён неплохо".Постановкой занялся МХАТ. Причём режиссёром стал сам Владимир Иванович Немирович-Данченко. Булгаков был этим обстоятельством недоволен, но в этом время тяжело больному писателю не хватало только воевать с театром за пьесу.У Немировича-Данченко это тоже была последняя постановка – он умер 25 апреле 1943 года – через две недели после премьеры. Спектакль находился в репертуаре МХАТа в течение 16 лет.Ну и в заключение совершенно потрясающий момент.В "Театральном романе" Булгаков писывал комический эпизод:"- Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть "Мертвых душ".Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:- Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причём в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:- У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует".Под Аристархом Платоновичем в романе имелся в виду Немирович-Данченко, а под его Поликсеной Торопецкой его секретарь Ольга Бокшанская – сестра Е.С. Булгаковой.Так вот, В.И. Немирович-Данченко был знаком с Дантесом! Тот вообще умер в 1895 году, когда Немировичу-Данченко было уже 37 лет.Актёр МХАТ Михаил Яншин рассказывал об этом так: "Немирович-Данченко рассказал. В конце прошлого века он, приехав в Париж, прогуливался по утрам возле дворца Тюильри в обществе графини Паниной. Им постоянно попадался навстречу очень пожилой месье в сером сюртуке и сером цилиндре; непременно снимал цилиндр и почтительно кланялся Паниной, а та его полностью игнорировала. Почему вы не отвечаете ему на поклон? - спросил однажды Немирович. Я никогда не стану с ним здороваться! резко ответила графиня Панина. - Это Жорж Дантес!..." По словам же Михаила Козакова Немирович-Данченко как-то за картами прямо спросил у Дантеса, зачем тот убил Пушкина, на что получил ответ: "но я же не знал, что он у вас такой большой поэт!" Но это, конечно, околотеатральные анекдоты…
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Василий Стоякин
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эксклюзив, михаил булгаков, литература, история, драма, драматург, пушкин
"Вокруг Булгакова", Эксклюзив, Михаил Булгаков, литература, История, драма, драматург, Пушкин

"Вокруг Булгакова": последние дни Александра Пушкина

02:02 27.08.2023 (обновлено: 02:03 27.08.2023)
 
© Фото : коллаж Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : коллаж Украина.ру
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
В 1920 году во Владикавказе Михаилу Булгакову пришлось защищать Пушкина в публичном диспуте с поборниками "пролетарского искусства". Полтора десятилетия спустя на статус Пушкина в русской культуре уже никто не покушался, но его творчество и трагическая судьба оставались актуальными. В 1937 году СССР готовился отметить сотую годовщину смерти поэта…
Вообще-то нет оснований полагать, что Булгаков именно на 37 год ориентировался – пьесу ему не заказывали, просто прочитал книгу Викентия Вересаева "Пушкин в жизни" загорелся идеей…
25 августа 1934 года Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике: "у М.А. возник план пьесы о Пушкине. Только он считает необходимым пригласить Вересаева для разработки материала. М.А. испытывает к нему благодарность за то, что тот в тяжелое время сам приехал к М.А. и предложил в долг денег. М.А. хочет этим как бы отблагодарить его, а я чувствую, что ничего хорошего не получится. Нет ничего хуже, когда двое работают".
Елена Сергеевна, оправдывая свою славу "ведьмы" как в воду глядела… В мае 1935 года соавторы начали конфликтовать. Причина тривиальна – прозаик Вересаев стоял за историческую правду, драматург Булгаков – за правду сценическую. В частности, борьба шла вокруг образа Дантеса: Булгаков проталкивал образ "Дантеса-нытика", действительно влюблённого в Наталью Гончарову и оттого страдающего; Вересаев же рисовал "Дантеса-солдафона", на что Булгаков возражал – "нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика". Интересно, что опубликованная в 1995 году переписка Дантеса и Геккерна подтверждает правильность булгаковской трактовки образов Дантеса и Гончаровой именно с точки зрения исторической правды. Булгаковщина…
22 августа 1935 года Вересаев писал Булгакову: "основной источник наших несогласий — органическая Ваша слепота на общественную сторону пушкинской трагедии". В конечном итоге Вересаев перестал быть соавтором пьесы, но получил все причитающиеся ему средства.
В сентябре 1935 года пьеса была закончена и прошла цензуру. Прошла с трудом – у всех вызывало недоумение желание Булгакова написать пьесу о Пушкине без Пушкина – его там действительно нет, присутствует только в виде тени за портьерами…
Тот же приём использовал великий князь Константин Константинович (писавший под псевдонимом К.Р.) в пьесе "Царь иудейский", которую Булгаков знал и использовал при написании романа "Мастер и Маргарита".
Михаил Булгаков
7 июня 2020, 08:20"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: писатель на балконе Понтия ПилатаНередко приходится читать рассуждения в том духе, что Булгакову легко было писать разного рода фантасмагории вроде «Дьяволиады» или «Мастера и Маргариты». Он ведь наркоман – описывал свои видения… Почему-то таким критикам не приходит в голову применить ту же логику к железно реалистичной «Белой гвардии»
Пьеса готовилась к постановке в театре имени Вахтангова, а также театральными коллективами Ленинграда, Саратова, Горького, Харькова… Однако в январе 1937 года, после серии критических публикаций в центральной прессе, пьеса была запрещена, буквально накануне юбилейных торжеств (если так можно высказаться о годовщине смерти).
15 июня 1939 года Главрепертком пьесу опять разрешил. Политредактор Евстратов писал:
"Пьесу вернее было бы назвать "Гибель Пушкина". Автор имел целью изобразить обстановку и обстоятельства гибели Пушкина. Широкой картины общественной жизни в пьесе нет. Автор хотел создать лирическую, "камерную" пьесу. Такой его замысел осуществлён неплохо".
Постановкой занялся МХАТ. Причём режиссёром стал сам Владимир Иванович Немирович-Данченко. Булгаков был этим обстоятельством недоволен, но в этом время тяжело больному писателю не хватало только воевать с театром за пьесу.
У Немировича-Данченко это тоже была последняя постановка – он умер 25 апреле 1943 года – через две недели после премьеры. Спектакль находился в репертуаре МХАТа в течение 16 лет.
Ну и в заключение совершенно потрясающий момент.
В "Театральном романе" Булгаков писывал комический эпизод:
"- Да, да. Гоголь читает Аристарху Платоновичу вторую часть "Мертвых душ".
Волосы шевельнулись у меня на макушке, как будто кто-то дунул сзади, и как-то само собой у меня вырвалось, невольно:
- Сколько же лет Аристарху Платоновичу?!
На неприличный вопрос я получил и соответствующий ответ, причём в голосе Поликсены послышалась какая-то вибрация:
- У таких людей, как Аристарх Платонович, лет не существует".
Под Аристархом Платоновичем в романе имелся в виду Немирович-Данченко, а под его Поликсеной Торопецкой его секретарь Ольга Бокшанская – сестра Е.С. Булгаковой.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта 2021, 17:09"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: «Я, пожалуй, князь, да. А что тут удивительного?»Обоятельнейший вор Жорж Милославский в блистательном исполнении Леонида Куравлёва оказался центральным персонажем фильма «Иван Васильевич меняет профессию», не только затмив Александра Демьяненко, но и потеснив самого Юрия Яковлева. Между тем, Булгаков, пожалуй, удивился бы режиссёрской трактовке своего персонажа
Так вот, В.И. Немирович-Данченко был знаком с Дантесом! Тот вообще умер в 1895 году, когда Немировичу-Данченко было уже 37 лет.
Актёр МХАТ Михаил Яншин рассказывал об этом так: "Немирович-Данченко рассказал. В конце прошлого века он, приехав в Париж, прогуливался по утрам возле дворца Тюильри в обществе графини Паниной. Им постоянно попадался навстречу очень пожилой месье в сером сюртуке и сером цилиндре; непременно снимал цилиндр и почтительно кланялся Паниной, а та его полностью игнорировала. Почему вы не отвечаете ему на поклон? - спросил однажды Немирович. Я никогда не стану с ним здороваться! резко ответила графиня Панина. - Это Жорж Дантес!..." По словам же Михаила Козакова Немирович-Данченко как-то за картами прямо спросил у Дантеса, зачем тот убил Пушкина, на что получил ответ: "но я же не знал, что он у вас такой большой поэт!" Но это, конечно, околотеатральные анекдоты…
 
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